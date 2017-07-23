 Мэр Днепра Филатов отстранил двух чиновников из-за отравления детей в бердянском санатории

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.
"В связи с отравлением детей в оздоровительном лагере в Бердянске принято решение на время проверки отстранить от работы директора департамента соцзащиты г-жу Козловскую и начальника управления по работе с участниками АТО г-на Звирко. Их дальнейшая судьба будет определена в ближайшее время. А если уж совсем по-простому, то отправить детей в лагерь, не убедившись лично, куда они едут, - это скотство", - пишет он.
Как сообщалось ранее, в детском учреждении санаторного типа "Лазурный" в Бердянске зафиксировано массовое отравление детей. У детей наблюдаются разные симптомы, в частности, диарея, тошнота, незначительное повышение температуры, слабость и пр. У госпитализированных с острой кишечной инфекцией взяли необходимые анализы, результаты которых ожидаются на будущей неделе. Дети находятся под постоянным контролем врачей.
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чинуши повинні жити, як люди і як діти теж,
але для чинуш можна) створювати табори для чинуш, з відповідними віп зонами і тп!!!
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Прокурори отримали додаткові 600 мільйонів з бюджетуЗміни до держбюджету, які парламент ухвалив перед канікулами, передбачають підвищення зарплат у системі ГПУ.Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.Працівники прокуратури тепер отримуватимуть більше.У передостанній день роботи Верховної Ради депутати проголосували за зміни до державного кошторису, якими, серед іншого, додали 600 мільйонів гривень прокурорам на зарплати.Що цікаво, це вже вдруге від початку року держава з легкої руки урядовців і парламентарів подбала про ГПУ. У січні заробітну плату працівникам органів прокуратури вже підвищили на 60 відсотків.Крім того, поінформував про збільшення для них щомісячної компенсації витрат на оренду житла з 2,5 тисячі до 4 тисяч гривень (також на 60%), яку виплачують як щомісячну премію.https://antikor.com.ua/articles/181057-prokurori_otrimali_dodatkovi_600_miljjoniv_z_bjudhetu
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и действительно считал его, пусть не лучшим, но единственным несепаратистким мером в центральной, южной и восточной частях Украины.
но когда он поставил на пост главы муниципальной милиции беркутовца ткаченко (при этом с поста убрал добровольца АТОшника), я реально понял, что все они одинаковые. политика - грязь. кто туда вмазался, нормальным не будет.
по крайней мере в нашей стране.
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