 Украинского боксера Усика поставили на первое место в международном рейтинге

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо", об этом говорится на сайте ESPN.
"Усик установил рекорд дивизиона по минимальному количеству боев для выигрыша чемпионского пояса. Украинцу хватило 10 поединков, чтобы превзойти достижение Эвандера Холифилда (12 боев). Усик успешно защитил свой пояс во второй раз, победив единогласным решением судей Майкла Хантера. Теперь Усик решил принять участие во Всемирной суперсерии бокса, где был избран первым номером", - говорится в пояснении к рейтингу.
На втором и третьем местах - россияне Мурат Гассиев и Денис Лебедев соответственно.
В рейтинг также вошел следующий соперник Усика - немецкий боксер Марко Хук. Немец оказался на 7-й строчке.
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https://www.youtube.com/watch?v=hFd0sPTT_yw
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"Усик удивил заявлением о единых народах Украины и России: опубликовано видео"
https://apostrophe.ua/news/sport/2016-04-03/usik-udivil-zayavleniem-o-edinyih-narodah-ukrainyi-i-rossii-opublikovano-video/54396
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Надо и по Ес по кататься
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ионическое море ))))))) Италия
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