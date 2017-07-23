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 Первый легальный советский миллионер Тарасов скончался в России

тарасов

В России умер первый легальный миллионер СССР Артем Тарасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, Тарасову было 67 лет.

В 1987 году он создал один из первых кооперативов в СССР, а уже через два года заявил по телевидению, что стал первым легальным миллионером в стране. В 1990 году стал народным депутатом РСФСР. После развала Союза эмигрировал в Великобританию, однако вернулся в Россию и был избран в Госдуму первого созыва. В 1996 году выдвигался кандидатом в президенты, но в итоге не участвовал в выборах, так как его не зарегистрировали. В прошлом году баллотировался в Госдуму РФ от партии "Яблоко".

Был генеральным директором "Института Инноваций".

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