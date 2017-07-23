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 Политика Украины
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 Спецпредставитель США Волкер намерен пообщаться с "другими сторонами процесса" на Донбассе

волкер

Целью приезда на Донбасс в воскресенье специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера было ознакомление с реальной ситуацией, а также встреча с различными сторонами процесса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер сказал на пресс-конференции в Краматорске.

"Я намеревался посетить Авдеевку, другие населенные пункты вдоль линии разграничения, пообщаться с местными жителями. Далее я буду общаться с другими сторонами этого процесса, слушать их точку зрения. После этого я вернусь в Вашингтон, где предоставлю определенные рекомендации", - сказал он.

"Заявления о политике Вашингтона по этому вопросу на данный момент у меня нет", - добавил Волкер.

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Напомним, что 7 июля Государственный секретарь Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине.


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_Другие стороны... Ну-ну. Видать, ТМВ таки неизбежна, потому что идиоты выводов из истории не сделали.
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можно еще с мураевым,бобкиным поговорить.
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Спецпредставитель США Волкер намерен пообщаться с "другими сторонами процесса" на Донбассе
С дынырой и лынырой и другими опущенцами ?
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Будут с водкою дебаты-
Отвечай:-Нэ ребьята дерьмократы-толька ЧАЙ!!
ОТ подарков их сурово отвернись-
У самих добра такого-завались(с)...

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Интересно, додумается ли предложить вооруженную полицейскую миссию ОБСЕ для защиты мирных орков от карателей?
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В Израиле так же? Или в Сирии? А может государству Украина стоит подать в Европейский суд иск на предмет не выполнения своих обязательств государств гарантов Будапештского меморандума? Не понимаю!!!!!!!!!!!!!!! Почему до сих пор не кричим об этом???
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Нельзя ему знать ДРУГУЮ позицию. Есть одна, ОНИ УРОДЫ
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Чому , нехай поїде поспілкується , навіть цікаво .
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Так может и в Ираке пусть поедет с ИГИЛовцами поговорит, может зря их бомбят и администрация Трампа изменит свое мнение, а за Северную Корею я вообще молчу, с них давно пора санкции снимать))))))
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ну так надо было плотницкава и захаром в белый дом зазвать. Трампу не привыкать с гопотой терки тереть. Семки в овальном кабинете полузкать
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Практически во всем мире уже признано, что даунбац и луганда являются анклавами, поддерживаемыми парашей. Но этому поцу этого недостаточно. Он видите ли желает перетереть с захером и плотником, без этого никак. Очень, бля, специфический пердставитель....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпецпредставитель США Волкер намерен пообщаться с "другими сторонами процесса" на Донбассе
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