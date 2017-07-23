 2-летний ребенок умер от наркоза в мариупольской стоматологии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, родители привезли ребенка к стоматологу. Малышу был введен общий наркоз, и во время процедуры мальчик умер.
Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей).
"Полицейскими совместно с сотрудниками прокуратуры будет прекращена работа данного заведения и проверена законность его деятельности, происхождение медицинских препаратов, которые использовали врачи, и профессионализм действий самого врача", - сказал начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Виталий Невгад.
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А врачи страхуются такими бумажками при любой операции.
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Можно было и этому ребёнку такую анестезию делать а не общий наркоз...
А при общем наркозе, да действительно, нужно очень правильно рассчитать дозу по массе тела человека, итд...
Просто наверное редко делают общую анестезию детям, особенно таким фактически грудным.
Вот и нет навыков.
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