 Украинские летчики сбросили 302 т воды во время тушения лесных пожаров в Черногории, - ГСЧС

С начала работ для тушения лесных пожаров в Черногории авиация Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сбросила 302 тонн воды. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"По состоянию на 7 часов 23 июля самолет ГосЧС Ан-32П сбросил на очаги лесного пожара 64 тонны воды. Всего с начала работ для тушения пожаров сброшено 302 тонны воды", - отмечено в сообщении.
Работы украинской авиации по тушению лесных пожаров в Черногории продолжаются.
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Барышня... здесь нужно писать комментарии не обо мне а в тему статьи. Это - о тушении лесных пожаров в Чорногории, о наших летчиках ГСЧС... об сброшенном количестве воды.... можете посчитать сколько эти 302 тонны воды какую потушили площадь. и т.д.
И не перепутайте воду сброшенную в самолета Ан 32П с отошедшей...
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пожежі вже нема?!
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Что теперь каждый день будут отчитываться сколько воды самолет сбросил?
Третий день этот баян тягают, больше похвастаться нечем?
Отправили самолет - молодцы, да и забить на это, еще напишите когда вернется назад.
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