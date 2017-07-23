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 Политика Украины
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 Еврокомиссия призывает США координировать санкции против России

еврокомиссия

Европейская Комиссия призывает власти США координировать введение новых санкций против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

В Брюсселе призвали США к тому, чтобы "любые возможные новые меры были скоординированы между международными партнерами". По мнению Еврокомиссии, это нужно для сохранения единства, которое создает основу для "усилий по полной имплементации Минских договоренностей".

"Мы высоко ценим единство, которое превалирует среди международных партнеров в нашем подходе к действиям России в Украине и к дальнейшим санкциям. Это единство является гарантией эффективности и надежности наших мер", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о санкциях против РФ: "Ничего не будет сделано, пока не будут решены проблемы Украины и Сирии"

Напомним, ранее на сайте Конгресса США был обнародован согласованный обеими палатами текст законопроекта по санкциям против России и Ирана.
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Барыги не имеющие ни чести, ни совести. Они еще пожалеют об этом. А Украине надо плотнее развивать сотрудничество с США.
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А в Украине есть честь и совесть? Она уже запретила поставку продукции Сименс за крымские турбины?
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_Ну а как же. Их торговых партнеров и просто тех, кто им на лапу дает, нехорошие америкосы - уже однажды спасшие Европу от коричневой и красной чумы - обижать вздумали! Европа, война америкосам, союз с рашистами!
_Уррроды, ссука...
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"По мнению Еврокомиссии, это нужно для сохранения единства"

как же, "единство"
Штаты просто мешают вам делать гешефт с Мордором
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А что координировать, если в ЕС нет ужесточения санкций даже в проекте?
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хотя подписывая Минск они это декларировали, на что есть официальное заявление Меркель, пока из самая страшная санкция продажа турбин в Крым.
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Меркель не одна в ЕС, есть и другие страны, например Италия, Греция, Кипр и др., которые давно готовы снять даже действующие санкции. В Европарламенте еще год назад говорили, что новых санкций скорее всего уже не будет. А тут Штаты.
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Суда ж еще не было. Вот пройдет, тогда и посмотрим.
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_Да похуй им. За бабки они сами путлеру будут своих граждан на опыты продавать. Хули там про какие-то принципы и мораль говорить? Нет их там. И не было. За копейку удавятся, мещане близорукие.
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Предлагаю гейропешкам просто захлопнуть кабину, лавочники бесхребетные.
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_Они как раз хотят нам рот заткнуть. И чтобы в мы оккупанта не стреляли, а америкосы оккупанта санкциями не обижали. Мрази.
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А как тогда с евроинтеграцией Украины? Или лучше все-таки к путину? Третьего ведь не дано.
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Для Европейских чмырей продавать и предавать дело совершенно обычное !!!
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гейропейцы озаботились не на шутку - как же США мешают делать бабуленцы с репоедами. Хотя, посмотрим что там с законопроектом. Республиканцы тормозят его не по детски. Зря мы ЯО отдали, ох зря. Кучму с Кравчуком за такое закатать в асфальт мало
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Цікаво тільки у мене враження що Україну братья просто купили у європейських демокртів?😀
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Европа предала Украину в погоне с барышами. У Украины остались два надежных друга. США и Литва. Возможно стоит пересмотреть перспективу и переориентироваться на объединение с Литвой и вхождение в США как "заморский" штат.
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А что, Штаты уже согласились помочь Украине летальным оружием? И чем может помочь в войне с РФ маленькая и бедная Литва?
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Уреканные немецкие подхалимы, Украине "хватает" вашей покупки углеводородов у хуйла. Без сторонних мыслей о деверсификации. Вы соучастники убийств украинских граждан, без вариантов...
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Почему немецкие? А итальянские, которые обещали путину не продлевать санкции еще в прошлом году, а Кипр, а Ципрас?
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та чо тут обсуждать?дейчевелле опять какую то зраду сгенерировала...и в статье общие слова за все хорошее против всего плохого
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Фу как завоняло газпромовским баблом,штангенциркули работают,а пунктик по северному потоку убрали из нового пакета санкций США,видать эти озабоченные таки подсуетились
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Бомбардировка Алеппо при участии кацапских скотопидаров:

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На такое невозможно смотреть без содрогания ,нормальным людям. Те же эмоции что и при виде зверств гитлеровцев в концлагерях. Гореть в аду хуйловским ублюдкам....
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Одно дело говорить, а другое это делать как Сименс. Засудите Сименс с громадным миллиардным штрафом, а потом поговорим.
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Сначала хотя бы Украина засудила, а то ограничились скупыми комментариями МИДУ и продолжают сотрудничество с ними, как ни в чем не бывало.
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До разбирательства действий Сименс. Но им уже прекратили временно поставки в США. Далее Сименс понесет убытки большие, чкем нелегальные деньги полученные из россии.
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Будет после разбирательств, у нас все медленее. А у Вас в россии с этим теперь как?
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В подобных случаях Украина должна быть первая, а не США или ЕС. Логично?
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Не очень логично, учитывае ваше российское влияние и подкуп наших политиков.
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так уберите для начала своих коррупционеров, которые берут российские деньги. для чего был майдан?
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Якщо відкинути політику, то йде продьба за Європейський ринок енерго носіїв, великі енергетичні компанії США хочуть постачати скраплений газ до Європи, а німецькі компаніїї заточені під кацапський газ, щей бабла в різні проекти типу «Північного потоку» вбухали, от і ниють. Але як намене, то навіть якщо рашка вже завтра забереться з Криму і Донбасу то санкції америка буде знімати дуже довго. Бізнес нічого особистого як то кажуть
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ДЛЯ ЕВРОПИ ПУТИН КОРМУШКА СОСКА . МАФІОЗИ СИДЯТ НА ТРУБЕ НЕ ТАК ПРОСТО ВСЕ.
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Евросоюз и США пускай скоординируе мозги кацапам ,чтоб забрались с земли Украини.А то играют в игрушки с РФ.
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За последние дни просто пздц какая активность у кремлевских.Путин посетил ,,Сириус" встречался с особо одаренными детьми-вундеркиндами,слушал про какие-то неебические научные проекты,Медведев в очередной раз запускал беспилотное такси и много говорил про различные высокотехнологичные научные прорывы,которые ждут великую Россию в ближайшее время.Но по итогу россиянам опять летом вырубят горячую воду,бабкам придется рубить дрова на зиму,а в различных уголках России снова вырастут зимой фекальные сталагмиты и прочие петухи из этого высокотехнологичного материала.
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Координація - перш за все...............Тому що - по іншому і не може бути.
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А зрада в чём? В ЕС правы в том плане, что санкции действенны, когда вводятся одновременно США и Европой, при подключении Канады, Австралии и т.д.. Так оно и было эти три года, с разницей буквально в день-два. И если в США для этого нужно только две палаты скоординировать, то в ЕС голосуют почти 30 стран. Вот неугомонные тролли, летний воскресный день на дворе, а они всё на форуме какашками кидаются, то в мультфильм, то в ЕС.
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Достаточно и санкций США, а европейские фирмы они знают как прижать. Так было с Ираном.
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Иран давно с помощью вашей россии обошел санкции. Конечно все там стало дороже и хуже, но никто не умер.
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Причем тут я к россии? Я родом из Днепра, живу в Германии.
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Не похоже, что вы украинец. Может и из Днепра, но ваши корни явно из россии.
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Три немецкие компании подписались на строительство СП-2,....а кроме Сименса,вот эти вещи с уже существующими санкцими как-то состыкуется? Кто в курсе?....
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Политика сотрудничества с Сименс была государственная со стороны россии. После запланированного "обмана" Сименс можно предположить, что и СП-2 будет с такой же политикой. Поэтому треп про санкции пусть оставят себе.
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Такие санкции. Они не запрещают покупать газ в россии.
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Вспоминаю как весь Форум спорил с Муром Муром, которая доказывала, что санкций достаточно для приведения в норму российской агрессии. Теперь здесь появляется ее подруга Оланга с типа патриотической позицией для совершенствования русского языка. И кто был тогда прав, что санкции не урезонили россию?
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Почему Америка должна согласовывать с ЕС, как наказывать Россию за вмешательство в АМЕРИКАНСКИЕ выборы?
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_Просто А и Б уселись на трубэ. Да? И они очень нэ хатэл, чтобы америкосы их труба шатал. Уроды они, попросту говоря.
_Политик - по определению существо совершенно аморальное и беспринципное. Говно всегда всплывает наверх.
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