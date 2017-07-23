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 Мэр Днепра Филатов отстранил двух чиновников из-за отравления детей в бердянском санатории

филатов

Городской голова Днепра Борис Филатов отстранил от работы директора департамента социальной политики горсовета Людмилу Козловскую и и. о. начальника управления по работе с участниками АТО Сергея Звирко в связи с отравлением детей из Днепра в лагере Бердянска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.

"В связи с отравлением детей в оздоровительном лагере в Бердянске принято решение на время проверки отстранить от работы директора департамента соцзащиты г-жу Козловскую и начальника управления по работе с участниками АТО г-на Звирко. Их дальнейшая судьба будет определена в ближайшее время. А если уж совсем по-простому, то отправить детей в лагерь, не убедившись лично, куда они едут, - это скотство", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовое отравление в Бердянске: Санаторий "Лазурный" не был готов к функционированию и приему детей, - Госпродпотребслужба

Как сообщалось ранее, в детском учреждении санаторного типа "Лазурный" в Бердянске зафиксировано массовое отравление детей. У детей наблюдаются разные симптомы, в частности, диарея, тошнота, незначительное повышение температуры, слабость и пр. У госпитализированных с острой кишечной инфекцией взяли необходимые анализы, результаты которых ожидаются на будущей неделе. Дети находятся под постоянным контролем врачей.
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филатов наверное сейчас лучший мер в Украине
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Ещё недавно так говорили и про Москаля, и про Коломойского, и даже про Яценюка. Это порча, такие как вы и сглазили своей похвальбой.
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це він гарно зробив!
чинуши повинні жити, як люди і як діти теж,
але для чинуш можна) створювати табори для чинуш, з відповідними віп зонами і тп!!!
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Скотство это давать подряды на поставку питания по сумме откатов , а не по надежности поставщиков, такая муйня по всей Украине, и только Филатов так отреагировал, в других местах виноваты повара или завхозы.
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есть - но реакция филатова сильно и кардинально правильно отличается от общепринятой у нас раньше
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Наверное тоже есть, но кухня готовит из того что привезли да и надо смотреть, если повар носитель какой то заразы это одно, а некачественные продукты это другое.
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...Прокурори отримали додаткові 600 мільйонів з бюджетуМэр Днепра Филатов отстранил двух чиновников из-за отравления детей в бердянском санатории - Цензор.НЕТ 7548
Прокурори отримали додаткові 600 мільйонів з бюджетуЗміни до держбюджету, які парламент ухвалив перед канікулами, передбачають підвищення зарплат у системі ГПУ.Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.Працівники прокуратури тепер отримуватимуть більше.У передостанній день роботи Верховної Ради депутати проголосували за зміни до державного кошторису, якими, серед іншого, додали 600 мільйонів гривень прокурорам на зарплати.Що цікаво, це вже вдруге від початку року держава з легкої руки урядовців і парламентарів подбала про ГПУ. У січні заробітну плату працівникам органів прокуратури вже підвищили на 60 відсотків.Крім того, поінформував про збільшення для них щомісячної компенсації витрат на оренду житла з 2,5 тисячі до 4 тисяч гривень (також на 60%), яку виплачують як щомісячну премію.https://antikor.com.ua/articles/181057-prokurori_otrimali_dodatkovi_600_miljjoniv_z_bjudhetu
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я лично за филатова голосовал.
и действительно считал его, пусть не лучшим, но единственным несепаратистким мером в центральной, южной и восточной частях Украины.

но когда он поставил на пост главы муниципальной милиции беркутовца ткаченко (при этом с поста убрал добровольца АТОшника), я реально понял, что все они одинаковые. политика - грязь. кто туда вмазался, нормальным не будет.
по крайней мере в нашей стране.
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Вот такой вот список в городской Раде у Филатова...."Оппозиционный блок" (25 депутатов), "УКРОП" (21 депутат), "Громадська сила" (7 депутатов), БПП "Солидарность" (6 депутатов), "Самопомич" (5 депутатов)........ Неужели Вы настолько наивны, что думаете они дадут Филатову кругом расставить своих людей?
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И ещё такая мелочь.....работа муниципальной милиции - это не только патриотизм. Этого мало. Организовать грамотно работу нужно знать как. Равно как не все беркутовцы были мразями.
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Совет юным: "Из России надо уезжать молодым, чтобы к старости очередной диктатор не мог изнасиловать вас своей дружбой"


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