 Волкер о Донбассе: "Мы понимаем, как этот конфликт начался. Мы понимаем, как он управляется сейчас"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе брифинга в Краматорске (Донецкая область).
На вопрос, есть ли понимание в США того, что ситуация на Донбассе является открытой агрессией РФ против Украины, Волкер ответил: "Да, мы это понимаем. Мы видим, что происходит. Мы понимаем, как этот конфликт начался. Мы понимаем, как он управляется сейчас".
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- Пуля многое меняет в голове, даже если попадает в жопу
Так и со "стальным гигантом" будет
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Франция и Китай - два других участника Договора о нераспространении ядерного оружия, обладавшие на момент подписания Будапештского меморандума ядерным оружием,- предоставили аналогичные гарантии, сделав соответствующие заявления, но не поставили свои подписи под этим документом[7].
В соответствии с Будапештским меморандумом и Лиссабонским протоколом, Украина к 1996 году присоединилась[8] к Договору о нераспространении ядерного оружия наравне с Казахстаном и Белоруссией как страна-участник, не обладающая ядерным оружием.
В 2015 году в связи с событиями в Крыму и в Донбассе Верховная рада Украины признала Россию государством-агрессором[9], а министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил: «Будапештский меморандум был грубо нарушен страной, которая обязалась воздерживаться от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины»[10]. США и Великобритания также заявили о нарушении Россией в ходе конфликта на Украине её обязательств по меморандуму[11][12]. Представители России, в свою очередь, отвергают обвинения в нарушении меморандума и обвинили в таковом новые власти Украины, а также США и ЕС[13][14].
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Российская армия обстреливала из артиллерии украинских военных у Зеленополья. Много погибших, уничтожена техника. Вам разве не показывали по телевизору? Посмотрите по поиску, "Зеленополье".
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На вопрос журналиста, осознают ли США, что в Украине происходит не гражданский конфликт, а агрессия соседнего государства, Волкер ответил: "Да, мы это понимаем. Мы видели, как этот конфликт начался, мы видели, как этот конфликт контролируется, мы хотим, чтобы США были сильнее задействованы в его решении, мы хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы иметь возможность двигаться дальше и восстановить территорию
Вождю топор, туземцам бусы
По словам Леонида Кравчука, 165 ядерных боеголовок, находившихся в распоряжении Украины, были нацелены на Соединенные Штаты Америки
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респект
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