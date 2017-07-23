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 Скончался экс-глава Верховного Совета УССР, академик Константин Сытник

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На 92-м году жизни скончался ученый, академик Национальной академии наук Константин Сытник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство "Интерфакс-Украина".

Сытник - почетный директор Института ботаники имени Холодного, президент Украинского ботанического общества.

Он работал в Институте ботаники, в котором проделал путь от аспиранта до директора. В 1974-1988 годах был вице-президентом АН Украины.

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В 1980-1985 годах - председатель Верховного Совета Украинской ССР.

Сытник - один из основателей Украинской республиканской партии "Собор".

Сын Сытника - журналист, телеведущий Мыкола Вересень.
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