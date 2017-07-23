 "Личный кабинет поступающего" запущен в виде мобильного приложения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительной информации, с помощью приложения абитуриенты могут отслеживать статус своих заявлений и результаты конкурсов на мобильных телефонах и планшетах.
"Сервис доступен для пользователей операционной системы Android, однако также начата регистрация приложения в App Store. Чтобы воспользоваться приложением, поступающему необходимо ввести логин и пароль личного электронного кабинета", - сказано в сообщении.
Мобильное приложение не дает возможности внесения изменений в поданные заявления на вступление, подачи в онлайн-режиме заявлений и сдачи вступительных экзаменов.
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