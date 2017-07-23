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 Политика Украины
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 США должны быть больше вовлечены в разрешение ситуации на Донбассе, - Волкер

волкер

Соединенные Штаты Америки должны быть больше вовлечены в процесс решения конфликта на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на пресс-конференции в Краматорске заявил специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Очень важно, чтобы США стали более вовлеченными (в вопрос разрешения ситуации на Донбассе. - Ред.)", - сказал Волкер.

"Мы хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы иметь возможность двигаться дальше и восстановить территорию (суверенитет Украины над неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей. - Ред.)", - добавил он.

Также читайте: Назначение Волкера придаст новую динамику урегулированию ситуации на Донбассе, - Климкин

Напомним, что 7 июля Государственный секретарь Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине.


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Для этого надо захренячить туда 2000 томагавков. Чтобы донбасситами себя не называли.
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самое надежное - конфликт в Черном море. Акватория по закону Украинская, российские суда - нарушители. Затопят лохань, и все по закону.
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Не хилая территория под полигон в лугандонии :D

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Надо чтобы на вопрос хуйла, что мол на домбасе руские сородичи живут, США ответило, так заберите их обратно, мы вам даже выделим деньги для переселения ваших недосородичей
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Ты считаешь США идиотами? Тогда ты полный идиот!
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Да не. Украинцы могут томагавки из шахты выкопать.
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1. згідно з будапештським мумурандумом - є домовленості про поставки американської зброї
у ситуації подібній нинішній?
2. що такого летального можуть поставити США Україні, що Україна, що входить до 10 світових експортерів озброєння не може виробити для себе сама?
3. Чи є гаранті шо нинішня українська влада, отримавши від США озброєння, яке вона дійсно не може виробити сама, не продасть їх тим же кацапам?
3. який сенс у поставках зброї, якщо існує заборона на відкриття вогню по лугандонах?
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первые два-перемога
последние два-зрада...
боротьба у головах трывае
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Бла, бла, бла, бла, что еще добавить бла , бла , бла, и большая озабоченость, я не предсказатель, но будет именно так!!!
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ага, США эмбарго на оружие - Европа торгует с рашкой и Крымом - Польша провоцирует - Венгры и Татары хотят автономию, про рашку и говорить не нужно..
Вот картинка с 19-го века...

США должны быть больше вовлечены в разрешение ситуации на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 3674 Gelsomino‏ @Vsrakutartaluy 2 ч.2 часа назад
Мені згадалася ось ця німецька карикатура 19 го століття.

США должны быть больше вовлечены в разрешение ситуации на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 6353
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на себе треба розраховувати - тоді й сумувати буде ніколи.
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Кругом зрада? Скорей у вас в голове что-то не так!
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Colonel Colt - "...бла , бла , бла, и большая озабоченость, я не предсказатель, но будет именно так!!!" - ну у вас запоребриковых юных хуйловцев именно так и есть. "Только раssасея испепелить США в пепел....(с)Кеселев)
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(с) "Мы хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы иметь возможность двигаться..." - М-да? А как же твое сегодняшнее заявление, что (с) "мы понимаем как этот конфликт начался. Мы понимаем как он управляется сейчас" - Бла-бла-бла
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ужасы РАБссии.
в Ульяновске изнасилована морковкой 14 летняя "Мисс РАБссия",причём она дочь местного депутата.
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sergik - а при чем здесь кролик ? Может твой кумир, говорящая лошадь :D
США должны быть больше вовлечены в разрешение ситуации на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 6854


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Я честно говоря не знаю любят ли лошадки моркву.
PS Как говорит одна моя хорошая знакомая, евреи не знают середины - они или очень умные (таких большинство), или очень припоцаные. Ты (Вы) - не из первых.
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оскільки він для того Трампом і призначений - то розповість. Але не все що він розповість Тримпу сподобається нинішній барижній владі і її ботам - це теж 100%.
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Главное, что бы с тобой согласовали доклад для Трампа!
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Нююю, вместо "разрешение", нравитца слово -"разрушение"....
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США - это то самое государство, которое когда-то чего-то там обещало Украине в обмен на отказ от ядерного оружия?

Чего оно там обещало - напомните
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нагадую - в разі загрози територіальній цілісності Україні гаранти звертаються в ООН і приступають до політичних консультацій з українською владою. І шо? США щось не виконало?
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а зачем было разбивать новость по Волкеру на 3 части?
вряд ли он за несколько часов 3 разных вью давал.
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Журналистам платят постатейно.
Вот и сняли с Волкера тройной урожай.
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Шоколад… Кусочек за кусочком… Пока не станет так сладко, что перестанет быть больно...


