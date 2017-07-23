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 Легковушка влетела в дерево на трассе Киев - Одесса: погибли 5 человек

дтп

В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате погибли 5 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, в 5:10 возле села Пшеничное на трассе Киев - Одесса водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

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Співчуття сім"ям загиблих!
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Дебильные указательные знаки. Дебильные дороги. Да и люди,тоже многие неадекватны. Ведь ни для кого не секрет,что находятся придурки в Украине,что поддерживают рашку...
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Рашку, то ерунда. Есть такие, что поддерживают Порошенко и Гройсмана с ихними реформами и мирными планами.
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Якім же дебілом траба бути -вїхати в дерево! І забрати з собою невинних людей!
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Нормальные люди за рулем с управлением справляются! Жалко остальных 4-х погибших...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛегковушка влетела в дерево на трассе Киев - Одесса: погибли 5 человек
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