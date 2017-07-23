 В Австралии прошла поминальная церемония по жертвам катастрофы рейса MH17

Украинская община Австралии, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Канберре и судьи австралийской власти приняли участие в поминальный литургии по жертвам катастрофы самолета рейса МН17. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это трагедия, это постоянный источник скорби, мы не можем отменить факта потери людей над нашей территорией, но мы сделаем все возможное для справедливости... Виновники должны быть привлечены к ответственности", - заявил во время церемонии посол Украины в Австралии Николай Кулинич.
Настоятель Свято-Николаевской украинской православной церкви Канберры отец Михаил Соломко, который вел литургию, отметил, что украинцы, хоть и не потеряли в этой катастрофе своих граждан, также пострадали от нее.
"Это трагедия, которая не должна была произойти... Церковь не место для политических заявлений. Мы здесь, чтобы почтить память жертв", - сказал Соломко, подчеркнув, что украинцы в Австралии уже третий год подряд проводят такие поминальные мероприятия за своими австралийскими соотечествинниками.
Во время литургии украинцы выложили символический крест из 38 свечей в память о всех австралийцах, погибших три года назад. Кроме того, Украинский православный центр Канберры, где состоялись основные поминальные мероприятия, украсили украинскими подсолнухами, которые росли на поле, куда упал самолет.
В ходе поминальных мероприятий была отмечена важность решение Нидерландов о национальном трибунале и подчеркнута необходимость недопущения таких трагедий в будущем.
Кроме посольства Украины, среди представителей дипломатчного корпуса, которые приняли участие в мероприятиях, были послы Нидерландов, Дании, Эстонии и Венгрии.
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«Гибридная» ложь.
17 июля 2014 произошла жуткая трагедия в небе над Торезом. Вооруженные силы РФ совершили очередное кровавое преступление против человечности.
Как установила Комиссия по расследованию причин крушения в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines» летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, «Боинг» сбили не донецкие коногоны, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска.
Убийцы пассажиров Боинга - православные выпускники Ярославского зенитно-ракетного училища. Установочные данные (звания, ФИО, биография) на подчиненных военного преступника Сергея Шойгу будут детально указаны в материалах уголовного дела для Международного трибунала.
Гибель 298 человек, находившихся на борту рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», российский диктор «LifeNews» торжественно озвучил в выпуске новостей как: «Новая победа донецких ополченцев».
Любая война начинается со лжи. Ложь, в свою очередь, бывает двух видов: ложь путём фальсификации фактов и ложь с экранов телевизоров. Гитлер проиграл Вторую мировую войну, потому что у него не было «зомбоящика».
Кремль, чтобы обвинить Украину в этом преступлении, использовал «гибридную» ложь.
Существует рабочая версия причин этой трагедии. Чтобы развязать полномасштабную войну в Украине и атаковать танковыми дивизиями с севера Чернигов, с востока Харьков, Новоазовск, Херсон и высадить морской десант в Одессе, Кремлю необходимо было совершить преступление века и обвинить в этом «кровавую хунту».
«Собиратель земель русских» и «реаниматор СССР» планировал сбить над Донбассом российский пассажирский самолет рейса «Москва-Ларнака» и на следующее утро, 18 июля 2014 года начать вторжение регулярных войск на территорию Украины.
Для этой цели спецслужбы РФ разработали дьявольский план по уничтожению российского лайнера «Аэрофлота» с пассажирами рейса АФЛ-2074 летевшего в тот же день по маршруту «Москва - Ларнака».
«Самолет «Аэрофлота», - сказал Валентин Наливайченко, - должен был рухнуть на территорию, контролируемую украинской армией. Но из-за ошибки явно не местного командования, зенитно-ракетный комплекс под номером 332, который был приписан к третьему дивизиону, третьей батарее 53-й зенитно-ракетной бригады, базировавшейся в Курске, пригнали в совершенно другой населенный пункт, тоже с названием «Первомайское», однако расположенным не западнее, а юго-восточнее Донецка, примерно в 40-50 километрах от необходимой точки. В итоге выпущенная из российского «Бука» ракета сбила малайзийский лайнер, упавший в районе поселка Грабово, подконтрольного боевикам».
Из-за низкой квалификации российских офицеров-алкоголиков, смертельный залп из «Бука» новейшего образца был нанесен из другой географической точки и не по самолету российского «Аэрофлота» рейса АФЛ-2074 находившего в тот момент в воздухе, как планировалось в Генеральном Штабе Вооруженных Сил РФ, а по гражданскому «Боингу» рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines».
Кремль даже в кошмарном сне не мог предположить, что сбитый авиалайнер рухнет на территорию, временно контролируемую бурятами Шойгу.
Божье Провидение тогда спасло Украину от полномасштабного вторжения танковых дивизий и ракетных дивизионов Сергея Шойгу на территорию Украины, а день 17 июля надо объявить «Днем чужинців - мучеників за Україну».
Уже закончено расследование и будет озвучен доклад международной комиссии про сбитый российским "БУКОМ" малазийский Боинг рейса «MH-17» авиакомпании Malaysia Airlines, где поминутно расписано движение военных из российского города Курска в украинский город Торез.
Комиссия покажет в Гааге видеоролики маршрута «Бука» привязанные к местности и дорожным указателям, действия и переговоры российского экипажа и боевиков «ДЫНЫРЫ», а также боевые характеристики станции и характеристики цели.
Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил РФ Владимира Путина, министра нападения РФ Сергея Шойгу и еще более ста российских военных, фамилии которых уже установлены, участвовавших в этом преступлении, Суд может объявить военными преступниками и изолировать их на много лет от нормальных людей.
Европейский политолог высказал мысль, что если бы было произведено тщательное расследование гибели в авиакатастрофе под Смоленском Правительства Польши и наказаны виновные, то трагедии с Боингом на Донбассе под Торезом не было бы.
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