 За прошедшие сутки в зоне АТО погибших и раненых нет, - МОУ

За минувшие сутки, 22 июля, в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе обошлось без потерь среди украинских военных. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко во время брифинга.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий украинские военные потерь не понесли", - сообщил Лысенко.
По его словам, боевики продолжали обстреливать украинские позиции по всем направлениям.
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