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 Американские следователи хотят склонить Манафорта к сотрудничеству в расследовании связей Трампа с Россией, - Reuters

манафорт

Американские следователи, рассматривающие обвинения в отмывании денег в отношении бывшего руководителя предвыборной кампании президента Дональда Трампа Пола Манафорта, надеются побудить его к сотрудничеству при расследовании возможного сговора между штабом Трампа и властями РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, ознакомленных с работой следствия.

По информации издания, команда специального советника Роберта Мюллера, ведущего расследование возможных связей Трампа с РФ, изучает финансовые и риэлторские записи Манафорта в Нью-Йорке, а также его участие в украинской политике.

В период с 2006 по 2013 год Манафорт купил три объекта недвижимости в Нью-Йорке, в том числе один в башне Трампа на Манхэттене. Он заплатил за них в полном объеме, а затем взял на них ипотечные кредиты. Бывший сотрудник правоохранительных органов США рассказал, что такая тактика часто используется как способ скрыть происхождение незаконно полученных средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трампа-младшего и Манафорта допросят по делу о российском вмешательстве в президентские выборы в США

Манафорт рассматривается как ключевая фигура в расследовании из-за его ведущей роли в кампании и его участия во встрече в 2016 году, в которой приняли участие сын президента Дональд Трамп-младший, советник по связям с общественностью Джаред Кушнер и российский юрист Наталья Весельницкая. Встреча была созвана после того, как Весельницкая предложила компрометирующую информацию о кандидате в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.
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всех "склонят", кто совершал всякие гадости
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Этот сдаст. Там отмывание незаконно полученных денег,а за такие проделки может и сесть
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Он сдаст только за деньги , ему деньги надо предложить ,
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Американский конгресс договорился, по закону о санкциях против рашки, Ирана и Северной Корее
Новый закон не только вводит новые санкции против рашки, но и отменяет право Белого Дома указом президента отменить или изменить санкции.
Сенат инициировал этот закон на волне благосклонных комментариев Дональда Трампа в отношении пуйла и рашки. Обеспокоенные тем, что Трамп может отменить санкции в любой момент, сенаторы проголосовали в июне за закон беспрецедентным большинством голосов - 98 за, и двое против.
Но затем закон застрял в Палате Представителей. Конгрессмены-республиканцы не стали сразу голосовать, решив дождаться саммита G-20 и встречи пуйла и Трампа.
И вот сегодня Палата Представителей объявила, что республиканское большинство проголосует ЗА закон о санкциях во вторник.
На решение их повлияла не только встреча Трампа с пуйлом, но и стремительно набирающее обороты расследование возможного сговора штаба Трампа с Кремлём.
Всего за неделю США прошли путь от заявлений Трампа о том, что «сговор с Россией - это фейк ньюс» до «президент США имеет полное право на помилование». И помиловать Дональд Трамп намеревается не только свое окружение, но и самого себя.
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Предложат Манафорту выгодные для него условия и он сдаст своих подельников всех скопом.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАмериканские следователи хотят склонить Манафорта к сотрудничеству в расследовании связей Трампа с Россией, - Reuters
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