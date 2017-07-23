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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Минобороны (5225) разведка (1825) дезертирство (170) наемники РФ (21)

 Из-за издевательств командования наемники РФ все чаще дезертируют из частей, - ГУР МО

разведка

Разведка сообщает, что командование террористов совершает преступления против гражданских лиц.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО, в соединениях и частях российских оккупационных войск из-за отсутствия мотивации, неудовлетворительных условий несения службы и издевательств российских офицеров над подчиненным личным составом сохраняется тенденция к дезертирству и отказа от продления контракта военнослужащими.

Так, в 3 отдельной мотострелковой бригаде (Горловка) 1 АК (Донецк) ВС РФ около 10 человек отказались от продолжения военной службы и заключения нового контракта.

В одном из подразделений 5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1 АК военнослужащий с оружием самовольно оставил пост и убыл в направлении границы с РФ.

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Кроме того, со стороны российских оккупантов продолжаются безнаказанные преступления в отношении гражданского населения. Так, в полосе ответственности 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК одним из высокопоставленных из числа "русских кураторов" было совершено ДТП, в результате которого тяжело травмированы двое гражданских лиц пожилого возраста. Военного преступника к ответственности не привлекли.
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Они не должны разбегаться, их должны увозить гумконвои. В пластиковых мешках и с бирками на конечностях.
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Что тут такого?Люди в русском мире любят издеваться
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Думаю что задача разведки предупреждать о проходе ДРГ что бы Украинские Воины в плен не попадали а они рассказывают что у террористов скоро воевать не кому будет.
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повідомлення від ГУР МО -!!!, - не пиво п'ють в робочий час
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разведка-понятие многогранное.и обнаружение прохода дрг-это не их задача-а выставленного охранения.лучше не думай-зачем оно тебе?
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при этом рассказывают то ли 234 то ли 654 раз, если бы это было правдой никого бы там не было, а так как обычно БРЕШУТ. Склад оружия положить, а потом мужественно найти это они могут!
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Это что, новость про то, что мы их пожалеть должны?
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Интересно, сколько сотен миллионов денех потребляет ежемесячно ГУР МО чтобы выполнять работу для нескольких блондинок штудирующих интернет?...
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я тоже заметил..плохо работают..возьмите меня))
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Serg Marco‏ @Serg_Marco 4 ч.4 часа назад

А ну ка давайте внимательнее присмотримся, кто тут нас жизни учит...

Из-за издевательств командования наемники РФ все чаще дезертируют из частей, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 8253
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Так ты этим постом отработал зарплату нескольких генералов ГУР МО за пол-года...
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ну,продолжай учить как правильно разведывать...если и сейчас не дошло-я уж не знаю как тебе втолковать,что ты профан
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Чергова нісенітниця від ГУР МОУ !! Штірліці хрєнові !!!)))
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Ничего нового, там это еще с времен СССР. Но тем не менее они стреляют.
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Посмотрите кацапский фильм "Зелёный слоние" там достовено показаны взаимоотношения между рузкими.
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всё больше верю в истину..чем дальше в лес, тем толще...))
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Думаю в багатьох виникає питання: чого наша розвідка розказує різну хрінь про те хто з орків скільки бухнув і хто кому потім дав в рило?
Тому що приходять журналісти і настирно просять прокоментувати ситуацію, заходи, плани, переміщеня, роботу і взагалі надати будь-яку інформацію. А так як журналістів прямо послати не можна, бо це ж порушення свободи слова, от ліплять всяку хрінь. Ніхто ж не буде оперативні розвіддані розголошувати в СМІ
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Судя по докладам нашего ГУР, россияне уже все должны были попрыгать в океан в районе Курил.
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ГУР - позор. такую куйню "разведывать" - так проще вас всех в домохозяек перевести. сплошные сплетни и высосанные из пальца новости... чи не развединформация - какой-то кацап совершил дтп... кто-то покинул пост... кто-то напился на службе...брррр!
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Т.е. морально-психологическую обстановку не надо знать? Может ещё военные не используют каких-либо средств, чтобы её изменить? Может ГУР должно выглядеть как агент 007?
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Или слить всю закрытую информацию в интернет.
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В одном случае это - предательство, в другом - разработка...
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Ніколи мені кацапню не було жалко і не буде. Хоч і повбивайтесь всі нафіг !!!!!!
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Басманный суд Москвы заочно арестовал военного прокуратура Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам украинской Генпрокуратуры Вадима Приймачока.
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ГУР уже столько полезного наразведывали. Если верить им, то все подхуйловцы давно дезертировали, поубивали своих командирова, спились, перестреляли один другого дружественным огнем. Не выполняют команд кураторов с рашки. А население бунтует, отказываеться работать.

П.с. Видимо такая разведка ведеться одним человеком с часто анонимных в других случаях неизвестно от кого - сообщений соцсетей, попутно придумываеться в этой же, тупой голове. Киселев на рашке кумир видимо нашего ГУР.
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Нахрена, вообще, разведке, что то рассказывать СМИ? да еще бакланить это через фейсбук? вы еще начните там создавать "группы друзей, которые выполнили приказ и что то там взорвали" с фотками разведчиков, с их данными и тд. и тп.
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как для чего? в оперативных целях...надо же создавать у кацапни полную картину их бреда...с одним единственным ржавым танком ведь проканало
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ГУР каждій день по кругу три года одно и то же гонит... Кто от них в СМИ вообще отчет требует??? Делайте свое дело молча, а не несите ежедневній бред про бухих популченцев!
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Эту новость я предрек сегодня в комментах, что неудивительно - наши воины гибнут, а для общества надо гнать всякую пургу и куету, что чешет ГУР, Лысенко, Турчинов с Порошенкой.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз-за издевательств командования наемники РФ все чаще дезертируют из частей, - ГУР МО
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