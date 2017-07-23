 МИД Молдовы осудил заявление главаря "ДНР" Захарченко о "Малороссии"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом говорится в заявлении ведомства.
В министерстве подчеркнули, что считают этот "проект" очередной угрозой для суверенитета и территориальной целостности Украины, а также региональной безопасности. Кроме того, провозглашение в Донецке "Малороссии", по мнению МИД, является вопиющим нарушением международного права.
"Министерство хотело бы подтвердить принципиальную позицию Республики Молдова в уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах", - говорится в сообщении.
Напомним, 18 июля главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового проекта под названием "Малороссия".
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По данным Росстат, 350 тысяч человек эмигрировали из России в 2015 году - в 10 раз больше, чем пять лет назад.
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ниче, они ж нам предьявы не кидают в нашей тормознутости
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все же есть разница с тем, что мы раньше пропускали все обеспечение кацапской армии в Приднестровье через свою территорию. Не удивлюсь, если там даже транзит самих военных и военной техники нами предоставлялся.
по крайней мере у меня, как у гражданина Украины, теперь появилась позиция.
до этого 23 года (или сколько там точно) ее не было...
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басурін жжоть....
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А быдло слюнями пузыри пускает.
дебилыбля...
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