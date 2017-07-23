 Российские наемники 18 раз за сутки открывали огонь по позициям украинских воинов, - штаб АТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили перемирие. В наиболее острых ситуациях, силы АТО открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.
Сутки спокойными не были. Если с полуночи и до 18 часов в зоне АТО наблюдалось относительное затишье, то уже в вечернее время боевики вновь активизировали огневые провокации.
Так после 18 часов, на Луганском направлении, из стрелкового оружия и гранатометов бандиты обстреляли наши позиции в районе населенных пунктов Новозвановка, Желтое, Новотошковское, Крымское.
На Донецком направлении преступники в 20 и 21.30 били из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам сил АТО неподалеку от Авдеевки. Плотным огнем наши бойцы заставили противника прекратить обстрелы. Кроме того, бандформирования применили гранатометы в районе шахты Бутовка, а по Луганскому работала враждебная БМП.
На Мариупольском направлении около 20 и 22 часов под вражеский минометный огонь попали позиции сил АТО в Красногоровке.
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Разом із своїми "мамашами"!
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Турчинову вылезти в камуфляже и показать одинокую высокоточную ракету, ГУРУ и Лысенко сообщить о пьянстве и дезертирстве боевиков, троллям по всему инету рассказать о куче убитых боевиков.
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Збройне розв'язання проблеми захисту України від агресії і окупації справді є утрудненим через наявність неефективної, обтяженої корупційними зв'язками влади. Про яку її ефективність можна казати, якщо під час бойових дій у столиці держави рейдери захоплюють оборонні заводи зі зброєю, що там знаходиться? Якщо у тій же столиці безкарно вчиняються теракти?"
https://www.radiosvoboda.org/a/28632562.html
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По словам очевидцев, им удалось насчитать около 27-30 тысяч только живой силы китайской армии. Также было отмечено значительное количество тяжелой техники - танков и артиллерии, авиации. Дальневосточным сотрудникам ФСБ о нападении китайской армии на Россию хорошо известно, однако о потенциальной проблеме они предпочитают не распространяться, чтобы не сеять панику среди населения. Вместе сегодняшний приказ Владимира Путина о приведении российских войск в полную боеготовность косвенно свидетельствует о том, что сообщения очевидцев о китайских войсках на границе весьма недалеки от истины.
По оценкам американцев, Китай сосредоточил на границе с Россией не менее 30 тыс. Военных
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