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Все про:Германия (2882) Россия (71512) санкции (6278) Siemens (28)

 "Масштабное нарушение санкций может вновь осложнить германо-российские отношения", - МИД ФРГ о турбинах Siemens

siemens

В Германии допустили ухудшение отношений с РФ.

В министерстве иностранных дел Германии заявили, что установка турбин немецкой компании Siemens на электростанциях в оккупированном Крыму может отрицательно сказаться на политических российско-германских отношениях, пишет издание Bild am Sonntag. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

"Федеральное правительство еще раз напомнило российским властям о гарантиях и указало на то, что такое масштабное нарушение санкций может вновь осложнить германо-российские отношения", - сказал представитель немецкого внешнеполитического ведомства.
Он также подчеркнул, что Германия предупреждала Россию о недопустимости нарушения санкций, под которые подпадает поставка германского оборудования в Крым, и о "незаконных" действиях российских компаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американские следователи хотят склонить Манафорта к сотрудничеству в расследовании связей Трампа с Россией, - Reuters

Напомним, ранее Siemens запустил процедуру разрыва лицензионных соглашений с российскими компаниями в области поставок оборудования для электростанций.
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Ні- звичайні корупціонери, що взяли гроші хУЙЛА. Які в біса інопланетяни?
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Да разрывайте сотрудничество, чего там усложнять?
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От гарний пронос у МІДу ФРН- та запізнілий. Не треба було давати гарантії Сіменсу, міністре-тепер би так дупа не боліла!
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кацарылым верить нельзя!
когда уже Европа это поймёт ?
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когда у кацапорылых закончатся нефтедоллары..
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Коли в хУЙЛА гроші на хабарі европейським політикам та бізнесу скінчаться- і ні хвилиною раніше.
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Оно вам надо засорять цензор дикарями? Забудьте про них.
Вот что сейчас в Мадриде интересного?
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А что мы с Мадридом воюем? Или двухименые коровы не знают с кем у нас война?
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А рашу то чего пугать- им плевать на всех и все. Немцы -циркачи
СИМЕНС НАДО НАКАЗАТЬ, чтобы другим не повадно было. Штраф финансовый.
А Сименс пусть судится с рашей и пытается с них собрать убытки.
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Идиоты!А што разве был повод для облегчения отношений Бундеса с Козлостаном ??
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як там казав Неміровіч) с/без)) Данченко?!
"нєвєрю"
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к этим людям добавь Станиславского, тогда точно не промажешь
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главное шо рошен работает на московии,остальное нам похрен.
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он в доле,сбу закупило рошенок на сотни тысяч гривен.
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Вам, кацапам, взагалі на все "похрєн", навіть на санкції. Персика хочеш? Я роздавлю...
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петя не ображайся,ну не може бути барига воїном,не те нутро в тебе.
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Ну не хочеш- можу помідора роздавити. Гуся давити не буду- він гарно "Га-а-га!" кричить.
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Сименс хернёй занимается.Впороть крупный штраф.
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Украина в ЕС стремится, да? Мы в семье европейских народов, да? :D

http://gordonua.com/news/worldnews/evrosoyuz-vyrazil-obespokoennost-v-svyazi-s-proektom-kongressa-ssha-o-novyh-sankciyah-protiv-rossii-199009.html

Евросоюз выразил обеспокоенность в связи с проектом Конгресса США о новых санкциях против России
Сегодня 07.30



Европейский союз в субботу высказал тревогу в связи с законопроектом Конгресса США, который усиливает американские санкции в отношении России и призвал Вашингтон координировать свои действия с партнерами из "Большой семерки", передает Reuters.
Европейская комиссия предупредила о возможности "широких и неизбирательных", "непредвиденных последствиях" новых ограничительных мер, особенно в отношении усилий ЕС по диверсификации источников энергии из России.
Германия уже предупредила о возможных ответных действиях, если Соединенные Штаты введут санкции против немецких фирм, занимающихся строительством нового балтийского трубопровода для российского газа.
Дипломаты ЕС обеспокоены тем, что германо-американский скандал в связи со строительством трубопровода "Северный поток 2", который строится российской государственной компанией "Газпромом", может помешать формированию консенсуса в ЕС о переговорах с Россией по поводу проекта.
"Мы высоко ценим единство, которое преобладает среди международных партнеров в нашем подходе к действиям России в Украине и последующим санкциям. Это единство является гарантией эффективности и надежности наших мер", - отметили в Еврокомиссии.
Введение односторонних мер подорвало бы такое сотрудничество, отметили в ЕС. Они также добавили, что законопроект о санкциях в отношении России и Ирана в США обусловлен главным образом внутренними соображениями.
Накануне на сайте Конгресса США опубликовали текст законопроекта, которым предлагается ввести санкции против Ирана и России.

Документ поступил в нижнюю палату Конгресса США 12 июля - ровно через месяц после того, как был предложен верхней палате. Сенат Конгресса США одобрил текст документа 15 июня. Голосование намечено на 25 июля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в РФ "достаточно негативно" оценивают информацию о том, что республиканцы и демократы в Конгрессе США достигли договоренности по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана.
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Ой, опять тут срусские СМИ цитируют. Как там Куйло на фото? Как живой и в окружении президентов?
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да похрен им Украина..кацапстан для них на много слаще..и рынок сбыта и подогрев (взятки, откаты, "помощь")..к союзникам могу отнести только европейские страны, которые на себе пережили "прелести" ордынского нашествия и сейчас граничат с этими неадекватами..
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надеюсь кацапы введут в эксплуатацию турбины в крыму и получат новую порцию
ништяков
SIEMENS лучшая контора в мире, не жадная, не вижу поводов обвинять её
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введут в эксплуатацию
--
кацапы все рукожопые..особенно при эксплуатации..
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Это козломордые пока еще не пиндес а только еще один шаг к нему и осталось уже не много.Главное вы держитесь пока Крым ваш.
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Немцы пусть вспомнят всех изнасилованных немецких женщин, кацапьем в конце войны. Может полегчает. В сравнении с убытками от санкций.
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Выполнение санкций против РФ Германия возложила на хуйла?
Деньги не пахнут, а большие деньги попахивают гав***ном.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Масштабное нарушение санкций может вновь осложнить германо-российские отношения", - МИД ФРГ о турбинах Siemens
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