 Прокурорам по делу о госизмене Януковича выделят охрану, - Матиос

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Главный военный прокурор Анатолий Матиос.
"Прокурорам выделяем охрану", - написал Матиос.
Об этом он сообщил, комментируя решение Басманного суда Москвы о заочном аресте прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам ГПУ Вадима Приймачка, он отметил: "Обвиняемому в госизмене экс-президенту цитата Жеглова из кинофильма "Место встречи изменить нельзя" (Оболонский райсуд. Киев) - "Вор должен сидеть!".
Также по словам Матиоса, для указания личных данных в постановлении российского суда о заочном аресте "проживание военных прокуроров Следком РФ установлено по открытому (стоит 20 грн.) реестру недвижимости украинского Минюста с помощью украинского паспорта, ранее выданного на оккупированной теперь территории Луганской области".
Также он сообщил,что это было сделано по тому же принципу, как устанавливалось место жительства взорванного полковника ГУР МОУ Шаповала.
"Доказано следствием", - подчеркнул Матиос.
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