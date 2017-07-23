 Перед поездкой в Украину матери Агеева ФСБ предупредила, что не приветствует ее самодеятельность

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналист российской "Новой газеты" Павел Каныгин, приехавший вместе с Агеевой на Донбасс.
"На Алтае незадолго до вылета в Москву Агеевой звонили из ФСБ и дали понять, что служба знает о ее планах и такую самодеятельность не приветствует. "Зачем вам такие приключения? Вы же знаете, что происходит там, куда вы собираетесь", - говорил ей человек, представившийся сотрудником местного УФСБ", - пишет он.
"Говорил таким вкрадчивым приятным голосом. Не по себе мне как-то стало: будто меня раздели и все видят", - вспоминает сама Агеева.
Напомним, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.
В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
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не бося тётя теперь ты подохраной СБУ ,а это дорогого стоит
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https://www.youtube.com/watch?v=hFd0sPTT_yw
https://www.youtube.com/watch?v=owm_6a40UYo
https://www.youtube.com/watch?v=v_F5d6uxbFo
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Лентач @oldLentach 1 ч.1 час назад
Боец ИГИЛ пытался сбежать из Мосула, переодевшись женщиной, но забыл сбрить бороду
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С помадой только переборщил...
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Ну, постарел немного...
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Тварь!
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- Дякуємо.
- Нет, в самом деле.Вы даже сами не подозреваете насколько замечательная у вас страна!
- Приємно чути.
- Какая кухня! Борщ, вареники, и вот это, что я ем сейчас, как называется?
- Налисники.
- Как?
- Налисники
- "Налисники"? Потрясающе просто. Звучит как секс!
- Смачного.
- А женщины! Я вот когда иду по улице, просто иду - банально фланирую так сказать, то постоянно ловлю себя на мысли, что бесконечно влюбляюсь, понимаете..
- Так.
- Прям на ходу верите? Как мальчишка! Так бы и жил здесь!
- А ось це зайве.
- Что?
- Нічого-нічого.
- Вот видите, не понял. А казалось бы, родственные языки.. Да что там языки - культура одна, история! Но кухня просто божественная, невероятная кухня! Вот как называется то, что я сейчас ем?
- Щуряча отрута.
- Как-как?
- Щуряча отрута.
- "Отрута"?
- Так.
- Замечательно просто! Роскошная фонетика!
- Смачного.
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Воку-воку-воу
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Я вчера закончил ковку, и два плана залудил
И в загранкомандировку от завода угодил.
Копоть, сажу смыл под душем, съел холодного язя
И инструкцию прослушал, что там можно, что нельзя.
Там у них пока что лучше бытово
Так, чтоб я не отчебучил не того,
Он мне дал прочесть брошюру, как наказ,
Чтоб не вздумал жить там сдуру, как у нас.
Говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж,
Про поездку к демократам в польский город Будапешт:
"Там у них уклад особый, нам так сразу не понять,
Ты уж их, браток, попробуй хоть немного уважать.
Будут с водкою дебаты, отвечай:
Нет, ребята-демократы, только чай.
От подарков их сурово отвернись,
Мол, у самих добра такого завались".
Он сказал: "Живи в комфорте, экономь, но не дури.
Ты гляди, не выкинь фортель - с сухомятки не помри.
В этом чешском Будапеште уж такие времена.
Может скажут: "Пейте, ешьте", ну, а может, ни хрена".
Ох, я в Венгрии на рынок похожу.
На немецких, на румынок погляжу.
Демократки, - уверяли кореша, -
Не берут с советских граждан ни гроша.
"Буржуазная зараза там всюду ходит по пятам.
Опасайся пуще сглаза ты внебрачных связей там.
Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь - они в окно.
Говори, что с этим делом мы покончили давно.
Но могут действовать они не прямиком,
Шасть в купе, и притвориться мужиком.
А сама наложит тола под корсет...
Ты проверяй, какого пола твой сосед"
Тут давай его пытать я:"Опасаюсь, маху дам.
Как проверить? Лезть под платье? -Так схлопочешь по мордам".
Но инструктор парень-дока, деловой. Попробуй, срежь!
И опять пошла морока про коварный зарубеж.
Я популярно объясняю для невежд:
Я к болгарам уезжаю, в Будапешт.
Если темы там возникнут - сразу снять.
Бить не нужно. А не вникнут - разъяснять.
Я по ихнему ни слова ни в дугу и ни в тую.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Но ведь я не агитатор, я потомственный кузнец,
Я к полякам в Улан-Батор не поеду наконец.
Сплю с женой, а мне не спится: "Дусь, а Дусь.
Может я без заграницы обойдусь?
Я ж не ихнего замеса, я сбегу.
