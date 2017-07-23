 "Ничто так эффектно не приведет путинских агентов во власть, как еще двухлетнее пребывание этой Рады", - Саакашвили

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили на Facebook.
"Мне кажется, ничто так эффектно не приведет путинских агентов во власть, как еще двухлетнее пребывание этой Рады, которая смогла принять только 12% всех законопроектов и разваливает страну в своих кабинетах. Поэтому скорейшее наведение порядка в результате гражданской активности больше всего расстроит планы Путина и приведет к быстрому развитию страны назло ее врагам и на благо каждого украинца", - пишет он.
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В парламент пройдет в 2 раза жопоблока, и воровки Юльки, и будут попытки сдать Украину Хуйлу.
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оно думало, что там, в Одессе, они начнут всю Украину строить
Розовый мечтатель, которого нельзя двигать к власти.
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