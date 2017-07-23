 Полиция за неделю задержала 10 боевиков на блокпостах в Донецкой области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
"За неделю через блокпосты прошло 1,6 тысяч грузовиков, 23 тысячи легковых автомобилей и 44 тысячи граждан. В результате контроля сотрудниками полиции выявлено 89 правонарушений. Полицейские предотвратили 9 попыток перевозки нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатки. Среди запрещенного груза были обнаружены 2 боевые гранаты и 100 г тротила, а также охотничье оружие и боеприпасы", - сказано в сообщении.
Также в результате проверки были задержаны 10 лиц, которые, согласно базам данных, участвовали в незаконных вооруженных формированиях "ДНР", а также обнаружили 17 лиц, которые поддерживают связь с боевиками. "Относительно всех проводится проверка", - отмечают в полиции.
Кроме того, полицейские задержали 15 лиц, которые находились в розыске за совершение преступлений - убийство по неосторожности, насилие, грабежи, кражи, мошенничество, подделка документов и т.п. В Краматорске благодаря проверке на блокпосте злоумышленник, который совершил кражу с проникновением в жилище, был задержан "по горячим следам" - не смог покинуть черту города.
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Арабы стрыляли -стрыляли по израельцам а потом притихли...
Мойша высовываетца из окопа:- "Шо патроны кончилсь??? Могу продать.."
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Недорогая движущаяся мишень.
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И все эти бурятские шахтеры лягут удобрять донецкий чернозем или свои бурятские степи.
А оставшиеся в живых "восставшие против киевской хунты" мрази вернутся в свои курные болотные деревни.
И вся эта ватная донбасская пездота сдастся и жирным гноем вырвется на наши просторы. А вырвется она обязательно. Ибо резервация, где их держат с одной стороны - поребрик, а с другой - бойцы ВСУ, усилиями "русского мира" стала совершенно не пригодной для жизни. И когда граница, наконец-то исчезнет, вся эта продажная падаль снова переметнется на ту сторону, где можно поживиться.
И говно бурным потоком хлынет через открывшиеся шлюзы в наш огород.
Станет нашими соседями по дому, коллегами по работе и попутчиками в транспорте.
Будет смердеть перегаром и матоговорящим наречием, засерать землю лушпайками и окурками.
Будет вымогать денег на опохмел на детских майданчиках и на свою никчемную жизнь.
Будет требовать выплат как участникам АТО. И компенсаций за за то, что война, которую они звали в свой дом, его таки и разрушила. За то, что государство не смогло остановить "русский мир", за который они воевали и убивали нас. Призывать к амнистии и милосердию. И их же, конечно, простят, разве не так?
Оно будет требовать услышать их пьяный голос и квотирования их ущемленного сообщества в органах власти.
Будет заседать в парламенте, решая судьбу страны. Тянуть ее в уютное ватное болото.
Спрятав в погреб автомат с опустевшим рожком, мусора пойдут в патрульную полицию - служить за страх, а не за совесть. Смывшие кровь с локтей депутаны регионов через гуманный суд восстановятся на державной службе - уничтожать державу. А утершие свой черный рот попы пойдут в журналисты на телевидение, просвещать нас светом правды и гуманизма. А мы будем их слушать и подчиняться, не так ли?
Они будут требовать к себе уважения за пережитые ними тяготы и лишения: "а ты слышал, как ревут грады из твоего двора?" Брехать, как их обстреливала Украина.
Будут мстить нам за свое предательство. Оскорблять, избивать и резать тех, кто грудью закрывал от них Украину с 2014. А на суде взывать к жалости, как к жертвам. Как не пожалеть сирот, убивших родителей? И их же пожалеют, ведь верно?
Они будут воровать, грабить и убивать, потому что делать что-то другое они, если и умели, то уже давно разучились.
И будут дальше вопить о нарушении их прав и нежелании власти идти им навстречу. Смотреть на тебя, как на говно. Как на источник своего скотского существования. И будут сосать пустую сиську бюджета. А мы будем их содержать. Мы же не звери, правда же?
А самое страшное то, что тот, кто будет против нашествия этой быдлоты, будет считаться фашистом.
И это то, чего я боюсь больше, чем самой войны.
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