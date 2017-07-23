 "Масштабное нарушение санкций может вновь осложнить германо-российские отношения", - МИД ФРГ о турбинах Siemens

В министерстве иностранных дел Германии заявили, что установка турбин немецкой компании Siemens на электростанциях в оккупированном Крыму может отрицательно сказаться на политических российско-германских отношениях, пишет издание Bild am Sonntag. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
"Федеральное правительство еще раз напомнило российским властям о гарантиях и указало на то, что такое масштабное нарушение санкций может вновь осложнить германо-российские отношения", - сказал представитель немецкого внешнеполитического ведомства.
Он также подчеркнул, что Германия предупреждала Россию о недопустимости нарушения санкций, под которые подпадает поставка германского оборудования в Крым, и о "незаконных" действиях российских компаний.
Напомним, ранее Siemens запустил процедуру разрыва лицензионных соглашений с российскими компаниями в области поставок оборудования для электростанций.
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когда уже Европа это поймёт ?
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Вот что сейчас в Мадриде интересного?
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СИМЕНС НАДО НАКАЗАТЬ, чтобы другим не повадно было. Штраф финансовый.
А Сименс пусть судится с рашей и пытается с них собрать убытки.
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"нєвєрю"
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http://gordonua.com/news/worldnews/evrosoyuz-vyrazil-obespokoennost-v-svyazi-s-proektom-kongressa-ssha-o-novyh-sankciyah-protiv-rossii-199009.html
Евросоюз выразил обеспокоенность в связи с проектом Конгресса США о новых санкциях против России
Сегодня 07.30
Европейский союз в субботу высказал тревогу в связи с законопроектом Конгресса США, который усиливает американские санкции в отношении России и призвал Вашингтон координировать свои действия с партнерами из "Большой семерки", передает Reuters.
Европейская комиссия предупредила о возможности "широких и неизбирательных", "непредвиденных последствиях" новых ограничительных мер, особенно в отношении усилий ЕС по диверсификации источников энергии из России.
Германия уже предупредила о возможных ответных действиях, если Соединенные Штаты введут санкции против немецких фирм, занимающихся строительством нового балтийского трубопровода для российского газа.
Дипломаты ЕС обеспокоены тем, что германо-американский скандал в связи со строительством трубопровода "Северный поток 2", который строится российской государственной компанией "Газпромом", может помешать формированию консенсуса в ЕС о переговорах с Россией по поводу проекта.
"Мы высоко ценим единство, которое преобладает среди международных партнеров в нашем подходе к действиям России в Украине и последующим санкциям. Это единство является гарантией эффективности и надежности наших мер", - отметили в Еврокомиссии.
Введение односторонних мер подорвало бы такое сотрудничество, отметили в ЕС. Они также добавили, что законопроект о санкциях в отношении России и Ирана в США обусловлен главным образом внутренними соображениями.
Накануне на сайте Конгресса США опубликовали текст законопроекта, которым предлагается ввести санкции против Ирана и России.
Документ поступил в нижнюю палату Конгресса США 12 июля - ровно через месяц после того, как был предложен верхней палате. Сенат Конгресса США одобрил текст документа 15 июня. Голосование намечено на 25 июля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в РФ "достаточно негативно" оценивают информацию о том, что республиканцы и демократы в Конгрессе США достигли договоренности по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана.
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ништяков
SIEMENS лучшая контора в мире, не жадная, не вижу поводов обвинять её
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--
кацапы все рукожопые..особенно при эксплуатации..
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Деньги не пахнут, а большие деньги попахивают гав***ном.
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