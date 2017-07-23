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 Ботулизм в Украине: в Харькове заболела молодая девушка

ботулизм

В Харькове 22-летнюю девушку госпитализировали в инфекционную больницу с предварительным диагнозом ботулизм.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Харьковской области в Facebook.

"Мать пострадавшей пояснила, что вечером 21 июля ей позвонила дочь и пожаловалась на плохое самочувствие. В больнице состояние девушки ухудшилось, и 22 июля она была подключена к аппарату искусственного дыхания", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, девушка отравилась вяленой рыбой, которую накануне приобрела в одном из магазинов на улице Клочковская в Харькове.

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Девушка находится в больнице в тяжелом состоянии.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм касательно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия выясняются.
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Молодым девушкам нужно думать о материнстве, а не о пиве с рыбой...
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А почему молодым девушкам нельзя расслабится?Она же не монашка.Все в меру просто надо.
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расказы служанки посмотрите. что бы вы говориле если бы отравился парень?
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Ничего я смотреть не буду. Мне достаточно того, что я наблюдаю на улицах города. Жрут то пиво с рыбой везде. Ну если с мужским населением более-менее все понятно, то девушкам это не допустимо. А вы наверное представительница любитЄлЄй локающих пиво. У меня возникает постоянно вопрос, когда же вы уже его нажретесь?
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ну конешно если девочка выпила пиво то это плохо. про шовенизм и эмонсипацию вы явно не слышали
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Если девушке уж очень захотелось пива то пусть она это делает дома, на природе (пикник) и тому подобное, при условии, что не собирается стать матерью в ближайшее время, но ни как не по пивбарах наровне с мужчинами.
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..... наровне с мужчинами? удачи с таким подходом
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А если девушка захотела любви и ласки то что-она праститутка?Так,Грицько?
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Что-то иногда не надо произносить вслух, просто нажраться и свалиться для алиби...
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то есть вы считаете что пьянство отца, носителя семенного материала никак не влияет на потомство?)
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Я этого не говорил. Я говорил в общем. Сосущие ежедневно пиво это понятно, что отбросы, НО сосущие пиво девушки (женщины) вдвойне
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ну не отбросы, но эти люди с алкогольной зависимостью, или под риском развития её, и вред здоровью от накопления продуктов метаболизма алкоголя, но тут без разницы пол
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нет,плохо то ,что с вяленой рыбой...это дурной вкус. надо с креветками или омарами.
на крайняк с чипсами
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плохо то что отравилась! а не то что рыбой а не крабом
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и кто ж блондинкам доктур?верят рекламам.шо в супермаркетах все самое свежее и отборное?
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ктож доктор валяющимся под лавками? тоже видемо в супермаркетах покупали
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так они же не отравленные .просто атдыхают так
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Чего ж Вы такий злий,Грицько? "...девушкам это не допустимо..."Не будьте таким категоричным.Вопрос в количестве,уместности и частоте. Если девушка выпьет бутылку пива раз в месяц,то я не вижу в этом ничего ужасного.
ЗЫ Алкоголь не употребляю.если что.
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Я не говорил, что категорически отрицаю употребление женским полом пива. Я вот, что говорил цитата: Ботулизм в Украине: в Харькове заболела молодая девушка - Цензор.НЕТ 2370 Злий Грицько

