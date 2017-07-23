 Легковушка влетела в дерево на трассе Киев - Одесса: погибли 5 человек

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, в 5:10 возле села Пшеничное на трассе Киев - Одесса водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.
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