Я ж на ихнем ни бельмеса, ни гу-гу".
Дуся дремлет, как ребенок, накрутивши бигуди.
Отвечает мне спросонок: "Знаешь, Коля, не зуди.
Что-то, Коль, больно робок. Я с тобою разведусь.
Двадцать лет живем бок о бок, и все время Дусь, да Дусь.
Обещал, забыл ты, верно, ох хорош!
Что клеенку с Бангладеша привезешь.
Сбереги там пару рупий, не бузи.
Хоть чего, хоть черта в ступе привези".
Я уснул, обняв супругу, Дусю нежную мою.
Снилось мне, что я кольчугу, щит и меч себе кую.
Там у них другие мерки, не поймешь - съедят живьем.
И все снились мне венгерки с бородами и ружьем.
Снились Дусины клеенки цвета беж
И нахальные шпионки в Бангладеш.
Поживу я, воля божья, у румын.
Говорят, они с поволжья, как и мы.
Вот же женские замашки: провожала - стала петь.
Отутюжила рубашки - любо-дорого смотреть.
До свиданья, цех кузнечный, аж до гвоздика родной.
До свиданья, план мой встречный, перевыполненный мной.
Пили мы, мне спирт в аорту проникал.
Я весь путь к аэропорту проикал.
К трапу я, а сзади в спину, будто лай:
"На кого ты нас покинул, Николай!"
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Ирина Коротыч
Старобельская рапсодия в стандартах бибиси
Я сейчас старательно попробую держаться "стандартов бибиси" и не называть некоторые вещи и некоторых людей своими именами. Хотя это нелегко. Так что можете даже детей не уводить.
Итак, что мы имеем в многобукв.
25 июня в Луганской области был задержан российский военнослужащий, контрактник Виктор Агеев.
Новость сотрясала инфопространство чуть больше суток, когда на сцену предсказуемо вышел "главный специалист по родственникам" - российский журналист Павел Каныгин, "Новая Газета". Разыскивать родственников российских военнослужащих, попавших в плен на территории Украины, - это просто специализация Павла, с Александровым и Ерофеевым он отрабатывал по той же схеме.
Итак, Каныгин буквально за сутки находит ближайшую родственницу пленного, мать. И следующие сутки инфопространство сотрясают интервью с этой дамой, учительницей английского языка из глубинки. Пересказывать нечего, и так все помнят про "я не верила, что наши военные есть в Украине", про "Витя присылал мне деньги, помогал закрыть кредит", про "увлекаюсь политикой, смотрю Киселёва, Соловьёва" и про "ах, зачем так много ненависти, вот если бы на мою страну напали, я бы вела себя умнее". Любопытные и помнящие про широкие возможности интернета люди заодно накопали страничку сей преподавательницы английского в Одноклассниках и вытащили на суд общественности её то ли посты, то ли перепосты на тему "хохлов" - видимо, политикой дама действительно увлекалась. Страничку после этого аккуратно подчистили.
И вот вчера мать пленного ефрейтора в сопровождении "главного специалиста по родственникам" и под прицелами камер встретилась с сыном в СИЗО города Старобельска. И информационное пространство взорвалось в очередной раз.
А я вот о чём подумала.
В 1991 году на тогда-еще-советском центральном телевидении стартовала премьера сериала "Богатые тоже плачут". Это было стандартное 300-серийное мексиканское мыло, снятое к тому же на 12 лет раньше, но в стране, облагодетельствованной железным занавесом, оно произвело фурор. Сериал показывали утром и вечером, и два раза в сутки вся страна от края до края была буквально парализована. Такого действительно раньше не видел никто, и в мексиканские страсти были вовлечены самые широкие слои населения, от пролетариата до профессуры.
Надо сказать, что телевизионщики быстро поняли доходность такого подхода, и следующие годы пачками покупало дешёвое бразильское и мексиканское мыло и кормило им зрителей. Однако такого фурора уже не было. Хотя я лично знала даму, которая и в конце 90-х старательно записывала все серии мыльных опер, идущих по телевизору, чтобы "было что посмотреть в выходные" (в смысле, пересмотреть, вы же поняли, да?), но народ поумнее уже врубился, разглядел, "как это сделано", и интерес к бесконечным бедным девушкам, злодейкам-кузинам и амнезиям плавно утрачивал.
