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Все про:Россия (71513) США (13015) угрозы (566) противодействие (37)

 Россия является одной из угроз, с которыми мы сталкиваемся, - глава комитета начальников штабов ВС США Данфорд

данфорд

Сегодня Россия является одной из важнейших угроз для США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

"Россия ... является одной из угроз, с которыми мы сталкиваемся сейчас, и является самой серьезной в военном отношении", - сказал он.

При этом чиновник уточнил, что сегодня нельзя выделить единственную угрозу для США. "Очевидно, что Северная Корея с точки зрения неотложности будет нашей проблемой №1", - сказал генерал.

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Данфорд заявил, что, имея дело с Россией, "в первую очередь, мы должны сдержать ядерную войну, и для этого существует ядерное сдерживание".

По его словам, Соединенные Штаты также должны быть готовы бороться с угрозами со стороны России и в невоенных вопросах. Данфорд отметил, что соперничество с Россией происходит также в области киберпространства и информационной войны.
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що там на рахунок кацяпської ядерної зброї?!
ціна збиття одної кацяпської ракети 1 долар США!!!
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Для США россия угроза, но и Украине помогать летальным оружием не спешат.
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можно подумать, что Данфорд не читал про чЛенинскую Мировую революция и не видел герб дохлого сссра на фоне Земного шарика
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Правильно, США. Падет Корея - падет и рашка. Кинувшаяся ей на помощь.
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США договаривайте ,росия корми тероризм, ета страна другой 'ИГИЛ' только подло зподтешка работая и шпионит, за вами всема мировими странами и тупими. Мир наивние тупой
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия является одной из угроз, с которыми мы сталкиваемся, - глава комитета начальников штабов ВС США Данфорд
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