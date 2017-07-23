 Из-за издевательств командования наемники РФ все чаще дезертируют из частей, - ГУР МО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО, в соединениях и частях российских оккупационных войск из-за отсутствия мотивации, неудовлетворительных условий несения службы и издевательств российских офицеров над подчиненным личным составом сохраняется тенденция к дезертирству и отказа от продления контракта военнослужащими.
Так, в 3 отдельной мотострелковой бригаде (Горловка) 1 АК (Донецк) ВС РФ около 10 человек отказались от продолжения военной службы и заключения нового контракта.
В одном из подразделений 5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1 АК военнослужащий с оружием самовольно оставил пост и убыл в направлении границы с РФ.
Кроме того, со стороны российских оккупантов продолжаются безнаказанные преступления в отношении гражданского населения. Так, в полосе ответственности 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК одним из высокопоставленных из числа "русских кураторов" было совершено ДТП, в результате которого тяжело травмированы двое гражданских лиц пожилого возраста. Военного преступника к ответственности не привлекли.
2304 38
Вместо утонувшего "Лимана" за учениями "Си Бриз" следит российский разведывательный корабль "Приазовье". ФОТОрепортаж(77)
Российские наемники продолжают самовольно оставлять передовые позиции и игнорировать приказы командиров, - ГУР(16)
При установке растяжки с гранатой подорвался пьяный военный 1 АК ВС РФ, еще четверо получили тяжелые ранения, - ГУР(0)
Во время задержания группы боевиков-дезертиров на Донбассе убиты трое и ранены семеро военных оккупационных войск, - ГУР(0)
Трамп на протяжении пяти месяцев только и делал, что громкие заявления о том, что это всё ложь, придуманная демократами(0)
Российские частные военные компании вербуют дезертировавших боевиков на Донбассе на войну в Сирию, - разведка(17)
Лицам, воевавшим против сил АТО в 2014 году, не выдают "удостоверение участника боевых действий", - ГУР(43)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А ну ка давайте внимательнее присмотримся, кто тут нас жизни учит...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тому що приходять журналісти і настирно просять прокоментувати ситуацію, заходи, плани, переміщеня, роботу і взагалі надати будь-яку інформацію. А так як журналістів прямо послати не можна, бо це ж порушення свободи слова, от ліплять всяку хрінь. Ніхто ж не буде оперативні розвіддані розголошувати в СМІ
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
П.с. Видимо такая разведка ведеться одним человеком с часто анонимных в других случаях неизвестно от кого - сообщений соцсетей, попутно придумываеться в этой же, тупой голове. Киселев на рашке кумир видимо нашего ГУР.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить