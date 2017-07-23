 Еврокомиссия призывает США координировать санкции против России

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.
В Брюсселе призвали США к тому, чтобы "любые возможные новые меры были скоординированы между международными партнерами". По мнению Еврокомиссии, это нужно для сохранения единства, которое создает основу для "усилий по полной имплементации Минских договоренностей".
"Мы высоко ценим единство, которое превалирует среди международных партнеров в нашем подходе к действиям России в Украине и к дальнейшим санкциям. Это единство является гарантией эффективности и надежности наших мер", - говорится в заявлении Еврокомиссии.
Напомним, ранее на сайте Конгресса США был обнародован согласованный обеими палатами текст законопроекта по санкциям против России и Ирана.
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_Уррроды, ссука...
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как же, "единство"
Штаты просто мешают вам делать гешефт с Мордором
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_Политик - по определению существо совершенно аморальное и беспринципное. Говно всегда всплывает наверх.
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