 Россия является одной из угроз, с которыми мы сталкиваемся, - глава комитета начальников штабов ВС США Данфорд

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.
"Россия ... является одной из угроз, с которыми мы сталкиваемся сейчас, и является самой серьезной в военном отношении", - сказал он.
При этом чиновник уточнил, что сегодня нельзя выделить единственную угрозу для США. "Очевидно, что Северная Корея с точки зрения неотложности будет нашей проблемой №1", - сказал генерал.
Данфорд заявил, что, имея дело с Россией, "в первую очередь, мы должны сдержать ядерную войну, и для этого существует ядерное сдерживание".
По его словам, Соединенные Штаты также должны быть готовы бороться с угрозами со стороны России и в невоенных вопросах. Данфорд отметил, что соперничество с Россией происходит также в области киберпространства и информационной войны.
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