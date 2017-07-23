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Все про:порт (263) ЮАР (143) уголь (693)

 В Украину прибыло судно с южноафриканским углем

уголь

Груз поступит на склады в течение двух-трех суток.

В воскресенье, 23 июля, к причалу морского торгового порта "Южный" в Одесской области, пришвартовалось судно с углем из Южноафриканской Республики. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГП МТП "Южный", владелец груза - энергетическая компания ДТЭК.

В сообщении сказано, что 75 тысяч тонн антрацита планируют разгрузить на склад предприятия за 2-3 суток и оперативно отгрузить в вагоны для отправки энергетикам на Приднепровской и Криворожской ТЭС.

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Это уже вторая за последние месяцы поставка угля из ЮАР. Первый корабль с углем прибыл в МТП "Южный" в конце мая. До конца этого года на предприятии планируют принять еще, как минимум, шесть подобных судов.
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с верой нынче дела плохи... верить нельзя никому...
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А как можно не верить информации: Одесского морского порта , ахметовской ДТЭК, и власти этой воровской шоблы?

Тут как говорится 3 в 1 - сброд самых "справедливых".







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А уж сколько визгу было на тему, что альтернативы донбасскому антрациту нет...
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Донской рыбак обнаружил свалку из выпотрошенных посылок, отправленных «Почтой России»

Их содержимое украли, а упаковки выбросили в камыши.

В Ростове рыбак обнаружил свалку из выпотрошенных посылок, отправлявшихся «Почтой России». Антон Куренков нашел ее сегодня утром, 22 июля, рядом с яхт-клубом «Аврал», расположенном на улице Железнодорожный нижний проезд, 107.

- Находясь на рыбалке, я обратил внимание на огромную кучу мусора, находящуюся в камышах. Оказалось, что это были упаковочные пакеты и коробки от посылок, которые должны были быть доставлены адресатам в такие города Ростовской области, как Ростов, Шахты, Миллерово, Таганрог и другие. Содержимое посылок было украдено, а вот упаковки этот мерзкий воришка бросил в камышах. Среди посылок мной была найдена та, которая шла на имя моего бывшего коллеги и нынешнего приятеля. Посылка по номеру отслеживания поступила в сортировочный центр Ростова-на-Дону и успешно его покинула, но вот до отделения так и не добралась, а была вероломно вскрыта и разграблена одним, а может, и несколькими сотрудниками «Почты России», - сообщил дончанин.

По словам мужчины, среди посылок были не только товары из Китая, но и обычные вещи, которые родственники отправляли своей семье. Потрясенный увиденным Антон Куренков собирается обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру. Он хочет, чтобы компетентные органы инициировали проверку по факту кражи в крупных размерах.

- Суть своей претензии я уже изложил, обратившись на горячую линию «Почты России». Рассмотреть ее обещали в течение 30 дней. Считаю, что виновники должны понести наказание по всей строгости закона, - добавил возмущенный житель Ростовской области.
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ну чего кипишь подымать?содержимое ушло с гумконвоями в соседний донбасс...или рыбачок протим гуманитарки вполучленцам?
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кто потерял кошельок с 300 доларами обмотаний голубой ленточкой я ленточку нашел
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Кто ж им доктор, коль захотели стать неграми неукраинскими.
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А волынские шахтёры?
Или у тебя шахтёр и сепаратист - слова синонимы?
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так волынские не антрацит копают, вродь.
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«Кто платит за ненужный труд украинских шахтеров?».
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Привет шахтёрам Донбасса от братского южноафриканского народа!
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Кроме Ахметова - эти ТЭС никому не нужны.
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кто еще верит вальцману и его воровскому антиукраинскому режиму?
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Здря.надо было покупать уголёк у путлерских братов гоффноедов.
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В воскресенье, 23 июля, к причалу морского торгового порта "Южный" в Одесской области, пришвартовалось судно с углем из Южноафриканской Республики.
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Ахметов - потратился на одно судно, теперь будет по всем СМИ распространять информацию, типа: вот видите, идет закупка импортного угля, а не из ОРДЛО.

И теперь нужно снова повышать тарифы на электроэнергию, уже по новой формуле Роттердам ++.



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плешивый фуфлогон РАБссии любит Украины па самые Сталагмиты :D короче братан кабздец
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Ща зрадофіли аргументовано доведуть, що це вугілля куплене злочиною владою в сепарів
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Украина в январе-мае 2017 года увеличила импорт угля в денежном выражении по сравнению с январем-маем 2016 года в два раза - до 1,036 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передает "УНІАН".
Импорт угля из России в денежном выражении в январе-мае 2017 года увеличился до 538,9 миллиона долларов с 363,8 миллиона долларов, США - увеличился до 264,5 миллиона долларов с 83,8 миллиона долларов. Из Канады Украина импортировала в январе-мая 2017 года угля на сумму 72,8 миллиона долларов.
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грузовые поезда с углём идут через ЛОХандон или через Харьков Сумы?
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на рынке покупаю булку хлеба за 19 гривен,хотя есть в маркетах по 6-9 гривен.а знаете почему?потому что качество и вес хлеба 800 граммов и хватает на сутки,в маркетах вес 450 гр. и качество что Сталагмиты РАБссии.. наверно братан плешивый доставляет из Ставрополя....
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Более позорных( "экономических успехов" )действий руководства страны в сфере экономики трудно вообразить.Покупать сырьё,которое содержится в украинских недрах , кормить чужих производителей могут только враги Украины.Платить валюту за то, чего у нас с избытком, увеличивая отрицательное сальдо.Ну кто это делает, кроме врагов?
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А Гройсман говорит блокада вред нанесла.
Таким как Ахметов, торгующим на крови украинцев нанесла, а Украине принесла пользу тем, что теперь не торгуют так нагло на крови украинцев, что разрушена очередная бандитская схема Роттердам+ и в этом заслуга людей, которые осуществляли блокаду.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ Украину прибыло судно с южноафриканским углем
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