Я чего это вспомнила. Дело в том, что история с Агеевым, вернее, сценарий освещения этой истории, кажется мне определённо знакомым. И именно по этому сценарию отрабатывала рф в случае, скажем, с Савченко, до бесконечности повышая медийность персонажа и тем самым - его ценность при обмене. С учётом того, что мы радостно заглотили наживку и старательно играли в ту же сторону, получилось у них отлично, достойно для подражания. И вот сейчас я с удовлетворением вижу, что наши перехватили инициативу и работают по готовому шаблону. И лучше, чем вовлечь в дело "несчастную мать", и придумать было сложно. Не думаю, что именно это просчитывали Каныгин и НГ, когда брались за благородное дело устройства свидания, скорее всего, эти ребята (как советское телевидение когда-то) понимали, какие рейтинги и какое количество просмотров можно поднять на этой теме. Так что благодарить их мне кажется излишним. Но есть ещё несколько совершенно излишних вещей в этой истории.
- Возмущаться тем, что Агееву допустили до свидания с сыном. Впустили в Украину по спецразрешению, без загранпаспорта. Нет, я очень, очень, очень хорошо понимаю чувства, которые охватывают украинцев, когда они узнают, что эта... ну, назовём её женщиной (о, благословенные стандарты бибиси!), топчет украинскую землю. Я точно знаю, как темнеет в глазах, когда видишь в новостях фотографию этой парочки.
Ребята, просто помните, что сейчас её используют. Используют хорошо, умело, грамотно, так грамотно, как от наших лично я и не ожидала бы (они известные мастера в информационных технологиях либо играть по чужим навязанным правилам, как с Савченко, либо тупо проёбывать все имеющиеся возможности, как с Ерофеевым и Александровым). Используют для максимально широкой огласки, в том числе и в западных СМИ, для месседжей о том, что их-тут-есть, для повышения ценности субьекта (держусь за стандарты бибиси двумя руками) в дальнейших обменных процедурах. Как это происходит - мы уже видели. Нам уже показывали такой сериал.
- Возмущаться поведением Каныгина. Любым. От его демонстративного "въехали на Украину" до ремарок про "война есть война". Павел Каныгин - российский журналист. Он НЕ за нас, даже если вам иногда может так показаться. И в данный момент его (и Новой Газеты) любовь к рейтингам, построенным на сопливых историях и родственных связях, наши просто используют, помните об этом.
Он плоть от плоти своего народа, либеральной его прослойки, но всё равно. Всплёскивать руками и восклицать о том, что российские либералы заканчиваются там, где начинаются, дело пустое. Ничего нового мы не узнали, этот сериал мы уже видели.
- Предлагать отвезти Агееву-мать в госпиталь (на аллею Памяти, в музей АТО, на кладбище, на встречу с украинскими матерями, потерявшими сыновей от рук таких, как "хороший мальчик Витя, помогающий маме выплатить кредит"). Тут будет уместна цитата моего прекрасного друга Димки Голобородько: "Анжела, к чему весь этот антропоморфизм?". Димка, правда, вложил эту фразу в уста персонажа-кролика, но я повторю - ребята, не нужно этого антропоморфизма. Не нужно. Агеева и так всё знает и всё понимает. Но она, так же как и Каныгин, плоть от плоти своего народа, только 86-процентной его части. И является типичным носителем гибридной этики, гибридной морали и гибридной эмпатии. Не надо от неё требовать понятных вам человеческих чувств, она не способна на них. Физически. Как я, например, неспособна исполнить гимнастический трюк на воздушных кольцах. Она может изображать чувства и эмоции, которых от неё ждут, но она ничего не поймёт. Ничего из того, что вам бы хотелось, чтоб она поняла. Поэтому перестаньте. Не мечите бисер. И не ждите человеческих проявлений там, где их по определению не может быть.
- Возмущаться тем, что Агеевы твёрдо рассчитывают на то, что "его отсюда вытащат". Потому что они хоть и прикидываются идиотами, когда им это выгодно, правила игры они знают. Я бы сама, честное слово, хотела, чтоб ефрейтор сел за терроризм и закончил свою жизнь в украинской тюрьме (дальше стандарты бибиси требуют стереть написанное, но вы и так поймёте мои пожелания, правда?). Но до тех пор, пока на северо-востоке есть наши заложники, будут обменивать (то есть, по-агеевски, "вытаскивать"). Вопрос только в стоимости обмена и в том, чтобы произвести его по максимально выгодному курсу. Пока наши работают именно на это.
Это не первый сериал, который мы смотрим. Это поначалу, когда нам всё было в новинку, можно было искренне вовлекаться в мыльные страдания. Сейчас это всё лишнее. Не тратьте эмоции. Помните, что сейчас вы наблюдаете работу по сценарию. Если вам кажется, что вот этой доброжелательной готовностью организовать встречу наша страна демонстрирует слабость - вспоминайте про сценарий. Это убережёт от гнева, от обиды, от ярости. Главная задача - повысить ценность Агеева (о, золотые стандарты бибиси!) для обмена.
И помните - мы уже видели этот сериал.
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