 Прокурора Кравченко и следователя Приймачка заочно арестовали за преследование командующего ЧФ РФ Витко, - СК РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает "Интерфакс".
"Главным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц правоохранительных органов Украины, в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.299 УК РФ (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела)", - сказала Петренко.
Согласно данным следствия, в 2014 году бывший исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Олег Махницкий, его первый заместитель Николай Голомша, следователь Главной военной прокуратуры Вадим Приймачок, прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко и другие сотрудники прокуратуры "организовали заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности гражданина РФ адмирала Александра Витко по политическим мотивам".
"В частности Махницкий и Голомша дали заведомо незаконные указания о проведении досудебного расследования, Приймачок вел его производство, а Кравченко осуществлял надзор за процессуальной деятельностью", - сказала Петренко.
"По ходатайству следователя ГСУ СК России Басманным районным судом в отношении Кравченко и Приймачка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила она.
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ваще, за измену родине, таких гандонов нужно в сортире мочить, без всяких судов и прокуроров...
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итого в сухом остатке-кравченко и приймачку нельзя будет на рашке появляться...а чивокуне-покидать рашку.
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У меня кошка-ангелочек и та ходит под подозрением в гаженье в неположенных местах
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Найду ещё кудрявее,
А наш роман и не роман,
А так, одно заглавие.
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