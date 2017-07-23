 БПП поддержит все представления Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности, - Кононенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель главы фракции, народный депутат Игорь Кононенко в эфире "112 Украина".
По его словам, необходимо, чтобы в ближайшие годы в украинских судах сформировалась единая практика по размеру залога: "Сейчас решения судов относительно размеров залогов вызывают в обществе много вопросов: почему одному народному депутату суд назначил залог 300 тыс., а другому - 50 млн. По моему мнению, по тем или иным обвинениям, статьям практика должна быть одинаковой".
"Когда Верховная Рада предоставила разрешение на снятие депутатской неприкосновенности, но не дала разрешения на арест народного депутата, проблему можно решить путем ограничения передвижения и изъятия загранпаспортов. Считаю, что в случае использования всех предохранителей в комплексе этого будет достаточно для того, чтобы правоохранительные органы уверенно проводили следствие", - сказал Кононенко.
Напомним, ранее 158 нардепов подали законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.
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Кононенко в зале, голосовал ЗА
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Можно конечно к ним и не прикасаться, если с стрелкового оружия...
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Довгий - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=13241
Розенблат - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=13246
Поляков - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=13243
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а что же они на следующих выборах будут обещать? :D
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Есть все факты на руках?Наручники и вперед.Для чего вобще неприкосновенность то?Ездить бухим,красть бюджет и...все?
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Или это какая то депутатская РПГ?Типа полная свобода сюжета,делай что хочешь,но одна жизня в игре и нет сохранений)))Типа -затаив дыхание вы открываете очередной конверт...Game over.
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так шо депутатам-хотя бы от количества наворованного.
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https://goo.gl/TPgJgv
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Луцику не нужно будет для травли неугодных устраивать цирк - втихаря будут сажать "на время следствия".
А быдло пляшет и радуется...
дебилыбля...
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