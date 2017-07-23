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 Ремонт Донецкой фильтровальной станции не начат из-за вооруженных провокаций, - МинВОТ

дфс

Ремонтные работы на Донецкой фильтровальной станции (ДФС) не начаты из-за вооруженных провокаций со стороны террористов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.

По информации ведомства, Донецкая фильтровальная станция остановлена из-за обрыва линии электропередач. Первый подъем Южнодонбасского водопровода работает.

"СЦКК: разрешение на выполнение работ получено со стороны Украины и РФ, но осмотр участка не начат. С 8:00 23.07 фиксируются провокации в районе ДФС", - добавили в министерстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для централизованного водоснабжения Авдеевки создан запас воды: Донецкая фильтровальная станция до сих пор обесточена

Напомним, 22 июля в результате боевых действий произошло повреждение линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тыс. жителей).
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Пока Жебривский не выйдет с отпуска, пусть потерпят! Он уже устал ремонтировать.
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