Если девушке уж очень захотелось пива то пусть она это делает дома, на природе (пикник) и тому подобное, при условии, что не собирается стать матерью в ближайшее время, но ни как не по пивбарах наровне с мужчинами.
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а чем пивбары плохие? а если я ее пригласил?
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Приличных девушек нужно приглашать в кафе, ресторан, кино, парк, развлекательные заведения. А если она согласилась пойти пивасика соснуть с рыбой то это уже нужно делать выводы. Хотя... если сам такой то по барабану...
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Нельзя молодым девушкам пиво с таранею. У них организмы слабые и не закаленные.
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Обычно мозги у них слабые и не закаленные,ведут себя многие не как девушки,а как шалавы,правильно мусульмане их воспитывают,там порядок и не ни женского алкоголизма,ни проституции,хотя православные грузины тоже правильно женщин воспитывают,большинство из них девственницы до свадьбы,а не разнощики гонореи
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вот скажите а вы сами до свадьбы не? какие же низости готовы говорить не которые что бы свою опровдать ни к чем ность
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Юлия, с кем спорите, и надо ли, если уже мусульман в пример приводит то там даже разговаривать не о чем, тупик
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Мне просто интересно,а вы себяьсчитаете лучше мусульман,например турок,а можно узнать чем?Я много раз был в Турции и не видел турчанок сосущих на скамейке пивасик ,так же не видел турецких шалав,а вот Наташа там полно- это действительно тупик не понимать простых вещей
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а сам небось не откажешься предложению девки пойти попить пивасика и почпокаться)))
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И на ней же жениться или только проводить время, а жениться на других?
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Это так низко критиковать твои слабости?)))Похоже прицел у тебя сбит жизненных ориентиров и ещё кое что сбито
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Зачем впадать в крайности. Воспитывать правильно детей должны родители а не устаревшая религиозная чушь. Уже 21 век давно.
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А родителей кто правильно воспитывать будет?телевизор?))) так страна деградирует уже,не заметно?
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По-перше самому не бути ідіотом. Тому що діти все одно будуть схожі на тебе.
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Не быть идиотом,хаахах пол страны за уголовника проголосовала,образования нет,морали нет,воспитания нет,какие дети будут?
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А никакой морали не должно быть? Может какая-то (или большинство) народная мудрость/мораль предотвращает физические и душевные раны?
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нефиг всяким шабулдонам с улицы навязывать свою мораль. не нравится- гуялй мимо. мои права и ответственность прописаны в Конституции и УК. по остальным вопросам- все нафиг идут
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Та ты шо,ну когда твои дети будут похожи на первого партнёра твоей жены)думаю будешь гордиться ей и собой)))
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с каких делов они будут похожи? ты что,совсеим чиканутый на всю башку неуч?
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девственница до свадьбы- это дремучий отстой
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хах..ты тормоз..может я твою дочку оттарабанил, а ты не знаешь))
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Я даже не знаю сколько человек тебя отарабанило,много в мире загадок)
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А вот очень даже можно и нужно.Иногда.Как раз мужчинам пиво пить не очень полезно: в пиве содержится женский гормон эстроген,который в избыточном количестве мужчинам совсем ни к чему
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Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус....
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Продукты надо правильно хранить и не втюхивать старье.Я сам рыбу сушу.Копченную делаю на щепках в мини коптильне.20-30 минут и копченная, свежая, домашняя рыба готова.Та и не только рыба.Частный домик, себе вышел во двор и балуйся.выходит намного дешевле, качественней и вкуснее....Торгашам не доверяю.
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Ну, вьі же знаете, что разницьі между копчением самому и жидким дьімом никакой? Вьі вьіигрьіваете только в цене и качестве рьібьі. Заканчивайте с копчением
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Пока ворьё находящееся у власти в Украине не будет уничтожено ,будем иметь все прелести нищей страны,без медицины и социалки ..Ботулизм,Корь,Краснуху,Желтуху,Холеру и дай бог ,чтобы до Чумы не дошло ...
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та не...пока в супермаркетах тараньку покупать будут...лучше уж у бабушки в метро.она огромными лотами товаров не оперирирует
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Саме те!!! Коньячок "Самжене", сальце , цибулина та чорний хліб !!! Жодна сальмонела не причепиться !!!)))
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необязательно сало, сейчас ягоды, овощи свежие
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Пока протухшую рыбу солить в выгребных ямах не перестанут - это не прекратится. (Почти не шучу,т.к. знаю о чем говорю.)
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Если нормальный человек услышит информацию о том,что опасно употреблять в пищу вяленую рыбу,как он поступит? Он ее не будет употреблять.Если человеку сказали,что не стоит этого далать,а ему по фиг? Что с ним? Думаю дурак.
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якщо завтра хтось отруїться хлібом то ви хліб їсти не будете? логічно))
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Нелогично и некорректно сравнивать вяленую рыбу с хлебом, про случаи ботулизма предупреждали много раз.
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http://tyzhden.ua/News/196934

так дійсно, нелогічно. Вважаю дітям потрібно заборонити їсти взагалі, а то мало чи шо трапиться.
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Это к сожалению довольно частые случаи, несоблюдение правил безопасности в местах приготовления пищи, у младшей в школе тоже был такой случай, хотя школа напрямую финансируется из Европы и зарплаты там немаленькие .
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Рыбы и прочие морские обитатели отравлены во всём Мировом океане после аварии на Фукузиме...,отчёт по этом проблеме опубликовало МАГАТЭ
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