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 "Кремль должен дорого заплатить за свое брутальное поведение", - Порошенко

порошенко

Порошенко рассказал о теме переговоров в нормандском формате.

Как передает Цензор.НЕТ, Президент Петр Порошенко анонсировал тему переговоров телефонной конференции в Нормандском формате.

"Во время телефонной конференции в Нормандском формате, которая планируется на следующей неделе, буду требовать немедленного обеспечения режима тишины. В случае невыполнения - усиление санкций против РФ в соответствии с недавним решением саммита Большой Семерки", - пишет Порошенко.

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Це підтверджено 3-ма роками "керування" громадянином Порошенко..Він "гарант Ху?ловського миру"
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Оказывается, у нас не война со всеми лишениями и преступлениями против человечности, а всего лишь рашка себя брутально ведет?

Умеет Хряк сказать. Дипломат.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Кремль должен дорого заплатить за свое брутальное поведение", - Порошенко
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