 В РФ все говорят, что переданного России спецназовца Ерофеева, воевавшего на Донбассе, убили, - военнопленный Агеев

Как сообщат Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии российской "Новой газете".
Журналист Павел Каныгин, посетивший Агеева в СИЗО Старобельска (Луганская область), пересказал свой разговор с военнопленным: "Даже если потом когда-то вернусь в Россию, то что дальше?" - спросил меня Агеев. "Решишь сам", - отвечаю я. "А ты слышал, что стало с ГРУшником Ерофеевым, когда он вернулся? - начал Агеев. - Его просто убрали. Убили". "Откуда ты знаешь?" - "Я знаю точно. Об этом все говорят: и там, и здесь, по эту сторону. Все знают, что с ним это сделали. Потому что говорил лишнего". - "Но это же пропаганда, так обычно запугивают на войне". "Нет, - настаивал 23-летний ефрейтор. - Просто так не стали бы говорить. Я уверен. Хотя уже ни в чем нет уверенности… Я просто хочу, чтобы меня вытащили отсюда".
Напомним, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.
В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
В мае 2016 года Президент Украины Петр Порошенко помиловал сотрудников Главного управления Генштаба РФ Евгения Ерофеева и Александра Александрова, задержанных на Донбассе и приговоренных к лишению свободы в Украине. 25 мая они были переданы России в обмен на народного депутата от "Батькивщины" Надежду Савченко.
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А еще.
Мы, гусские не обманываем друг друга.
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