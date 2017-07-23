EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Происшествия
  4273  54
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5895) Киевская область (1625) поезд (660) жертва (221)

 Поезд сбил женщину в наушниках на Киевщине

жд поезд дорога локомотив железная уз

В Киевской области поезд смертельно травмировал женщину, переходившую железнодорожные пути в наушниках.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрзализныцю", машинист поезда №287 сообщением Чернигов - Белгород-Днестровский на переезде возле станции "Тарасовка" увидел женщину. Звуковыми сигналами он предупредил об опасности, но женщина не реагировала, поскольку была в наушниках. В результате произошел наезд.

Эта ситуация вызвала задержку трех поездов дальнего следования: №117 Киев - Черновцы, №49 Киев - Трускавец, №143 Киев - Ивано-Франковск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Харьковщины попал под поезд, переходя пути в неположенном месте
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Наверное дабстеп или хевиметал слушала. Бо я не представляю, что другое должно в ушах греметь, шоб гудок теплоовоза не услышать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наушники - всего лишь воспроизводят звук. Зло - быть дураком.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Заствть дурака музыку в наушникать слушать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ото, дивний потяг. Може,то,вона,влізла під нього ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
bezmegh

Ото, дивний потяг. Може,то,вона,влізла під нього ?=================Підтримую висказування, а тому хто писав заголовок: СОРОМ ТА ОЗОР, бо не розуміє того що поїзд не наїзджає він рухається по коліях, під поїзд попадають як автомобілі так і ....( доречі гальмовий шлях значно більший від авто, тай питома вага, яку таскає енертна сила значно більша)===========Поезд сбил женщину в наушниках на Киевщине - Цензор.НЕТ 1673 Dmitriy Petrov
Не понимаю чем люди думают ПІДТРИМУЮ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Меня тоже возмущает эта тупость. Вроде как поезд преднамеренно сошёл с рельсов, наехал на бедную мадаму в наушниках, и снова встал на рельсы... Полный идиотизм, но упорно пишут "поезд совершил наезд"....

Однако сейчас хочу сказать о другом: каждый такой случай - мистический. Экстрасенсы утверждают, что демоны и мозги запудрят, и ушки закроют, и под поезд уложат так, что "клиент" ничего не заметит....
 показать весь комментарий
Ответить
 
О чём???
А шо, поезд ужо фаллический символ??
 показать весь комментарий
Ответить
 
Стандартная отмазка железнодорожников подкидывать на место преступления наушники. Потому что после таких случаев работу машинист уже никогда не сможет найти. Вот и выкручиваются как могут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а в чем машинист виноват? Будь она без наушников - поезд пешеходов пропускать должен? У него тормозной путь около километра
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шо ти за машиніст тоді,там знак стояв швидкість 20км,люди ходять у навушниках і слухають музику,лишися роботи за порушення правил! і дайЇ будуть робити техпровірку на тормоза...
 показать весь комментарий
Ответить
 
поезд (фт.сверху) конечно не с места проишествия , да и злой редактор "звёздочку" отфотошопил .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Женщины, от только без обид! Едешь по улице, 30 метров до пешеходного перехода, - курица переходит дорогу наискось, не торопясь и разговаривая по мобиле... Некоторые ещё тащат за руку ребенка ... Ну включайте уже мозги, ну хоть, бл..., на улице!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какая разница в наушниках женщина или нет? А если она в ластах и маске для ныряния будет, это как то меняет ситуацию?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поезд сбил женщину в наушниках на Киевщине - Цензор.НЕТ 306 Gordon Freeman 72862ded
Какая разница в наушниках женщина или нет? А если она в ластах и маске для ныряния будет, это как то меняет ситуацию?===========ДУЖЕ ВЛУЧНО ПОЇЗД ЗОБОВЯЗАНИЙ ПРОПУСКАТИ ВСИХ БЛОНДИНОК!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Звісно,нема,щоб, потяг звернув,й пропустив жіночку, -- Уступив шлях !!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну то так Але я не за те... Головне тут "загинула жінка" , а не "навушники"
 показать весь комментарий
Ответить
 
залізничні рейки не прогулянкова зона - місце підвищеної небезпеки. Тим, що повторять її шлях не допомогти ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И сколько теперь в Украине на улицах без наушников ходить начнут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В наушниках она на связи с космосом и ничего вокруг не воспринимает. Тут-то паровоз и подкрался...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Люди делятся на три категории,умные,которые учатся на чужих ошибках,дураки,на своих,и идиоты,которые не учатся ни на чьих
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Выходит, умные учатся у дураков? Печально...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По сторонам смотреть надо внимательно на авто- , а тем более - на железных дорогах, а не всякую лабуду в наушниках слушать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
_Мне ничто не мешает в наушниках внимательно по сторонам смотреть. В наушниках я смотрю по сторонам ещё внимательней.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отак,зійшов з рейок, погнався за жінкою й збив Падлюка !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Народ,кто ездит за рулем постоянно,тот меня поймет.
Сколько уже б я сбил этих ....дегенератов,которые переходят улицу,
нацепив наушники и, не смотря по сторонам,мама не горюй.
Ну что за люди? Почему не они должны беспокоиться о своей
безопасности,а те,кто за рулем ?
Доколе ???
Может для этих прогрессирующих даунов/сори,других слов у меня для них нет/,
нужно организовывать какие-то принудительные курсы по технике
своей же безопасности ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да нет, просто надо не ленится,
выходить из машины и приводить в чувство.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На всех таких даунов себя не хватит.Увы.
Это трагедия государственного масштаба.
С ней нужно бороться не местечковыми методами,а Законами и Указами Украины.
Имхо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эта проблема не только в Украине, а во всем мире. Дураков хватает везде. У нас вот в нашем городке недавно девочку 14 лет поезд сбил и тоже была в наушниках. Понятно , что горе родителям , НО виноваты сами - либо родители не научили правилам пешеходов либо девочка "забила" на все правила .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это иногда под Уголовный Кодекс подпадает,увввы.......
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это хорошо . Может наее опыте остальные придурки будут подключатся не ухо, а в жопу .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
_Лучше поездом путлера переехать. И всю верхушку рашки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не знаю як там на залазниці, а от за перехід вулиці у не установленому міці в навушниках, пора вже на 15 діб відправляти підмітати вулиці. Хто часто їздить за кермом той мене зрозуміє
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас даже административные меры по таким статьям не работают.
Типа, - ах, боже ж мой, перешел дорогу в неустановленном месте,что такого?
В лучшем случае, патрульные скажут,что пешеход был не прав.
А пешеход пропустил мимо ушей/если жив остался/ и дальше ходит
там,где ему хочется.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПоезд сбил женщину в наушниках на Киевщине
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти