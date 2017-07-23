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 Политика Украины
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 Климкин о турбинах Siemens в оккупированном Крыму: Это соучастие в агрессии кремлевского режима против Украины

siemens

Поставка газовых турбин немецкого концерна Siemens на территорию оккупированного Крыма не была роковым стечением обстоятельств или абсолютной неожиданностью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в статье для "Европейской правды".

"Так же, как и в истории с "Мистралями", Украина била в колокола. Мы предупреждали Siemens, федеральное правительство Германии и европейские институты, мы убеждали, мы указывали на дыры в санкционном режиме. Нас слушали, искали возможности предотвратить правонарушения. И многих подобных случаев нам удалось избежать", - пишет он.

"Но в случае с Siemens его менеджмент отказывался видеть очевидные вещи. Похоже, что они верили обещаниям Кремля - ​​что Украина не устоит, что санкции все равно вот-вот отменят и весь немецкий политикум и бизнес только и ждет, чтобы возобновить business as usual (обычную деятельность)", - полагает глава МИД.

"Отныне газотурбины Siemens будут помогать вору обустраивать захваченные территории. И мы не можем рассматривать этот случай иначе, как соучастие в агрессии кремлевского режима против Украины. Это тревожный сигнал для акционеров Siemens насчет способности его менеджмента вести чистый бизнес", - подчеркнул Климкин.

"И как бы сейчас сименсовские юристы ни убеждали, что бумаги были составлены правильно, потеря доверия к компании у всех украинцев и у многих бизнесменов во всем мире - это то, что наносит компании непоправимый ущерб. Единственный выход - откровенное и публичное расследование и наказание всех соучастников - правовое, политическое и репутационное. Именно этого Украина потребует от Siemens, немецкого правительства и евроинституций", - заявил министр.

"Европейские ценности общие для всех. А мошенник в Европе один. Будешь иметь дело с мошенником - будь готов к серьезным потерям!" - подытожил глава МИД.

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Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.

