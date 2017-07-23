 Посол России в США Кисляк закончил свою миссию в Вашингтоне

Посол России в США Сергей Кисляк закончил свою миссию в Вашингтоне, сообщается в твиттере российского посольства. Кисляк занимал свой пост с 2008 года. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь, до назначения нового посла функции временного поверенного будет выполнять советник-посланник Денис Гончар.
После выборов президента США Кисляк оказался в центре политического скандала. В сокрытии контактов с российским послом обвиняли генпрокурора США Джеффа Сешнса. Кроме того, советника президента США Майкла Флинна подозревали в обсуждении снятия российских санкций еще до инаугурации Дональда Трампа на пост главы государства. Из-за этого Флинн ушел в отставку.
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Российские СМИ показали сюжеты и выпустили материалы о том, что на Харьковском заводе железобетонных конструкций люди устроили митинг с требованием "восстановить экономические связи с Россией", однако информация оказалась фейковой.
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"Я ненавижу воевать с Россией, но как главнокомандующий я должен защищать Украину", - подчеркнул Порошенко.
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