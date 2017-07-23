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 Прокурора Кравченко и следователя Приймачка заочно арестовали за преследование командующего ЧФ РФ Витко, - СК РФ

рф следком

Басманный райсуд Москвы заочно арестовал украинских прокурора Руслана Кравченко и следователя Вадима Приймачка в связи с уголовным преследованием гражданина РФ - командующего Черноморским флотом РФ, адмирала Александра Витко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает "Интерфакс".

"Главным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц правоохранительных органов Украины, в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.299 УК РФ (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела)", - сказала Петренко.

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Согласно данным следствия, в 2014 году бывший исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Олег Махницкий, его первый заместитель Николай Голомша, следователь Главной военной прокуратуры Вадим Приймачок, прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко и другие сотрудники прокуратуры "организовали заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности гражданина РФ адмирала Александра Витко по политическим мотивам".

"В частности Махницкий и Голомша дали заведомо незаконные указания о проведении досудебного расследования, Приймачок вел его производство, а Кравченко осуществлял надзор за процессуальной деятельностью", - сказала Петренко.

"По ходатайству следователя ГСУ СК России Басманным районным судом в отношении Кравченко и Приймачка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила она.
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Параноїдальна шиза прогресує!!! Чергове загострення!!)))
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блин, 3.5 года прошло, его еще не выловили.
ваще, за измену родине, таких гандонов нужно в сортире мочить, без всяких судов и прокуроров...
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Причем тут измена родине? Это российский адмирал, своей раше он не изменял, а в Украине его расследуют за то, что, командуя Черноморским флотом, нагло, без объявления войны захватил Крым и т.д., совершив преступления на территории Украины.
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Побыстрее бы засудили главного преступника, сбившего Боинг.
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ну посидят заочно,подумаешь...зато успеют чивокуню заочно посадить.
итого в сухом остатке-кравченко и приймачку нельзя будет на рашке появляться...а чивокуне-покидать рашку.
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А давайте возбудим дело на тех, кто возбудил дело на украинских прокуроров, которые возбудили дело на Витко? Прикольно будет
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ЗАВЕДОМО НЕВИНОВНЫЙ ! КРУТО!

У меня кошка-ангелочек и та ходит под подозрением в гаженье в неположенных местах
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В ответ арестовать все СК России. И всех делов...
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А я в ответ на твой обман

Найду ещё кудрявее,

А наш роман и не роман,
А так, одно заглавие.
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Пусть следаки и суд московии задницу подотрут своими процессуальными документами.
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РОССИЯНИ СЦЫКЛИ ПОГАНЫЕ !!! БОЯТСЯ УКРАИНЕ ВОЙНУ ОБЪЯВИТЬ !!! ЗНАЮТ ЧТО МЫ ИХ В ЕВРОПЕ ПОВЫРЕЗАЕМ !!!
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Какие то ёмнутые и ведут войну на украинской территории, и бздливо судят
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Ну, пішло-поїхало. Тепер Печерський суд повинен заочно заарештувати всіх, хто брав участь у незаконній справі проти українських слідчих і прокурорів, включаючи суддів Басманного суду, Потім мухосранський суд заарештує Печерський. І так доти, поки всі українські слідчі, прокурори і судді не будуть заарештовані в раші, а парашинські в Україні.
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Теперь заочно все сидеть будут! Даже нас осудят на 10 лет дивана заочно.
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Даже в психбольнице логики больше,чем у рашистов. Не этнос,а какая-то дикая аномалия.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокурора Кравченко и следователя Приймачка заочно арестовали за преследование командующего ЧФ РФ Витко, - СК РФ
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