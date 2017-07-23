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Все про:бокс (584) рейтинг (1090) Усик (22)

 Украинского боксера Усика поставили на первое место в международном рейтинге

бокс усик

Издание ESPN назвало украинца Александра Усика лучшим боксером планеты в тяжелой весовой категории.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо", об этом говорится на сайте ESPN.

"Усик установил рекорд дивизиона по минимальному количеству боев для выигрыша чемпионского пояса. Украинцу хватило 10 поединков, чтобы превзойти достижение Эвандера Холифилда (12 боев). Усик успешно защитил свой пояс во второй раз, победив единогласным решением судей Майкла Хантера. Теперь Усик решил принять участие во Всемирной суперсерии бокса, где был избран первым номером", - говорится в пояснении к рейтингу.

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На втором и третьем местах - россияне Мурат Гассиев и Денис Лебедев соответственно.

В рейтинг также вошел следующий соперник Усика - немецкий боксер Марко Хук. Немец оказался на 7-й строчке.

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не Усик, а его жена. он просто подкаблучник.
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Яскравий приклад кацапської логіки, ще п'ять років назад фраза " о единых народах Украины и России" нікого би не здивувала, а тепер "бугага".
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Это только ты, тупая портянка, раньше так считала.
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Кацапи, запросіть Усика до Криму через москвабад, тоді подивимся, ще Луку запросіть, а то дивно виходить, Лука так і не побував в Криму.
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Усик крысьчанин с очень хитрой скрепой, пока паРашку чмырят он типа Украинец, только перестанут, сразу под власовскую тряпку ляжет.
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сьогодні почула про боксерів: "для того щоби побачити, як б'ються два афроамеріканця - достатньо лише викинути долар у вікно" (с)
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хватит этой родины уже
Надо и по Ес по кататься
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Как так себя поставить что бы всем было на него посрать, апсолютно пох. какое там усик занимает место и не здох ли ещё.
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гопак вже не танцює , тепер напевно за це вже в труси гроші не всувають
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Усик теперь в лаптях ходит, а в них танцевать гопак неудобно.
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинского боксера Усика поставили на первое место в международном рейтинге
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