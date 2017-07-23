 Поезд сбил женщину в наушниках на Киевщине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрзализныцю", машинист поезда №287 сообщением Чернигов - Белгород-Днестровский на переезде возле станции "Тарасовка" увидел женщину. Звуковыми сигналами он предупредил об опасности, но женщина не реагировала, поскольку была в наушниках. В результате произошел наезд.
Эта ситуация вызвала задержку трех поездов дальнего следования: №117 Киев - Черновцы, №49 Киев - Трускавец, №143 Киев - Ивано-Франковск.
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Ото, дивний потяг. Може,то,вона,влізла під нього ?=================Підтримую висказування, а тому хто писав заголовок: СОРОМ ТА ОЗОР, бо не розуміє того що поїзд не наїзджає він рухається по коліях, під поїзд попадають як автомобілі так і ....( доречі гальмовий шлях значно більший від авто, тай питома вага, яку таскає енертна сила значно більша)=========== Dmitriy Petrov
Не понимаю чем люди думают ПІДТРИМУЮ.
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Однако сейчас хочу сказать о другом: каждый такой случай - мистический. Экстрасенсы утверждают, что демоны и мозги запудрят, и ушки закроют, и под поезд уложат так, что "клиент" ничего не заметит....
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А шо, поезд ужо фаллический символ??
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Какая разница в наушниках женщина или нет? А если она в ластах и маске для ныряния будет, это как то меняет ситуацию?===========ДУЖЕ ВЛУЧНО ПОЇЗД ЗОБОВЯЗАНИЙ ПРОПУСКАТИ ВСИХ БЛОНДИНОК!!!
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Сколько уже б я сбил этих ....дегенератов,которые переходят улицу,
нацепив наушники и, не смотря по сторонам,мама не горюй.
Ну что за люди? Почему не они должны беспокоиться о своей
безопасности,а те,кто за рулем ?
Доколе ???
Может для этих прогрессирующих даунов/сори,других слов у меня для них нет/,
нужно организовывать какие-то принудительные курсы по технике
своей же безопасности ???
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выходить из машины и приводить в чувство.
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Это трагедия государственного масштаба.
С ней нужно бороться не местечковыми методами,а Законами и Указами Украины.
Имхо.
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Типа, - ах, боже ж мой, перешел дорогу в неустановленном месте,что такого?
В лучшем случае, патрульные скажут,что пешеход был не прав.
А пешеход пропустил мимо ушей/если жив остался/ и дальше ходит
там,где ему хочется.
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