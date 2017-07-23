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 Политика Украины
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 На Донбасс прибыл представитель США по Украине Волкер, - штаб АТО

волкер

О ходе визита сообщают в штабе АТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, специальный представитель США по Украине Курт Волкер в ходе визита на Донбасс ознакомился со спецификой управления воинскими формированиями при ведении боевых действий.

"С посещения штаба оперативно-тактической группировки "Донецк" начался визит в район проведения Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей официальной делегации Государственного департамента США, которую возглавил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер", - сказано в сообщении .

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На Донбасс прибыл представитель США по Украине Волкер, - штаб АТО 01

На Донбасс прибыл представитель США по Украине Волкер, - штаб АТО 02

На Донбасс прибыл представитель США по Украине Волкер, - штаб АТО 03

Вместе с Волкером в район проведения АТО прибыла Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович, сотрудник Госдепартамента США Лейн Балл, военный атташе при Посольстве США в Украине полковник Пол Шмитт и другие должностные лица.

Делегацию со стороны Вооруженных Сил Украины сопровождали руководитель Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей генерал-лейтенант Александр Локота, директор Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Министерства обороны Украины генерал-майор Анатолий Петренко.

"Гости ознакомились со спецификой управления военными формированиями во время ведения боевых действий, структурой и организацией военным управлением и тому подобное. Украинские военные получили высокую оценку от американских коллег", - сообщают в штабе.
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На передовую, там пусть увидит, как наши доблестные руководители помагают рашке убивать наших ребят
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Волкер ещё привет жопу кремлевскому тормозу Вовочке
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згадалась Південна Корея..гамериканці добре бачили корупцію та всілякий інший звездець..але підтримували..
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Трампу нарешті знадобилася чітка картина того , що відбувається на Донбасі ...
Треба чекати якихось рішень ?
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Какие-то офицеры у нас пузатые! Наверно Уолкер ожидал подтянутых вояк.
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Украина не позорся.. встречают сухенького и поджарого амереканца наши украинские боровы.. когда уже повыганят от госкорыта здоровых и зажравшихся.. и прошу.. от подполковника до генерала.. крос 10 км, отжимание до 20.. не прошел.. на*уй домой пельмени делать.. пусть придут воевавшие и тогда что-то ( кроме колличества войска и техники) у нас изменится в армии
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Там ещё Гвардейца дяди Коли не хватает,для полного комплекта....
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дайте ему послушать "перемирире" с глубины окопа на передке , пусть прихватит лопатку
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Так здесь одного взгляда хватит! чем свинопанство опухшее занимается!!! Мы что не можем отойти от совка,некоторые лампасники еще с Брежневских времён сидят на разрухе,да и их шеф в том числе....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Донбасс прибыл представитель США по Украине Волкер, - штаб АТО
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