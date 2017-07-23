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 Террористы обстреляли Зайцево: повреждены 2 дома

обстрел

Российско-террористические войска обстреляли поселок Зайцево (Донецкая область). В результате повреждены два дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на ул. Лескова снаряд попал в нежилой дом, на ул. Вернадского - в крышу летней кухни.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Факт будет внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

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Петя об этом сообщит по телефону в нормандском формате ....а как иначе .....
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когда у тебя хоть остатки совести проявяться - руссо фашисты обстреляли мирные украинские дома - смерть русско фашиским захватчикам - вот как надо
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Согласен-лютая смерть российским оккупантом,но это ты не ко мне,это ты к барыге обращайся,у него судя по всему на сей счёт иное мнение ...
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При чём мнение у него диаметрально противоположное,на то оно и барыга.
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Пєця грозно помашет минскими бумажечками и грозно скажет :" стрелять низзя! там так написано!" ну,орки его ,конечно послушаются..
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((( сколько общался не замечал - ну шо у него другое мнение - не ну тебе на растоянии видней наверное - хотя....)))
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Если ты мне приведёшь хоть одну документально зафиксированную цитату порошенко со словами "Смерть российским оккупантам"буду чрезвычайно удивлён ...
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слыш - не борзей - гугл в помощь или корона мешает шею держать? ты это бросай,будь проше,дальше знаешь))
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Ну ты же знаешь,что в этом поиске ни Гугл ,как и не кто другой не поможет ибо барыга таких слов не говорил оно подлое,трусливое и хитрое а такие субъекты такого никогда не скажут ...
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Только утром писала, что Волкеру с Йованович вместо Краматорска надо в Зайцево съездить
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Факт внесут в единый реестр и на этом остановилась власть
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володя уже понял что проиграл а петя до сих пор не верит что может победить
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Волкер-то вже зробив офіційну заяву шо це справжня війна.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы обстреляли Зайцево: повреждены 2 дома
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