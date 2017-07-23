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 Политика Украины
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 МИД Молдовы осудил заявление главаря "ДНР" Захарченко о "Малороссии"

молдова

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы осуждает провозглашение так называемой Малороссии на Востоке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом говорится в заявлении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что считают этот "проект" очередной угрозой для суверенитета и территориальной целостности Украины, а также региональной безопасности. Кроме того, провозглашение в Донецке "Малороссии", по мнению МИД, является вопиющим нарушением международного права.

"Министерство хотело бы подтвердить принципиальную позицию Республики Молдова в уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заявление о "Малороссии" - это очередной сигнал, что Москва не собирается исполнять никакие договоренности и готова пойти на обострение", - Тымчук

Напомним, 18 июля главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового проекта под названием "Малороссия".
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я тільки не розумію, якого х.... сусіди ватана презом вибрали
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Це наслідки незадовільної праці попередньої влади!!! Це очікує і на Україну !!!)))
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Вата разъезжается помиру.
По данным Росстат, 350 тысяч человек эмигрировали из России в 2015 году - в 10 раз больше, чем пять лет назад.
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Існує брехня, відверта брехня і статистика! Зокрема Росстат !!!!!
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Почему молчат психиатры про такие заявления ?
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Так справочка у майбутнього "президента мало-недо- чи ще якоїсь росії" вже давно є. Про що ще говорити?
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советская принудительная психиатрия в украине отменена...как и во всем мире
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Молдова молодці!!! Женіть москалів з Придністрів"я ,як швидше!!!))))
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В них през, що англійська королева, чого не скажешь про царя всія України, Петра Чоколадного !!!)))
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ты ему приписываешь слишком много функций .боготворишь прямо.так сильно уважаешь?
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Безумовно, як переважна більшість громадян України!!! Шануємо і поважаємо, та безмірно щасливі , що маємо такого президента !!!)))
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Как-то молдаване оперативно отреагировали
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мы адекватно на приднестровье отреагировали ваще через 23 года.
ниче, они ж нам предьявы не кидают в нашей тормознутости
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А хіба є чітка , однозначна позиція України, відносно Придністрів"я??? Навіть по Донбасу і Криму нема, чи то чи АТО, чи терористи, чи торгівельні партнери!!!)))
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ну с мая месяца сего года фактически блокада Приднестровья с нашей стороны позиционируется. не знаю, как там на самом деле, но по бумагам транзит продуктов и грузов исключительно с согласия Молдовы.
все же есть разница с тем, что мы раньше пропускали все обеспечение кацапской армии в Приднестровье через свою территорию. Не удивлюсь, если там даже транзит самих военных и военной техники нами предоставлялся.

по крайней мере у меня, как у гражданина Украины, теперь появилась позиция.
до этого 23 года (или сколько там точно) ее не было...
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Транзит був і є,в т. ч. війсковий, бо іншого шляху немає!!! А блокада, це вже навіть не смішно, після блокади Даунбаса !!!)))
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Украина для начала хотя бы запретила пмр номера на авто, гоняют по Украине как у себя дома. Сами возмущаемся номерам днр лнр и то что рашка их пропускает в ростов, но при этом в украине куча машин с регистрацией и номерами пмр.
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Кацапы совместно с резидентом Парашенко добились чего хотели - легализовали ватажка террористов Захарченко и вывели его на уровень руководителя молодой республики ДНР, а заодно и ДНР ввели в поле международных взаимоотношений.

А быдло слюнями пузыри пускает.
дебилыбля...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД Молдовы осудил заявление главаря "ДНР" Захарченко о "Малороссии"
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