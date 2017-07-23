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 Политика Украины
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Все про:залог (293) неприкосновенность (853) Блок Петра Порошенко (1579) Кононенко (346)

 БПП поддержит все представления Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности, - Кононенко

кононенко

Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) будет поддерживать все представления Генеральной прокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель главы фракции, народный депутат Игорь Кононенко в эфире "112 Украина".

По его словам, необходимо, чтобы в ближайшие годы в украинских судах сформировалась единая практика по размеру залога: "Сейчас решения судов относительно размеров залогов вызывают в обществе много вопросов: почему одному народному депутату суд назначил залог 300 тыс., а другому - 50 млн. По моему мнению, по тем или иным обвинениям, статьям практика должна быть одинаковой".

"Когда Верховная Рада предоставила разрешение на снятие депутатской неприкосновенности, но не дала разрешения на арест народного депутата, проблему можно решить путем ограничения передвижения и изъятия загранпаспортов. Считаю, что в случае использования всех предохранителей в комплексе этого будет достаточно для того, чтобы правоохранительные органы уверенно проводили следствие", - сказал Кононенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никогда ранее правящая коалиция в Раде не снимала неприкосновенность с членов коалиции, - Парубий

Напомним, ранее 158 нардепов подали законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.
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Поддержит, но из зала сбежит, как впрочем и всегда.
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конечно брешут! посмотрите прошлые голосования. половина БППшных выродков- тупо не голосовало. слились
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Розенблат - БПП - За:113 Проти:0 Утрималися:2 Не голосували:6 Відсутні:18
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Если за своего голосовали ЗА, то уж за других подавно. Кстати ниже скинула Вам ссылки по голосованиям
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Так снимите неприкосновенность со всех 450 депутатов и не тратьте на это больше время, а то вместо работы над законами все время уходит на обсуждение очередного депутата. Народ ждет от ВР РАБОТЫ на благо Украины, а не постоянные разборки.
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Не хотят - сцыкотно. Хотя ещё в январе 2015 Верховная Рада приняла президентский законопроект №1776 «О внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов и судей». За включение в повестку дня сессии проголосовали 297 народных депутатов. За включение проголосовали и похоронили. ПОЧЕМУ всем клоунам-депутанам, бегающим по студиям и орущим на эту тему или те, кто на публику носятся с подписями и списками по залу просто не выйти на трибуну и не вернуться к законопроекту №1776
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ага..а теперь сравни результаты когда сняли когда не сняли..и кого же стало меньше "за"? та-дааамс! БПП и НФ.. глотай!
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Сначала сглотни то, что я тебе уже накидала. По голосованиям ЗА и конкретно голос Кононенка.
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порохня тупая, иди посчитай кто провалил снятие.
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И куда интереснее голосование Самопомощи по проекту Закону про внесення змін до статті 149 Кримінального кодексу України (щодо приведення у відповідність до міжнародних стандартів) (№6243) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=13220
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Просто одного явно спалившегося члена ОПГ БПП решили слить в назидание другим !!!
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Результат голосования по Розенблату http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=13246
Кононенко в зале, голосовал ЗА
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Кононенко - один из главарей ОПГ БПП которого пока не трогают... идёт тайная борьба двух ОПГ у власти : БПП и НФ !!! !!!
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Через 2 года, когда БПП в парламенте уже не будет.
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Типа этот бандит Кононенко уверен, что генпрокуратура на него ничего не подаст?
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Они скоро все будут прикосновенные , да еще как прикосновенные, эти БПП.
Можно конечно к ним и не прикасаться, если с стрелкового оружия...
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по поводу того что БПП тупо половина не голосовали и поэтому с двух не сняли неприкосновенность - есть что сказать? нет? ну вот и сглатывай.
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ты сравни когда у БПП голосов меньше дали. чы член или п..да БПП ?
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О, еще один уркаган прорезался. У них во "фракции" как в банде - все "за".
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Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) будет поддерживать все представления Генеральной прокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности.
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а что же они на следующих выборах будут обещать? :D

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А чому б відразу не зняти недоторканність із всієї української "влади" та "президента"?!
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Какой бред с этой неприкосновенностью.Врожденный дар чтоль и снять его может только совместная магия Темных и Светлых?
Есть все факты на руках?Наручники и вперед.Для чего вобще неприкосновенность то?Ездить бухим,красть бюджет и...все?
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все правильно...только отменить ее может только верховная рада.
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Разумеется,если есть веские причины.Вроде логично.Дак какой все-таки тогда в ней смысл???Ездить бухим,кра...А,писал уже.
Или это какая то депутатская РПГ?Типа полная свобода сюжета,делай что хочешь,но одна жизня в игре и нет сохранений)))Типа -затаив дыхание вы открываете очередной конверт...Game over.
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я имею ввиду вообще,убрать положение о неприкосновенности из конституции..но для этого нужно 300 голосов.
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в финляндии даже штраф за пдд в зависимости от имущественного статуса.
так шо депутатам-хотя бы от количества наворованного.
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В Украине одни коррупционеры руками других расправляются с третьими
https://goo.gl/TPgJgv


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Обязательно снимут недоторканність - суды уже в руках Вальцмана, остатки партии Регионов подчинены - осталось к прибрать к ногтю неподконтрольных депутатов и Рада захвачена.
Луцику не нужно будет для травли неугодных устраивать цирк - втихаря будут сажать "на время следствия".

А быдло пляшет и радуется...
дебилыбля...
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Та БПП,вобще всегда за снятие со всех!Но с.ка,не вносят в Раду!
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Кононенко посадят он же был правой рукой Черновецкого, не верю иначе он за собой петю потянет
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Для опг бпп & нф арест с конфискатом и без права взятки(залога) Главарей пожизнено
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБПП поддержит все представления Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности, - Кононенко
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