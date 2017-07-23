 Фестиваль украинской культуры проходит в канадской столице

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", в мероприятии принимают участие около 500 исполнителей из Канады и других стран.
Присутствующие могут не только насладиться украинскими песнями и танцами, но и выбрать подарок среди многочисленных сувениров и отведать национальной кухни. Кроме этого, можно бесплатно попробовать себя в разных старинных ремеслах, среди которых вышивка, бисероплетение и роспись.
На фестивале размещена специальная видеовыставка о Голодоморе.
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