 Климкин о турбинах Siemens в оккупированном Крыму: Это соучастие в агрессии кремлевского режима против Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в статье для "Европейской правды".
"Так же, как и в истории с "Мистралями", Украина била в колокола. Мы предупреждали Siemens, федеральное правительство Германии и европейские институты, мы убеждали, мы указывали на дыры в санкционном режиме. Нас слушали, искали возможности предотвратить правонарушения. И многих подобных случаев нам удалось избежать", - пишет он.
"Но в случае с Siemens его менеджмент отказывался видеть очевидные вещи. Похоже, что они верили обещаниям Кремля - что Украина не устоит, что санкции все равно вот-вот отменят и весь немецкий политикум и бизнес только и ждет, чтобы возобновить business as usual (обычную деятельность)", - полагает глава МИД.
"Отныне газотурбины Siemens будут помогать вору обустраивать захваченные территории. И мы не можем рассматривать этот случай иначе, как соучастие в агрессии кремлевского режима против Украины. Это тревожный сигнал для акционеров Siemens насчет способности его менеджмента вести чистый бизнес", - подчеркнул Климкин.
"И как бы сейчас сименсовские юристы ни убеждали, что бумаги были составлены правильно, потеря доверия к компании у всех украинцев и у многих бизнесменов во всем мире - это то, что наносит компании непоправимый ущерб. Единственный выход - откровенное и публичное расследование и наказание всех соучастников - правовое, политическое и репутационное. Именно этого Украина потребует от Siemens, немецкого правительства и евроинституций", - заявил министр.
"Европейские ценности общие для всех. А мошенник в Европе один. Будешь иметь дело с мошенником - будь готов к серьезным потерям!" - подытожил глава МИД.
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Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.
О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.
Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.
21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.
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у нас с властью боряться
а защищают в боях с такими пидарастами как ты, Украину
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а вот крымчане с референдума это пидирасты))
так понятнее????
а ебошат данбасс - правильно
жаль мало
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сидят как гниды в кужухе и ждут тепла и крови
еще есть защеканы как дима мороз
он просто сосет у гнид, а потом срачь тут разводит
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и санкции на дикарей в 21 веке не мы наложили ( мы пока что, х..й ложим на это)
санкции вам пх))) со слов ваших батыев)))
чо выябуетесь по поводу судов?
сами то чего не производите?
или это не уровень кацев??? токо нанотехнологиями заняты???
на ширпотреб времени нет???
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Не поддерживают майданную влась Украины, которую ненавидят даже майдуны
======
Ватан,отъепись
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А сами до сих пор продолжают поставки продукции военного назначения в Россию точно зная что оно не распечатанная прямиком направляется в лугандонию. И это ни для кого не секрет.
До сих пор граница со страной агрессором открытые ворота, а местами и ворот нет.
И вам тоже и указывали и предупреждали, но вы до сих пор продолжаете только отмахиваться - мол не вашего ума эти наши внутренние разборки, с вас только бабло требуется пока.
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Снимите шляпу, снимите шляпу.Дима, восхищен.Скорострельность как у СГМТ.Насчитал 80(!) комментов.Побил рекорд нового Троцкого под израильским флажком с примерно таким же репертуаром но с 47 комментами.Дал ты мастер-класс отодвинутым от корыта судейским, милицейским ,прокурорским ,уныло и тоскливо жалующимся на своих обидчиков.На их месте я бы тебя нанял за хорошие деньги.
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