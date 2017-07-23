 Спецпредставитель США Волкер о Донбассе: "Это не замороженный конфликт, а горячая война"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе визита в прифронтовую Авдеевку (Донецкая область).
"Я приехал сюда лично, чтобы ознакомиться с подробностями данных событий. Могу сказать: это ужасная трагедия, ведь мы знаем, что Украина - цветущее государство", - сказал он. По словам чиновника, он услышал о трагедиях людей, увидел разрушения.
"Наша главная задача - восстановить целостность и суверенитет Украины. Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война. А цена опасно высока - человеческие жизни", - подчеркнул Волкер.
По его словам, после визита в Украину он планирует провести ряд встреч с представителями правительств европейских стран, чтобы консолидировать позицию по ситуации в зоне АТО.
1555 32
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Террористы "ДНР" обнародовали имена 149 наемников, уничтоженных в 2015-2017 годах. ВИДЕО(48)
Для централизованного водоснабжения Авдеевки создан запас воды: Донецкая фильтровальная станция до сих пор обесточена(1)
Мать Агеева о российских военных на Донбассе: "Наверное, есть"(150)
Спецпредставитель США Волкер и посол Йованович посетят Краматорск(2)
Итоги Гамбургского саммита по-кремлёвски(0)
"Действия Агеева квалифицируются как терроризм", - Грицак(157)
Консул РФ не посещал российского контрактника Агеева в старобельском СИЗО, - журналист(37)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Шокоботи, вірно???
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а мороз тобі іде...морозиш ти не слабо.
Ответить
Ответить
Ответить
Все правильно говорит Волкер. Вот только рыго-соевые называют это - АТО, блин
========
Ты готов завтра со всей семьёй в окопе сидеть?.....я нет.....ось така фуйня
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
воины вы хоть обозначайтесь, ну там 1,2,3,4,5,6 волна мобилизации или контрактник.
Ответить