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 Политика Украины
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Все про:ВР (22883) критика (218) Саакашвили (1844)

 "Ничто так эффектно не приведет путинских агентов во власть, как еще двухлетнее пребывание этой Рады", - Саакашвили

саакашвили

Верховная Рада сегодня является деструктивным органом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили на Facebook.

"Мне кажется, ничто так эффектно не приведет путинских агентов во власть, как еще двухлетнее пребывание этой Рады, которая смогла принять только 12% всех законопроектов и разваливает страну в своих кабинетах. Поэтому скорейшее наведение порядка в результате гражданской активности больше всего расстроит планы Путина и приведет к быстрому развитию страны назло ее врагам и на благо каждого украинца", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст зарегистрировал партию "Рух новых сил Михеила Саакашвили"
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ДА ПУТІН ПІДТРИМУЄ ВИБОРИ В КИЄВІ РУСАФОБСЬКА ВЛАДА
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ну и что! например уверен путя поддерживает мыть руки перед едой! то что мне теперь не мыть руки потому что это поддерживает путя?!!
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Конечно изменят, будет хуже. :D
В парламент пройдет в 2 раза жопоблока, и воровки Юльки, и будут попытки сдать Украину Хуйлу.
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ооо вы пророк? что будет в 5000 году не раскажите очень интересно?!!
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Это не пророчество, это факты, цифры соц исследований. Да, скорее всего Хуйлу, и вам кацапам, это все равно не поможет, но подложит свинью Украине, у нас и так не сильно гладко все идет.
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Заплати мне 10000 баксов я тебе и не такие факты нарисую!!
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Саакашвили хуйлу прислуживает? Без изменения избирательного законодательства все рыгоаналы будут опять в ВР разрушать Украину, разве он этого не понимает?
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Рыгоналы в раде это заслуга не закона о выборах а тех кто за них голосовал.
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В первую очередь закона, используя который любая мразь с деньгами может стать депутатом.
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мразь стала депутатом потому что за нее проголосовали а все остальное вторично!!
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Он просто популист, это раз, и во вторых Украину ему не жалко, это ж не его страна.
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Что на что поменять нужно? И как это помешает рыгоаналам пролезть в Раду?
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Отменить мажоритарку, принять закон, который позволит отзывать депутатов, открытые списки партий, открытое финансирование избирательной компании, а также запрет избираться более двух раз.
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(((( вот ты мне скажи - а кто это будет делать? - те кого он распустить хочет) где логика)))
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ГОСПОДИ ДЕПОРТУЙТЕ ЦЬОГО ПОЄХАВШОГО НАЗАД В ГРУЗІЮ ! ЛЮДИНА ЯКА ВСЕ ЗДАЛА ПУТІНУ ЩЕ В ЧОМУСЬ ЗВИНУВАЧУЄ ПОРОШЕНКА ЯКИЙ ТРИМАЄ ОБОРОНУ ! ППЦ ХТО ЙОГО СЮДИ ПРИВІЗ ?
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Роботою депутатів незадоволений, але це найкраща Рада за час існування України. Наївно думати, що прийдуть кращі, патріотичніші і розумніші. Соціологія демонструє строкатість, вати у нас ще достатньо. Тому, пропоную Саакашвілі очолити широкий громадський рух, який буде постійно тиснути на депутатський корпус.
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ТОГО МІШКУ НЕМІШАЛОБ ЩЕ ПОШЕРСТИТИ ЩО ВІН ЗА КРЕНДЄЛЬ І ЧОГО ЙОГО ПРОГНАЛИ ГРУЗИНИ ! ПРИПИРАЮЦЯ ВСЯКІ ЛУЗЕРИ І ТУТ РОЗПОВІДАЮТЬ ЩО НАМ ТРЕБА ПАЛИТИ РАДУ ! ППЦ
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Я б його вообще под зад коленом выгнал бы. То что он делает обыкновенная работа на врага. К сожалению у нас 50% политиков ведут себя так же.
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еще один больной на голову!! называть раду супер класной это не лечится!!
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Сакашвили всех депутатов, то вибирали ми украинци кремлевских агентов. Вибирали за денюшки ,гречку зонтики и т.д кремлевские всяких Новинских , кацап каторий нескривает атиукраинскую ненависть, и ми терпим шпионам 'опоблок'(копоблок) твари все атиукраинские нашими руками и мозгами вибрание. Мишка скажу....нетратьте куме сил,спускайтися на дно...не верю в вторие парламенские вибори.Кацапска банда в Украине мощна и ми неборимся с етой заразой внутри государства, сидят по норах как криси.
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ВАЛИ В СВОЮ ГРУЗІЮ І ТАМ НАВОДЬ ПОРЯДКИ ! НЕАДЕКВАТ
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а че ты сам не валишь в мацкву..шовинист мацковского разлива..
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Я УКРАЇНЕЦЬ МЕНІ НЕПОТРІБНІ ТУТ ПОЄХАВШІ ГРУЗИНИ ЯКІ ВСЕ ПРОСРАЛИ І ВИГНАЛИ ЇХ З СВОЇХ КРАЇН !!!!! І ТУТ ВОНО ОДИН БРУД ПОЛИВАЄ А ЩО ТОЙ СААКАШВІЛІ ЗРОБИВ ?????????? ОДНЕ ЛАЙНО ІЗВЕРГАЄ ! ВІН ЯВНО НЕАДЕКВАТНИЙ
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То странное чувство, когда грузин больше украинец, чем большинство аборигенов.
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ну у нас все пиздаболы и вы то же и я в некотором роде так что ничего страшного!!
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ЧИМ ВІН БОЛЬШЕ УКРАЇНЕЦЬ ? ТИМ ЩО ВСЕ ПОЛИВАЄ БРУДОМ ? ТИМ ЩО ЗЛИГАВСЯ З НАЛИВАЙЧЕНКОМ ? ТОБТО ФІРТАШОМ ?
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Ага УКРАИНУ ЖАЛКО ТОЛЬКО МАЛАНЦУ ПЕтручио с маланцем Гройсманом Жалеють и гшрабят Грабят и жалеют А Михо он безжаплостный Он на Грузии не нажился имея такие возможности Так решил на Украине нажится
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И это говорит тот кто привел с собой выпускника школы КГБ Сашу Боровика
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Согласие Михо на Одессу, характеризует его как популиста или как человека с розовым бредом в голове об украинской действительности.
оно думало, что там, в Одессе, они начнут всю Украину строить
Розовый мечтатель, которого нельзя двигать к власти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ничто так эффектно не приведет путинских агентов во власть, как еще двухлетнее пребывание этой Рады", - Саакашвили
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