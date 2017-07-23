 Спецпредставитель США Волкер намерен пообщаться с "другими сторонами процесса" на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер сказал на пресс-конференции в Краматорске.
"Я намеревался посетить Авдеевку, другие населенные пункты вдоль линии разграничения, пообщаться с местными жителями. Далее я буду общаться с другими сторонами этого процесса, слушать их точку зрения. После этого я вернусь в Вашингтон, где предоставлю определенные рекомендации", - сказал он.
"Заявления о политике Вашингтона по этому вопросу на данный момент у меня нет", - добавил Волкер.
Напомним, что 7 июля Государственный секретарь Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине.
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С дынырой и лынырой и другими опущенцами ?
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Отвечай:-Нэ ребьята дерьмократы-толька ЧАЙ!!
ОТ подарков их сурово отвернись-
У самих добра такого-завались(с)...
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