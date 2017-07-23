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 Политика Украины
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 В РФ все говорят, что переданного России спецназовца Ерофеева, воевавшего на Донбассе, убили, - военнопленный Агеев

агеев

Российский военнослужащий Виктор Агеев, взятый в плен в Луганской области, утверждает, что сотрудника Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгения Ерофеева, также взятого в плен в Украине, убили после передачи его России.

Как сообщат Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии российской "Новой газете".

Журналист Павел Каныгин, посетивший Агеева в СИЗО Старобельска (Луганская область), пересказал свой разговор с военнопленным: "Даже если потом когда-то вернусь в Россию, то что дальше?" - спросил меня Агеев. "Решишь сам", - отвечаю я. "А ты слышал, что стало с ГРУшником Ерофеевым, когда он вернулся? - начал Агеев. - Его просто убрали. Убили". "Откуда ты знаешь?" - "Я знаю точно. Об этом все говорят: и там, и здесь, по эту сторону. Все знают, что с ним это сделали. Потому что говорил лишнего". - "Но это же пропаганда, так обычно запугивают на войне". "Нет, - настаивал 23-летний ефрейтор. - Просто так не стали бы говорить. Я уверен. Хотя уже ни в чем нет уверенности… Я просто хочу, чтобы меня вытащили отсюда".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский военнопленный Агеев о роли армии РФ на Донбассе: "Защита мирных граждан на территории "ЛНР"

Напомним, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.

В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.

В мае 2016 года Президент Украины Петр Порошенко помиловал сотрудников Главного управления Генштаба РФ Евгения Ерофеева и Александра Александрова, задержанных на Донбассе и приговоренных к лишению свободы в Украине. 25 мая они были переданы России в обмен на народного депутата от "Батькивщины" Надежду Савченко.



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не возвращайся. в нашей тюрьме дольше проживешь.
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Что-то пиарят Агеева, видимо Петя его помилует, как мокроделов Ерофеева с Александровым.
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Обмен всегда закрытая тема, всегда найдется кто то кто выступит против какой то кандидатуры.
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Как говорит братец Кролик, убивай, меня,казни - только в куст зеленый не кидай....
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ога...и именно поэтому агеев поет,что ему в кацапии трындец :D .логику включай иногда...
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С каким вторым? Это фсбшников было два, а этот был один,второго кацапа сразу прирезали.
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Все вы мертвы, как только пересекли нашу границу, просто отсрочку имеете.
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они оба давно дохляки и Ерофеев и Александров...
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Добрый дедушка Сталин так делал всегда! Побыстрей освобождайся!
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Он видите ли просто хочет чтобы его вытащили,у него все просто оказывается.Вата одурманенная безмозглая.А о том что приехал убивать в чужую страну за деньги эта тупоголовая овца не думала? Только получив по полной пожизненное за терроризм можно надеяться что страх остановит таких же даунов от затеи подзаработать на крови.
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РАБссия своих не бросает,а перемалывает трупы танками.Помните фильм Невзорова о Чечне:?
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Мерзкое трусливое создание.Подохнуть самому,это не других убивать,гадёныш.
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Гусские своих не бросают.
А еще.
Мы, гусские не обманываем друг друга.
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Кстати рюцкий писатель Виктор Астафьев первым в дохлом СССРе сказал :советские танки Т-34 перемалымали трупы советских солдат гусеницами в 1943 году при наступлениях....
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Менять этого опёздала на Сенцова, а там его пусть хоть пристрелят - не жалко.
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И этому опасно возвращаться, а если еще и что-то наговорил, лучше лет 15 посидеть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ РФ все говорят, что переданного России спецназовца Ерофеева, воевавшего на Донбассе, убили, - военнопленный Агеев
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