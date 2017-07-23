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 Политика Украины
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 Волкер о Донбассе: "Мы понимаем, как этот конфликт начался. Мы понимаем, как он управляется сейчас"

волкер

Власти США понимают, что ситуация на Донбассе является агрессией России против Украины, а не внутренним конфликтом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе брифинга в Краматорске (Донецкая область).

На вопрос, есть ли понимание в США того, что ситуация на Донбассе является открытой агрессией РФ против Украины, Волкер ответил: "Да, мы это понимаем. Мы видим, что происходит. Мы понимаем, как этот конфликт начался. Мы понимаем, как он управляется сейчас".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпредставитель США Волкер о Донбассе: "Это не замороженный конфликт, а горячая война"
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за часів,моєї юності Роттердам мало,певне значення,а тут, ціле Роттердам+,
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і толку повозмущаются по сочуствуют и уедут .А синовья хороним .
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А они, что должны солдат американских прислать? Они анализируют ситуацию и новый президент США хочет от него услышать о ситуации в Мире. Что в этом плохого? Из его доклада президенту будут делаться выводы на будущее политики США.
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Самое главное,чтобы вы понимали,как этот беспредел закончить ...
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і головне що будуть робити США, далі в цій ситуації!
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вижу так, настоящая война пойдет уже за Крым. С разрушениями городов, бомбежкой портов, морскими сражениями
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Извини, но не пойму КТО с окупантами будет воевать "С разрушениями городов, бомбежкой портов, морскими сражениями"?
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Ну это как в данный момент, бомбить "клаву"!
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Как говаривал один известный нуйоркский бандит:
- Пуля многое меняет в голове, даже если попадает в жопу
Так и со "стальным гигантом" будет
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Пане Андрію, Ви не знаєте ні С.Г. ні його голову, ні його ж., а багато говорите.
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вспомним, 1968 год. За сутки буквально советская армия плюс партнеры по Варшавскому блоку занимают всю Чехословакию. Практически без стрельбы, ну подожгли в Праге пару танков. Казалось бы, полное торжество. Но прошло 23 года, и пражане с ехидством повторяли анекдот, со времен 1945 года - "не экзистирует советский сваз".
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но с Украиной такой номер не пройдет, мирной оккупации.
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Служив в СА в той час і був там. Пять місяців готувались, вїхали і що? А нічого крім смороду на увесь світ.
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Понимать и осознавать - это не одно и тоже...
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Так какого хера??? Вы подписывали обязательства по защите территориальной целостности государства Украина? И???
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Юрий Бирюков Удивительно цинично-гадкую вещь сейчас скажу, уж простите зараннее. Партнерам на статистику вообще не очень. Их не цифры потерь интересуют, а реальные последствия геополитических шагов. Например угроза третьей мировой. И это вот не аллегория.
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_Да. Реально все готовы скормить людоедам Украину целиком, лишь бы путлер этим ограничился и не было ТМВ. Так объективно выглядит расклад на сегодняшний день.
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Это да! Боятся, что не остановится, вот и тролят как могут по мирному!
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ну значит это хорошо, что падло (рассуждая гипотетически) Украиной не ограничится. точнее, хорошо, что это многим понятно.
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_А вот это-то как раз многим и не понятно. Центральной и западной Европе так точно. И вот это уже плохо. Потому что такое мы уже в прошлом веке проходили и во что это вылилось в курсе. Жаль, политики тех стран выводов для себя не сделали. Может они необразованные придурки и не читали историю? Не думаю. Думаю, просто образованные идиоты.
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Не подписывали. Они подписывались сами к нам не лезть и при применении кем-то ЯО в отношении Украины начать бить в колокола.
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Любой договор имеет юридическую силу до тех пор пока не надоест кому нибудь.
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Мемора́ндум о гара́нтиях безопа́сности в связи́ с присоедине́нием Украи́ны к Догово́ру о нераспростране́нии я́дерного ору́жия (Будапештский меморандум) - межгосударственный документ, гарантирующий соблюдение положений Заключительного акта СБСЕ, Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия в отношении Украины как не обладающего ядерным оружием государства-участника Договора[3]. Подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании. Не был ратифицирован ни одним из подписавших его государств[4][5][6].
Франция и Китай - два других участника Договора о нераспространении ядерного оружия, обладавшие на момент подписания Будапештского меморандума ядерным оружием,- предоставили аналогичные гарантии, сделав соответствующие заявления, но не поставили свои подписи под этим документом[7].
В соответствии с Будапештским меморандумом и Лиссабонским протоколом, Украина к 1996 году присоединилась[8] к Договору о нераспространении ядерного оружия наравне с Казахстаном и Белоруссией как страна-участник, не обладающая ядерным оружием.
В 2015 году в связи с событиями в Крыму и в Донбассе Верховная рада Украины признала Россию государством-агрессором[9], а министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил: «Будапештский меморандум был грубо нарушен страной, которая обязалась воздерживаться от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины»[10]. США и Великобритания также заявили о нарушении Россией в ходе конфликта на Украине её обязательств по меморандуму[11][12]. Представители России, в свою очередь, отвергают обвинения в нарушении меморандума и обвинили в таковом новые власти Украины, а также США и ЕС[13][14].