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А по факту все що треба від США це повне ембарго на продаж рашкою еннерго носіїв. Доречі такий варінт влаштує і США, ОПЕК, і саудитів, за рік-два в рашці настане, те що було в сересер на початку девяностих. А тоді вже можна і військову складову підключити
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а США купляють у рашки енергоносії? ссиль - будь-ласка.
ой ні - саудіти та ОПЕК купляють в рашки енергоносії. :D
писи. ще один іксперд у маминій кофті.
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Омерика завалила СССр без единого выстрела.
там же будет и РАБссия.
Бюджеты помните : 2012 год-бюджет РАБссии 1 триллион 376 млрд.долл.
Бюджет РАБссии : 2016-247 миллиардов.
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Омерика була проти розвалу срср. погугли - виступ Буша-старшого.
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все сделал Рейган еще до глуповатого Буша
так что его хотелки уже не могли ничего изменить
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активненько так включился, без тягомотины - будем посмотреть на результат.....
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Это было бы идеально.
Но, к сожалению, они расползаются как колорады и саранча на чужие поля. Слишком много не заткнутых щелей, дыр и пор...
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сам спрашивал у руководства?или ктото нашептал?
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Геннадий Зюганов :
Износ основных фондов РАБссии 65 %
Износ нефтегазового оборудования 55 %
До катастрофы осталось 2 % там и там...
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Полностью поддерживаю Волкера.Грусно вспоминать о прошлом не поддерживая настоящее.Высокоточное оружие в ответку,применение авиации по примеру Израиля.А-10 в ВВС Украины.Ударная авиация в залог терпимости.
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пока что самое эффективное оружие - скотовоз, баржа самоходная.
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год-полтора назад, предсказывал сбитый российский самолет над Балтикой. Малость ошибся, сбили турки. Теперь вижу снова сбитый, уже над Черным морем.
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Интересно, в линейке новостей ни одного нар депутата.
https://www.youtube.com/watch?v=dnP1fJ1bzxE

https://www.youtube.com/watch?v=Q8v2WIvEJ3c&spfreload=1

А интересно, все зам министров тоже в саду курицу жарят?
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Зе Юнайтед Стейтез Оф Америка,а кто Украине ГАРАНТИИ давал за отказ от ЯО ???!!! Немножко забыли...Что удивляетесь,если Северная Корея Этим самым ЯО Вам угрожает?!
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Кроме США в мире никто ничего решить не может. (кроме кадырки, естественно, который и США может "поставить раком").
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США должны быть больше вовлечены в разрешение ситуации на Донбассе, - Волкер
После такого заявления у коня ЛАФрова будет повод ржать про вмешательство США во внутренние дела раиси ! :D
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офф топ
США должны быть больше вовлечены в разрешение ситуации на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 3520
в эту ж*пу даже письма и посылки не доходят....
«Почта рассеи» начала проверку в связи с находкой свалки неполученных посылок США должны быть больше вовлечены в разрешение ситуации на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 3520 США должны быть больше вовлечены в разрешение ситуации на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 3520
В ростовской области местный житель обнаружил в зарослях камыша сотни опустошенных почтовых отправлений из китайского интернет-магазина.
В произошедшем предстоит теперь разбираться не только сотрудникам «Почты россии», но и правоохранительным органам. Сотни посылок, которых не дождались получатели, а точнее - сотни пустых коробок от них, кто-то выбросил на берегу Дона. Содержимое было предварительно оприходовано. Почтовики обещают, что сотрудников, совершивших кражи ждут увольнения. Накануне на одном из Ютьюб каналов был опубликован десятиминутный ролик, в котором ростовчанин Антон Куренков рассказывает и показывает как, будучи на рыбалке неподалеку от местного яхтклуба «Аврал», нашел горы разграбленных кем-то почтовых отправлений.
Сейчас обращение ростовчанина уже зарегистрировано в прокуратуре Железнодорожного района Ростова, а найденные оболочки от посылок доставлены в почтамт, по каждому проводится экспертиза, адресатам обещают дать разъяснения о порядке получения компенсаций. Пока не ясно идет ли речь о халатности сотрудников «Почты россии» или банальной краже в крупном размере.
Летом прошлого года в сети широко обсуждалась история жителя Мурманской области, трижды получившего по почте кирпичи вместо планшета, который он заказывал в интернет-магазине.
Фирменный скотч магазина тогда был поврежден и сверху заклеен почтовой лентой.
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Віктор Багряний 6d106e85
а США купляють у рашки енергоносії? ссиль - будь-ласка.
ой ні - саудіти та ОПЕК купляють в рашки енергоносії. :D
писи. ще один іксперд у маминій кофті.
----------
Вітьок, і де ти в коменті вичитав що США, ОПЕК і саудити купують в рашці енергоносії?)) Вони їх якраз продають, і якщо шляхом ембарго придрати рашку з ринку, то вони просто на цьому будуть більше заробляти, через те будуть лиш тільки за)))
Писи: снімай вже ту мамину кофту
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Господин Волкер, фамилия которого одновременно и волка и Воланда напоминает, оказался вполне здравомыслящим человеком.
Ну, чтобы в нем три в одном соединились: здраво рассуждающий Волкер, беспощадный к врагам волк и усмиритель потусторонних сил Воланд.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША должны быть больше вовлечены в разрешение ситуации на Донбассе, - Волкер
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