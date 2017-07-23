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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Черногория (111) спасатели (126) ГСЧС (1207)

 Украинские летчики сбросили 302 т воды во время тушения лесных пожаров в Черногории, - ГСЧС

пожар

Спасатели из Украины продолжают помогать черногорцам бороться с бедой.

С начала работ для тушения лесных пожаров в Черногории авиация Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сбросила 302 тонн воды. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 7 часов 23 июля самолет ГосЧС Ан-32П сбросил на очаги лесного пожара 64 тонны воды. Всего с начала работ для тушения пожаров сброшено 302 тонны воды", - отмечено в сообщении.

Работы украинской авиации по тушению лесных пожаров в Черногории продолжаются.

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Прилетят ли к нам черногорцы тушить пожар? вот в чем вопрос...
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Однозначно)))) Главное слово в твоем лексиконе.
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Вот если не прилетят - будем в следующий раз знать к кому лететь в последнюю очередь.
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Да много чего прилетало оттуда, где мы не тушили пожары. Что дальше?
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У нас пожары каждый год, кто прилетал к нам тушить пожары? У нас, на минуточку, война, вы не в курсе? К чему этот популизм на ровном месте?
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Не говорите глупостей. Есть самолет сконструированный для тушения пожаров. Он применяется для тушения пожаров. Какой тут популизм? Техника работает по назначению. Обслуживающий персонал и экипаж получает драгоценный опыт и в случае надобности готовы вернуться в течении одного перелета.
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У нас сейчас пожары по всей Херсонской области.
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За пастуха Омарі хвилюєшся? Так він і розпалює - це його помста Пороху.
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Популизм - это Ваш безмозглый комментарий, о том, что Украина нуждается в помощи тушении пожаров от Чорногории.
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Так я и говорю что безмозглые комменты пишите...
Барышня... здесь нужно писать комментарии не обо мне а в тему статьи. Это - о тушении лесных пожаров в Чорногории, о наших летчиках ГСЧС... об сброшенном количестве воды.... можете посчитать сколько эти 302 тонны воды какую потушили площадь. и т.д.
И не перепутайте воду сброшенную в самолета Ан 32П с отошедшей...
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Благодари Бога,что у нас НЕТ таких пожаров и ничья помощь не надо.А вообще,взяла бы подол платья в зубы и помолчала.Это мужская тема и бабе здесь нечего делать.Сходи в церковь,приготовь еду и присмотри задетьми,женщина.
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Фу! Кацапским домостроем завоняло.... Діду, скільки тобі років?
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Им не на чем лететь, поэтому попросили о помощи Украину. Черногория - дружественная Украине страна.
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яка різниця скільки води скинуто?!
пожежі вже нема?!
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Це добре... Але краще читати, Украинские летчики сбросили 302 т бомб на кремль...
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Це перемога! Ни дня без перемог!!!
Что теперь каждый день будут отчитываться сколько воды самолет сбросил?
Третий день этот баян тягают, больше похвастаться нечем?
Отправили самолет - молодцы, да и забить на это, еще напишите когда вернется назад.
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Тяжела работа у сотрудников ГСЧС, не у летчиков, те что, летают себе и все, а штабных! Вот уже в который раз сообщают о тоннах воды вылитых при пожаре. Это же сколько затраченных нервных клеток при калькуляции надо затратить- летчики отдыхают.
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Скільки районів вже згоріло? Дуже цікавить коли дійде до Нової Каховки
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Пожарные тушат пожар, а не просто сбрасывают и считают воду. Не потушили ничего? Деньги на ветер, причем бюджетные и немалые. Впрочем в истории нет ни одного случая когда авиация вообще смогла потушить чего либо. В 2010 вся авиация планеты Земля тушила пожар на горе Кармель в Израиле, но потушил только ливень.
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Чорногорія маленька 650000 тисячна країна. Чому не допомогти? Відпочивав там на морі дуже добрі люди.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинские летчики сбросили 302 т воды во время тушения лесных пожаров в Черногории, - ГСЧС
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