 Ботулизм в Украине: в Харькове заболела молодая девушка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Харьковской области в Facebook.
"Мать пострадавшей пояснила, что вечером 21 июля ей позвонила дочь и пожаловалась на плохое самочувствие. В больнице состояние девушки ухудшилось, и 22 июля она была подключена к аппарату искусственного дыхания", - сказано в сообщении.
По предварительной информации, девушка отравилась вяленой рыбой, которую накануне приобрела в одном из магазинов на улице Клочковская в Харькове.
Девушка находится в больнице в тяжелом состоянии.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм касательно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия выясняются.
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на крайняк с чипсами
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ЗЫ Алкоголь не употребляю.если что.
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Если девушке уж очень захотелось пива то пусть она это делает дома, на природе (пикник) и тому подобное, при условии, что не собирается стать матерью в ближайшее время, но ни как не по пивбарах наровне с мужчинами.
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так дійсно, нелогічно. Вважаю дітям потрібно заборонити їсти взагалі, а то мало чи шо трапиться.
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