 Ремонт Донецкой фильтровальной станции не начат из-за вооруженных провокаций, - МинВОТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.
По информации ведомства, Донецкая фильтровальная станция остановлена из-за обрыва линии электропередач. Первый подъем Южнодонбасского водопровода работает.
"СЦКК: разрешение на выполнение работ получено со стороны Украины и РФ, но осмотр участка не начат. С 8:00 23.07 фиксируются провокации в районе ДФС", - добавили в министерстве.
Напомним, 22 июля в результате боевых действий произошло повреждение линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тыс. жителей).
136 1
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Память погибшего бойца Шадских увековечили мемориальной доской в Фастове. ФОТОрепортаж(3)
В РФ все говорят, что переданного России спецназовца Ерофеева, воевавшего на Донбассе, убили, - военнопленный Агеев(92)
Спецпредставитель США Волкер и посол Йованович посетят Краматорск(2)
Российский военнопленный Агеев о роли армии РФ на Донбассе: "Защита мирных граждан на территории "ЛНР"(286)
Постсоветский тыл против российского фронта(0)
Грицак назвал имена российских военных, находившихся на Донбассе с Агеевым(34)
"Действия Агеева квалифицируются как терроризм", - Грицак(157)
Ответить