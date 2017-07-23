 У харьковского пенсионера выманили $5900 по схеме "ваш сын попал в полицию"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", мужчина рассказал, что на его мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Звонивший заявил, что сын пенсионера якобы попал в ДТП и для решения вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности нужны деньги. 5900 долларов США харьковчанин передал неизвестному в подъезде дома.
При этом сын заявителя в полицию не попадал. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).
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