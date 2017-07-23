 Спасатели локализовали лесной пожар на Херсонщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
Пожар возник днем ранее на территории Костогрызовского лесничества.
"22 июля около 17 часов вблизи с. Поды Олешковского района на территории Костогрызовского лесничества "Цюрупинское лесоохотничье хозяйство" возникло возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 10 га", - говорится в сообщении.
Известно, что в 21:00 пожар был локализован. Однако тушение отдельных тлеющих очагов лесной подстилки продолжается.
Для проведения воздушной разведки и тушения пожара был привлечен вертолет Ми-8 с водосливным устройством Министерства обороны Украины. В целом к ликвидации пожара были привлечены 7 единиц техники и 15 человек, в том числе от Госслужбы 4 единицы техники и 9 спасателей.
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