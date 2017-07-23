 США должны быть больше вовлечены в разрешение ситуации на Донбассе, - Волкер

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на пресс-конференции в Краматорске заявил специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
"Очень важно, чтобы США стали более вовлеченными (в вопрос разрешения ситуации на Донбассе. - Ред.)", - сказал Волкер.
"Мы хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы иметь возможность двигаться дальше и восстановить территорию (суверенитет Украины над неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей. - Ред.)", - добавил он.
Напомним, что 7 июля Государственный секретарь Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине.
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у ситуації подібній нинішній?
2. що такого летального можуть поставити США Україні, що Україна, що входить до 10 світових експортерів озброєння не може виробити для себе сама?
3. Чи є гаранті шо нинішня українська влада, отримавши від США озброєння, яке вона дійсно не може виробити сама, не продасть їх тим же кацапам?
3. який сенс у поставках зброї, якщо існує заборона на відкриття вогню по лугандонах?
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последние два-зрада...
боротьба у головах трывае
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Вот картинка с 19-го века...
Gelsomino @Vsrakutartaluy 2 ч.2 часа назад
Мені згадалася ось ця німецька карикатура 19 го століття.
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в Ульяновске изнасилована морковкой 14 летняя "Мисс РАБссия",причём она дочь местного депутата.
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PS Как говорит одна моя хорошая знакомая, евреи не знают середины - они или очень умные (таких большинство), или очень припоцаные. Ты (Вы) - не из первых.
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Чего оно там обещало - напомните
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вряд ли он за несколько часов 3 разных вью давал.
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Вот и сняли с Волкера тройной урожай.
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ой ні - саудіти та ОПЕК купляють в рашки енергоносії. :D
писи. ще один іксперд у маминій кофті.
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там же будет и РАБссия.
Бюджеты помните : 2012 год-бюджет РАБссии 1 триллион 376 млрд.долл.
Бюджет РАБссии : 2016-247 миллиардов.
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так что его хотелки уже не могли ничего изменить
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Но, к сожалению, они расползаются как колорады и саранча на чужие поля. Слишком много не заткнутых щелей, дыр и пор...
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Износ основных фондов РАБссии 65 %
Износ нефтегазового оборудования 55 %
До катастрофы осталось 2 % там и там...
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https://www.youtube.com/watch?v=dnP1fJ1bzxE
https://www.youtube.com/watch?v=Q8v2WIvEJ3c&spfreload=1
А интересно, все зам министров тоже в саду курицу жарят?
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После такого заявления у коня ЛАФрова будет повод ржать про вмешательство США во внутренние дела раиси ! :D
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в эту ж*пу даже письма и посылки не доходят....
«Почта рассеи» начала проверку в связи с находкой свалки неполученных посылок
В ростовской области местный житель обнаружил в зарослях камыша сотни опустошенных почтовых отправлений из китайского интернет-магазина.
В произошедшем предстоит теперь разбираться не только сотрудникам «Почты россии», но и правоохранительным органам. Сотни посылок, которых не дождались получатели, а точнее - сотни пустых коробок от них, кто-то выбросил на берегу Дона. Содержимое было предварительно оприходовано. Почтовики обещают, что сотрудников, совершивших кражи ждут увольнения. Накануне на одном из Ютьюб каналов был опубликован десятиминутный ролик, в котором ростовчанин Антон Куренков рассказывает и показывает как, будучи на рыбалке неподалеку от местного яхтклуба «Аврал», нашел горы разграбленных кем-то почтовых отправлений.
Сейчас обращение ростовчанина уже зарегистрировано в прокуратуре Железнодорожного района Ростова, а найденные оболочки от посылок доставлены в почтамт, по каждому проводится экспертиза, адресатам обещают дать разъяснения о порядке получения компенсаций. Пока не ясно идет ли речь о халатности сотрудников «Почты россии» или банальной краже в крупном размере.
Летом прошлого года в сети широко обсуждалась история жителя Мурманской области, трижды получившего по почте кирпичи вместо планшета, который он заказывал в интернет-магазине.
Фирменный скотч магазина тогда был поврежден и сверху заклеен почтовой лентой.
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а США купляють у рашки енергоносії? ссиль - будь-ласка.
ой ні - саудіти та ОПЕК купляють в рашки енергоносії. :D
писи. ще один іксперд у маминій кофті.
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Вітьок, і де ти в коменті вичитав що США, ОПЕК і саудити купують в рашці енергоносії?)) Вони їх якраз продають, і якщо шляхом ембарго придрати рашку з ринку, то вони просто на цьому будуть більше заробляти, через те будуть лиш тільки за)))
Писи: снімай вже ту мамину кофту
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Ну, чтобы в нем три в одном соединились: здраво рассуждающий Волкер, беспощадный к врагам волк и усмиритель потусторонних сил Воланд.
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