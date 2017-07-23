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 Посол России в США Кисляк закончил свою миссию в Вашингтоне

россия сша

Кисляк занимал свой пост с 2008 года.

Посол России в США Сергей Кисляк закончил свою миссию в Вашингтоне, сообщается в твиттере российского посольства. Кисляк занимал свой пост с 2008 года. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь, до назначения нового посла функции временного поверенного будет выполнять советник-посланник Денис Гончар.

После выборов президента США Кисляк оказался в центре политического скандала. В сокрытии контактов с российским послом обвиняли генпрокурора США Джеффа Сешнса. Кроме того, советника президента США Майкла Флинна подозревали в обсуждении снятия российских санкций еще до инаугурации Дональда Трампа на пост главы государства. Из-за этого Флинн ушел в отставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американские следователи хотят склонить Манафорта к сотрудничеству в расследовании связей Трампа с Россией, - Reuters
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И не грузом 200 отправился домой. Прогресс. Хотя, парню нужно быть осторожным, полонием можно позавтракать и в Мацкве
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Почему? Нужно просто не жрать непонятно где, не пить воду не дома и не свою. Травануть не так просто, как вы думаете. Когда последнего срусского полевого командира мочили, тупо ему в кофе отраву засунули. Не выпил бы, остался жив. Тогда. Понятно, что доработали бы. Ту же Политковскую пришлось валить, она после отравления ничего незнакомого не пила и не ела.
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Від цеглини з даху так не вберегтися- я про це казав.
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Цеглиной попасть очень непросто. Обычно тупо травят. Это проще. Или мочат громко, если нужно или если иначе никак.
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То ми ще тут ФСБешні методи вбивства обговорюватимемо...
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А ведь мог сдохнуть, как Буратино в ООН. Упустил свой шанс.
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Еще не все потеряно, упущенное можно наверстать.
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С кислым лицом Кисляк возвращался в Россию. Извините за каламбурчик.
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Скоро товарищ Кисляк по логике может отправиться в последний путь вслед за товарищем Чуркиным, ибо он слишком много знает о контактах окружения Трампа с Фсб, именно поэтому его срочно отзывают.
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ФСБ вивело свого агента з під удару-так має звучати заголовок до новини.
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Консерва вздулась, пора на свалку. Следующий этап, для кисляка, чаек с плутонием, или сердечная недостаточность.
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Если бы он закончил так же все свои дела на этом свете,было бы очень даже неплохо.Вместе со всей педерацией.Без них воздух чище...
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Тоска по ностальгии - сложное чувство, охватывающее российских дипломатов при возвращении в Россию.
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'Дети голодают!' РосСМИ отличились новым фейком о жизни в УкраинеПосол России в США Кисляк закончил свою миссию в Вашингтоне - Цензор.НЕТ 2019
Российские СМИ показали сюжеты и выпустили материалы о том, что на Харьковском заводе железобетонных конструкций люди устроили митинг с требованием "восстановить экономические связи с Россией", однако информация оказалась фейковой.
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Мне, например, страшно. Не за США, грець з ними, сами пусть теперь разгребают свое дерьмо. Мне страшно за Украину. Если в США раша такое натворила, то страшно представить уровень зависимости нашей власти все 25 лет якобы независимости. Тогда и понимаешь всю глубину, сказанного:
"Я ненавижу воевать с Россией, но как главнокомандующий я должен защищать Украину", - подчеркнул Порошенко.
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Так он и не воюет, воюет народ. А Порошенко гешефты с договорняками делает.
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Назви хоч одного президента, що воював особисто під час свого президентства.
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У гебни это уже почти 100 лет называется "эвакуация под видом ротации". "Эвакуируют" как правило провалившихся или напортачивших резидентов из посольств за рубежом. Что еще раз доказывает, что в СССР и рашке основное назначение посольства - не дипломатия, а центр нелегальной резидентуры. К слову, после "эвакуации" тот, кого "эвакуировали" как правило, исчезает и нигде больше никогда не светится. Ну, тут уж как кому повезёт и смотря какая на ком вина - кого-то просто тихо ликвидируют, а кто-то уходит в глубокую консервацию до конца жизни.
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Купил недавно бутылку Мерло - Кисляк кисляком.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосол России в США Кисляк закончил свою миссию в Вашингтоне
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