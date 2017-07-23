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 2-летний ребенок умер от наркоза в мариупольской стоматологии

стоматология

В Мариуполе (Донецкая область) умер мальчик 2015 года рождения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, родители привезли ребенка к стоматологу. Малышу был введен общий наркоз, и во время процедуры мальчик умер.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей).

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"Полицейскими совместно с сотрудниками прокуратуры будет прекращена работа данного заведения и проверена законность его деятельности, происхождение медицинских препаратов, которые использовали врачи, и профессионализм действий самого врача", - сказал начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Виталий Невгад.
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бывает, что всё сделано верно, но всё равно люди умирают, к сожалению.
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зачем лечению молочных зубов нужен был общий наркоз?хотели родителей на бабки развести?капец тупые(родители)
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Вообще то при общем наркозе, дают подписывать какие то бумажки, предупреждающие об опасности процедуры, итд. Наверное родители сами и подписали эти бумажки.
А врачи страхуются такими бумажками при любой операции.
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для расчета дозировки на 2ух летнего малыша - врач анастезиолог должен иметь хорошую квалификацию и опыт в педиатрии, где попало такие доктора не работают.нахера вобще общий ? ему челюсть вырвать целиком собирались ?
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мне делали операцию на зубы, вернее на парадонтоз, разрезали ясна, чистили и вставляли искусственные типа кости между зубами в виде порошка, который потом приживается с челюстной костью. Так вот эту операцию (где то около 40 мин) делали не при общем наркозе. В вену вводили какой наркоз, я был как бы в прострации но слова хирурга слышал и воспринимал, боли не чувствовал.
Можно было и этому ребёнку такую анестезию делать а не общий наркоз...
А при общем наркозе, да действительно, нужно очень правильно рассчитать дозу по массе тела человека, итд...
Просто наверное редко делают общую анестезию детям, особенно таким фактически грудным.
Вот и нет навыков.
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мне зубилом, молотком и пилой, с разрезанием челюсти, вытаскивали куски зубов, под местным наркозом, который меня не разбирает, потому что смещен лицевой нерв. но ладно, это в 30+ лет. никому в голову даже не пришло предложить общий наркоз, потому что не положено.
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Какой дебильный родитель ведёт ДВУХЛЕТНЕГО !!! малыша к стоматологу ???
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия2-летний ребенок умер от наркоза в мариупольской стоматологии
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