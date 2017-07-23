 Террористы обстреляли Зайцево: повреждены 2 дома

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на ул. Лескова снаряд попал в нежилой дом, на ул. Вернадского - в крышу летней кухни.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Факт будет внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
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