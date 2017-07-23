EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Происшествия
  639  9
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6669) оккупация (7156) терроризм (20446) Донбасс (15512) Антитеррористическая операция (17169)

 Российские наемники 18 раз за сутки открывали огонь по позициям украинских воинов, - штаб АТО

ато

ВСУ вынуждены были открывать ответный огонь.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили перемирие. В наиболее острых ситуациях, силы АТО открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

Сутки спокойными не были. Если с полуночи и до 18 часов в зоне АТО наблюдалось относительное затишье, то уже в вечернее время боевики вновь активизировали огневые провокации.

Так после 18 часов, на Луганском направлении, из стрелкового оружия и гранатометов бандиты обстреляли наши позиции в районе населенных пунктов Новозвановка, Желтое, Новотошковское, Крымское.

Также читайте: Мать Агеева о российских военных на Донбассе: "Наверное, есть"

На Донецком направлении преступники в 20 и 21.30 били из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам сил АТО неподалеку от Авдеевки. Плотным огнем наши бойцы заставили противника прекратить обстрелы. Кроме того, бандформирования применили гранатометы в районе шахты Бутовка, а по Луганскому работала враждебная БМП.

На Мариупольском направлении около 20 и 22 часов под вражеский минометный огонь попали позиции сил АТО в Красногоровке.



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Горіть у пеклі, москалі!
Разом із своїми "мамашами"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пора Петруччо объявлять очередно прекращение огня, пляжное перемирие, у бойцов отобрать патроны, "Азов" перебазировать подальше, в Закарпатье.
Турчинову вылезти в камуфляже и показать одинокую высокоточную ракету, ГУРУ и Лысенко сообщить о пьянстве и дезертирстве боевиков, троллям по всему инету рассказать о куче убитых боевиков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"А поки що в медіапросторі лунають нескінченні мантри про Мінські угоди, про цілковиту неможливість збройного звільнення окупованих територій. Потихеньку і помаленьку виховується комплекс військово-політичної меншовартості українського народу.
Збройне розв'язання проблеми захисту України від агресії і окупації справді є утрудненим через наявність неефективної, обтяженої корупційними зв'язками влади. Про яку її ефективність можна казати, якщо під час бойових дій у столиці держави рейдери захоплюють оборонні заводи зі зброєю, що там знаходиться? Якщо у тій же столиці безкарно вчиняються теракти?"
https://www.radiosvoboda.org/a/28632562.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тільки хай всі наші хлопці будуть живими !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Приказ про боевую тревогу поступил с явным опозданием: по свидетельству местных блоггеров, колонны бронетехники в приграничном с Россией китайском городе Мацзятунь были замечены еще пару дней назад.
По словам очевидцев, им удалось насчитать около 27-30 тысяч только живой силы китайской армии. Также было отмечено значительное количество тяжелой техники - танков и артиллерии, авиации. Дальневосточным сотрудникам ФСБ о нападении китайской армии на Россию хорошо известно, однако о потенциальной проблеме они предпочитают не распространяться, чтобы не сеять панику среди населения. Вместе сегодняшний приказ Владимира Путина о приведении российских войск в полную боеготовность косвенно свидетельствует о том, что сообщения очевидцев о китайских войсках на границе весьма недалеки от истины.
По оценкам американцев, Китай сосредоточил на границе с Россией не менее 30 тыс. Военных
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники 18 раз за сутки открывали огонь по позициям украинских воинов, - штаб АТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти