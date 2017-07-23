 Для централизованного водоснабжения Авдеевки создан запас воды: Донецкая фильтровальная станция до сих пор обесточена

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, для централизованного водоснабжения жителей Авдеевки создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. кубометров. Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ.
Напомним, 22 июля в результате боевых действий произошло повреждение линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тыс. жителей).
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