 "Кремль должен дорого заплатить за свое брутальное поведение", - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, Президент Петр Порошенко анонсировал тему переговоров телефонной конференции в Нормандском формате.
"Во время телефонной конференции в Нормандском формате, которая планируется на следующей неделе, буду требовать немедленного обеспечения режима тишины. В случае невыполнения - усиление санкций против РФ в соответствии с недавним решением саммита Большой Семерки", - пишет Порошенко.
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