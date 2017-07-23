EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины
  1555  32
Материалы по теме:
Все про:США (13017) Донбасс (15516) боевые действия (1184) Волкер Курт (20)

 Спецпредставитель США Волкер о Донбассе: "Это не замороженный конфликт, а горячая война"

волкер

Ситуация в зоне АТО на Донбассе не может быть названа замороженным конфликтом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе визита в прифронтовую Авдеевку (Донецкая область).

"Я приехал сюда лично, чтобы ознакомиться с подробностями данных событий. Могу сказать: это ужасная трагедия, ведь мы знаем, что Украина - цветущее государство", - сказал он. По словам чиновника, он услышал о трагедиях людей, увидел разрушения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У спецпредставителя США Волкера есть понимание относительно природы вооруженного конфликта в Украине и роли РФ, - Айвазовская

"Наша главная задача - восстановить целостность и суверенитет Украины. Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война. А цена опасно высока - человеческие жизни", - подчеркнул Волкер.

По его словам, после визита в Украину он планирует провести ряд встреч с представителями правительств европейских стран, чтобы консолидировать позицию по ситуации в зоне АТО.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
правду и не чего кроме правды - и да поможет тебе Бог
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно.....а что там Трамп,...с )(уйлом петухи лепит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Одни воюют, другие - воруют. Все идет установленным порядком в Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так то да.. Но это на любой войне так. С любой стороны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НееееАААА....Кака гаварит соєвий і шаКАЛадная камарілья-АТО!!!
Шокоботи, вірно???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это не замороженный конфликт, а горячая война. Источник: https://censor.net.ua/n448852 - війна є , а ворог так і не визначений ? І взагалі - яка війна , хіба йому не пояснили , що в нас мир і АТО ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все правильно говорит Волкер. Вот только рыго-соевые называют это - АТО, блин.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Перед возвратом Украине Донбасса, нужно вернуть Украине Киев, Львов, Харьков, Одессу, Тернополь, ...)
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Шо ж делать? Скидать ненавистную майданную власть? Которую ненавидят по всей Украине? Или продолжать умирать в войне за эту власть над Донбассом? А?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Волкер это хорошо ,теперь Украине выборы ,воров соевых на нары и смерть российским оккупантам !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Оккупант - это тот кого ненавидит народ. Это майданая влась. И нет никаких российских оккупантов.)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тебя придётся расстрелять или изолировать на дурку а иначе никак ....
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
А шо не так? Разве бывает оккупант, любимый народом?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Подкацапников ненавидят все украинцы: от зрадофилов до порохоботов )
 показать весь комментарий
Ответить
 
Но,сначала ,в Дырку а патом в дурку.... Хотя, доля правды имеетца....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да насрать, дима, кого там ненавидит ватоголовый узкомирский "народ". Ваши НЕоккупанты аГеевы будут или мамок в турма обнимать, или валятся удобрением среди териконов и никак иначе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А ты кого ненавидишь? А? Ведь точняк свою майданную власть? Угадал?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Угадалка у тебя никакущая, подхуйловник. Мимо! Пробуй ещё.
 показать весь комментарий
Ответить
 
КакаЦапчик, пользуйся радостно Интернетом перед ЧЕБУРНЕТОМ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так, не едь в АТО, Оставайся в Тернополе.)
 показать весь комментарий
Ответить
 
ще назви місто якесь в Україні.
а мороз тобі іде...морозиш ти не слабо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Сирии ватаны тоже заключают перемирие с оппозицией а потом атакуют и бомбят.Это их тактика выставить себя миролюбами получив одобрение мирового сообщества ,усыпить бдительность а потом подло атаковать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
может организировать УкрМИДу ескурсии на "АТО" для высших ЕвроКротов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кардан_вал
Все правильно говорит Волкер. Вот только рыго-соевые называют это - АТО, блин
========
Ты готов завтра со всей семьёй в окопе сидеть?.....я нет.....ось така фуйня
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якщо,далі,так,йтиме - гнидо-соєві змусять,нас, по всій країні в окопах сидіти ...!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А недоробкам з Німеччини й Франції на теплих унітазах здається,що,там,лузгають насіння й пляшуть під блядолайку !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
блин почитаешь комментарии, пля, одни воины -освободители но шоколадный не дает=))

воины вы хоть обозначайтесь, ну там 1,2,3,4,5,6 волна мобилизации или контрактник.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпецпредставитель США Волкер о Донбассе: "Это не замороженный конфликт, а горячая война"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти