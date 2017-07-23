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 Политика Украины
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 Прокурорам по делу о госизмене Януковича выделят охрану, - Матиос

матиос

Прокурорам, которые участвуют в деле о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича выделят государственную охрану.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Прокурорам выделяем охрану", - написал Матиос.

Об этом он сообщил, комментируя решение Басманного суда Москвы о заочном аресте прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам ГПУ Вадима Приймачка, он отметил: "Обвиняемому в госизмене экс-президенту цитата Жеглова из кинофильма "Место встречи изменить нельзя" (Оболонский райсуд. Киев) - "Вор должен сидеть!".

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Также по словам Матиоса, для указания личных данных в постановлении российского суда о заочном аресте "проживание военных прокуроров Следком РФ установлено по открытому (стоит 20 грн.) реестру недвижимости украинского Минюста с помощью украинского паспорта, ранее выданного на оккупированной теперь территории Луганской области".

Также он сообщил,что это было сделано по тому же принципу, как устанавливалось место жительства взорванного полковника ГУР МОУ Шаповала.

"Доказано следствием", - подчеркнул Матиос.
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И теперь эти, спасенные от голода твари, убивают украинцев. Может, хватит наступать на грабли и при следующем кризисе дать им вымереть, на благо мира?

"В 1992-ом году американцами была организована операция «Provide Hope» (доставка надежды раше). Военно-транспортные самолёты вплоть до начала 2000-ых доставляли гуманитарную помощь"
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Прокурорам по делу о госизмене Януковича выделят охрану, - Матиос

Ну и зачем ты об этом объявил?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокурорам по делу о госизмене Януковича выделят охрану, - Матиос
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