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 Для централизованного водоснабжения Авдеевки создан запас воды: Донецкая фильтровальная станция до сих пор обесточена

дфс

По состоянию на 7:00 23 июля электроснабжения Донецкой фильтровальной станции нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, для централизованного водоснабжения жителей Авдеевки создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. кубометров. Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ.

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Напомним, 22 июля в результате боевых действий произошло повреждение линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тыс. жителей).
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а вТорецке с крана земляные черви и жук плавунец сегодня выпали .... вода с Горловки
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДля централизованного водоснабжения Авдеевки создан запас воды: Донецкая фильтровальная станция до сих пор обесточена
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