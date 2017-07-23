 На Донбасс прибыл представитель США по Украине Волкер, - штаб АТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, специальный представитель США по Украине Курт Волкер в ходе визита на Донбасс ознакомился со спецификой управления воинскими формированиями при ведении боевых действий.
"С посещения штаба оперативно-тактической группировки "Донецк" начался визит в район проведения Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей официальной делегации Государственного департамента США, которую возглавил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер", - сказано в сообщении .
Делегацию со стороны Вооруженных Сил Украины сопровождали руководитель Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей генерал-лейтенант Александр Локота, директор Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Министерства обороны Украины генерал-майор Анатолий Петренко.
"Гости ознакомились со спецификой управления военными формированиями во время ведения боевых действий, структурой и организацией военным управлением и тому подобное. Украинские военные получили высокую оценку от американских коллег", - сообщают в штабе.
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