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То есть теоретически Украина имеет право сварганить грязную бомбу и кинуть ее на Воронеж, ведь меморандум ни к чему не обязывает ?
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Теоретически да, практически, не кушать лет 50-т, создать бомбу, стать КНДР. Запустить и ее собьют над территорией Украины.
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кто собьет?
Российская армия обстреливала из артиллерии украинских военных у Зеленополья. Много погибших, уничтожена техника. Вам разве не показывали по телевизору? Посмотрите по поиску, "Зеленополье".
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Да хоть три бомбы. Вопрос в том, что потом с твоей нэнкой произойдёт. Догадываешься?
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ну, расскажи. Ракетный удар? Танковая армия вторгнется?
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"Капусточка, конечно, дело хорошее, но в доме нужно держать и мясные закуски!"(с)
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Вопрос представления Украине летального оружия все еще остается на повестке дня Белого дома. Об этом в интервью сообщила помощник госсекретаря США Джона Керри Виктория Нуланд.

На вопрос журналиста, осознают ли США, что в Украине происходит не гражданский конфликт, а агрессия соседнего государства, Волкер ответил: "Да, мы это понимаем. Мы видели, как этот конфликт начался, мы видели, как этот конфликт контролируется, мы хотим, чтобы США были сильнее задействованы в его решении, мы хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы иметь возможность двигаться дальше и восстановить территорию

Вождю топор, туземцам бусы
По словам Леонида Кравчука, 165 ядерных боеголовок, находившихся в распоряжении Украины, были нацелены на Соединенные Штаты Америки
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З рашкою цяцькаються, тільки через те, що ніхто не хоче потіт розгрібати радіоактівний пепел на 1/7 частині світу, бо її нєімєющій аналохов в мірє ЯО, найбільш небеспечний насам перед для території раші
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Оно то так, но все тихо сцуться(во главе с США).
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_Почему же тихо? Гаддят прямо в подштанники на глазах у всего мира. И, глядя на это, всяческие людоеды да выродки начинают задирать вверх свои петушиные гривы.
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Вот когда из брючины на паркет потечёт, это будет ТО!!!
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почався за відсутністю з самого початку локалізующіх дій з боку влади , тобто влада ділила портфелі займалася майном яника, пшонки ,других біглих ,відразу був такий наплив можливостей підняти свій фінансовий статок ...донбас прогледіли ,так як раніше і Крим
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Надо американцам исправлять ошибку 1991 года и развалить рф до основания!
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_Развал рашки для них самый страшный кошмар. После ТМВ. Они скорей людоедов кормить будут за счет американского налогоплательщика, чем допустят такое развитие событий. И не мечтайте.
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Ну звичайно, що так................ Адже всі жителі ЛДНР підтримують нинішню українську "владу" і прагнуть повернутись до складу України.
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Мешканці західної України теж не хотіли до складу СРСР.
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ОБСЕ назвала агрессию агрессией ещё в июне 2015 года на своей конференции...
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СССР воевал в Афганистане. Мощь советской армии тысячекратно превосходила местных "ополченцев". И что было?
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Рельеф местности, логистика, американское оружие, 13% афганцев не стремились в таможенный союз, как 13% украинцев...
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за проценты не скажу по афганцам. Для примера, недавняя война с Грузией. Казалось бы, до Тбилиси - полчаса танкового марша. А почему остановились? Значит, были основания?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВолкер о Донбассе: "Мы понимаем, как этот конфликт начался. Мы понимаем, как он управляется сейчас"
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