21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.
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Поверив тому, что мы имеем право на нормальное цивилизованное государство. И только товарищи, лижущие одно место лишнехромосомным, этим очень недовольны. Но кто обращает внимание на моральных уродов? Они лают, а караван идет
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Кому именно ты поверила в о, что стоящие на майдане обеспечат нормальную жизнь? Яценюкам, Пашинским, или Маккейнам и европейским послам? Если Пашинским, то - э то диагноз, а если иноземцам, то ты колаборантка.)
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Посмотри значение слова "коллаборант", только напиши правильно. Или для тебя цивилизованное демократическое государство - это катастрофа? тогда ты лишнехромосомный, изображающий из себя украинца, смысл жизни которого заставить всех жить в своем дерьме, ибо по-другому не умеет, а зависть покоя не дает
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тебе митя не понять)))
у нас с властью боряться
а защищают в боях с такими пидарастами как ты, Украину
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Защищают обстрелами Донецка из ГРАДов?
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крым - Украина
а вот крымчане с референдума это пидирасты))
так понятнее????
а ебошат данбасс - правильно
жаль мало
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В Крыму живут не Украинцы? Тогда, зачем же их возвращать в Украину? Это же будет троянский конь Путина.)
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Продолжаю поддерживать мнение Березовца, Украина должна ввести немедленные санкции в отношении Сименса. Мы конечно не РФ, но рынок сорокамиллионной страны тоже кое чего стоит, так что пусть улыбаются. Ну а дальше то о чем говорит Климкин, трясти международные инстанции как только можно. Если на примере Сименса не покажем что плевать на санкции дорого стоит, это будет повторятбся впредь.
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и нет ни в крыму уже украинцев и на донбассе нет
сидят как гниды в кужухе и ждут тепла и крови
еще есть защеканы как дима мороз
он просто сосет у гнид, а потом срачь тут разводит
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Если там нет украинцев, значит, там ет Украины. И, значит, не фик туда лезть.
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До тебе хтось лізе? Придивись, це не українець, це кацап
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Кацап не лезет туда, где ему не рады. В Крыму рады, в Донбассе рады. А во Львове говно патриоты разбросали.))
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кацап везде лезет, поэтому и получают по казлинным рогам, вместо того, что бы развивать свою экономику и развивать технологии.
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Ага. І в Чечню кацапи не лізли. І вся їхня Імперія побігла до Москви у холопи один перед другим, їх ніхто туди напівживих за ноги не тягнув...
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Сименс и немцы оказались продажные суки,но они всегда нас могут мокнуть носом в Липецк и не только.....хотя чистых европейцев это ганьба,у них нет коррупции
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Не поддерживают майданную влась Украины, которую ненавидят даже майдуны?))
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Майдуны, кто вам братья? Барыги, которые пришли к власти на крови майдана? Или простые люди Донбасса и Крыма?
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Тогда, почему бы от них радостно не отделиться?)
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Всех донбасситов после деоккупации ждет поездка на родину петухов из дерьма
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Там кроме них миллионы украинцев есть. Ну, а если Вальцманы тебе милее, ..)))
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Т.е. все эти новососы с малоросликами просто оккупировали Украину и украинцев на Донбассе, и те вынуждены терпеть оккупационную власть?
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А вообще немцы обосрались,...какие гады,видать опять ждут фюрера....хоть з-за поребрика
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Трелеван, Сименса проблематично тыкать носом в Липецк, потому что фабрика под арестом и не может быть продана.
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Штрафонули бы Сименс на пару десятков миллиардов евро, как Фольцваген за дизельгейт - пропало бы у всех остальных желание санкции нарушать.
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А ты что от этого выиграешь?)
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Нормально, когда человек морально удовлетворен от улучшения себе и своим детям. И только выродки радуются, когда у соседа корова здыхает.))
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а пока никто и не лезет)))
и санкции на дикарей в 21 веке не мы наложили ( мы пока что, х..й ложим на это)
санкции вам пх))) со слов ваших батыев)))
чо выябуетесь по поводу судов?
сами то чего не производите?
или это не уровень кацев??? токо нанотехнологиями заняты???
на ширпотреб времени нет???
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UA Дмитрий Мороз 2acbc529
Не поддерживают майданную влась Украины, которую ненавидят даже майдуны
======
Ватан,отъепись
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Здравый смысл ушел навсегда из головы майдуна?)
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"Так же, как и в истории с "Мистралями", Украина била в колокола. Мы предупреждали Siemens, федеральное правительство Германии и европейские институты, мы убеждали, мы указывали на дыры в санкционном режиме. Нас слушали, искали возможности предотвратить правонарушения. И многих подобных случаев нам удалось избежать" Источник: https://censor.net.ua/n448846
А сами до сих пор продолжают поставки продукции военного назначения в Россию точно зная что оно не распечатанная прямиком направляется в лугандонию. И это ни для кого не секрет.
До сих пор граница со страной агрессором открытые ворота, а местами и ворот нет.
И вам тоже и указывали и предупреждали, но вы до сих пор продолжаете только отмахиваться - мол не вашего ума эти наши внутренние разборки, с вас только бабло требуется пока.
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Страна для людей, а не люди для страны.)
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Этот принцип действует только в развитых демократических государствах, ради построения которого мы Майдан и начинали
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Все майданы начинаются, как бы для людей, а заканчиваются сталинщиной или гитлеровщиной.)
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У некоторых сталинщина перерастает в гитлеровщину безо всяких майданов, но тебе это только нравится. Диктатора нельзя заставить уйти по демократическим законам, Майдан неизбежен для прогресса в направлении демократии
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Истории не известны майданы, которые бы феодальное общество сделали демократичным. Все всегда наоборот.)
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Почему же ты так стремишься вернуть в феодальное общество? Все бывает в первый раз, стоит пробовать, "дорогу осилит идущий"
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Дім, ми розуміємо, що ти дуже не хочеш жити на Південному березі(Льодовитого океану), але не Україна винна, що ви там в Криму Росії не потрібні. Росія робить півострів своїм "авіаносцем", і ви там зовсім не потрібні. Так, що на Північ. Там теж можна жити(не довго :00987
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Да ви намайданили власть, которую сами ненавидите. Какого ж лысого приставать к крымчанам, шоб они лягли под это паскудство?
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Ти подивись у жеку, може ти вже не кримчанин а магаданець? Бували такі вже випадки
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Ты лично за эту власть? Или повесить ее на фонарном столбе?))
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Скандал с Сименс, это подталкивание ЕС к снятию санкций. Читайте вчерашнее заявление Габриэля
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Нет, это может стать последней каплей для снятия санкций, которые уже достали производителей ЕС.))
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А, пардон, ты про это самое.)
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Странные заключения. Что не так сказал Габриэль? Действительно санкции должны быть согласованы с ЕС для координации действий. Санкции только со стороны США НЕ БУДУТ действенными. Но если в США для этого нужна согласованность только двух палат и двух партий, то в ЕС это работа в ноевом ковчеге из 28 стран.
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В ЕС все проще. ОДНА страна не продлит санкции и это будет касаться всего ЕС. США переигрывают роль полицейского. Они уже не те. Всем понятно, что они давят СП-2, только потому, что сами хотят поставлять СПГ в ЕС, практически по двойной цене. Украинская труба вот-вот накроется, она крайне изношена. У ЕС нет другого пути, кроме СП-2. Уверен, что США будут посланы.
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Сименс - служим оккупационным режимам с 1923 года.
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Про фашистов расскажи... Мало ли кто реально служил в СС
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Майдуны, надо бы заняться улучшение своей жизни, а не ухудшением тех, кто сразу понял, что майдан-2013 - это гос.ереворот.
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Майдуны, надо бы заняться улучшение своей жизни, а не ухудшением тех, кто сразу понял, что майдан-2013 - это гос.ереворот.23.07.2017 15:36
 Снимите шляпу, снимите шляпу.Дима, восхищен.Скорострельность как у СГМТ.Насчитал 80(!) комментов.Побил рекорд нового Троцкого под израильским флажком с примерно таким же репертуаром но с 47 комментами.Дал ты мастер-класс отодвинутым от корыта судейским, милицейским ,прокурорским ,уныло и тоскливо жалующимся на своих обидчиков.На их месте я бы тебя нанял за хорошие деньги.
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Ало, редакція! Так все ж таки поставка була фатальним збігом чи не була? В російській версії - не була, в українському перекладі - була!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин о турбинах Siemens в оккупированном Крыму: Это соучастие в агрессии кремлевского режима против Украины
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