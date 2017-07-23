 В Украину прибыло судно с южноафриканским углем

В воскресенье, 23 июля, к причалу морского торгового порта "Южный" в Одесской области, пришвартовалось судно с углем из Южноафриканской Республики. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГП МТП "Южный", владелец груза - энергетическая компания ДТЭК.
В сообщении сказано, что 75 тысяч тонн антрацита планируют разгрузить на склад предприятия за 2-3 суток и оперативно отгрузить в вагоны для отправки энергетикам на Приднепровской и Криворожской ТЭС.
Это уже вторая за последние месяцы поставка угля из ЮАР. Первый корабль с углем прибыл в МТП "Южный" в конце мая. До конца этого года на предприятии планируют принять еще, как минимум, шесть подобных судов.
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Тут как говорится 3 в 1 - сброд самых "справедливых".
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Их содержимое украли, а упаковки выбросили в камыши.
В Ростове рыбак обнаружил свалку из выпотрошенных посылок, отправлявшихся «Почтой России». Антон Куренков нашел ее сегодня утром, 22 июля, рядом с яхт-клубом «Аврал», расположенном на улице Железнодорожный нижний проезд, 107.
- Находясь на рыбалке, я обратил внимание на огромную кучу мусора, находящуюся в камышах. Оказалось, что это были упаковочные пакеты и коробки от посылок, которые должны были быть доставлены адресатам в такие города Ростовской области, как Ростов, Шахты, Миллерово, Таганрог и другие. Содержимое посылок было украдено, а вот упаковки этот мерзкий воришка бросил в камышах. Среди посылок мной была найдена та, которая шла на имя моего бывшего коллеги и нынешнего приятеля. Посылка по номеру отслеживания поступила в сортировочный центр Ростова-на-Дону и успешно его покинула, но вот до отделения так и не добралась, а была вероломно вскрыта и разграблена одним, а может, и несколькими сотрудниками «Почты России», - сообщил дончанин.
По словам мужчины, среди посылок были не только товары из Китая, но и обычные вещи, которые родственники отправляли своей семье. Потрясенный увиденным Антон Куренков собирается обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру. Он хочет, чтобы компетентные органы инициировали проверку по факту кражи в крупных размерах.
- Суть своей претензии я уже изложил, обратившись на горячую линию «Почты России». Рассмотреть ее обещали в течение 30 дней. Считаю, что виновники должны понести наказание по всей строгости закона, - добавил возмущенный житель Ростовской области.
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Или у тебя шахтёр и сепаратист - слова синонимы?
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Ахметов - потратился на одно судно, теперь будет по всем СМИ распространять информацию, типа: вот видите, идет закупка импортного угля, а не из ОРДЛО.
И теперь нужно снова повышать тарифы на электроэнергию, уже по новой формуле Роттердам ++.
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Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передает "УНІАН".
Импорт угля из России в денежном выражении в январе-мае 2017 года увеличился до 538,9 миллиона долларов с 363,8 миллиона долларов, США - увеличился до 264,5 миллиона долларов с 83,8 миллиона долларов. Из Канады Украина импортировала в январе-мая 2017 года угля на сумму 72,8 миллиона долларов.
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Таким как Ахметов, торгующим на крови украинцев нанесла, а Украине принесла пользу тем, что теперь не торгуют так нагло на крови украинцев, что разрушена очередная бандитская схема Роттердам+ и в этом заслуга людей, которые осуществляли блокаду.
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