 Скончался экс-глава Верховного Совета УССР, академик Константин Сытник

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство "Интерфакс-Украина".
Сытник - почетный директор Института ботаники имени Холодного, президент Украинского ботанического общества.
Он работал в Институте ботаники, в котором проделал путь от аспиранта до директора. В 1974-1988 годах был вице-президентом АН Украины.
В 1980-1985 годах - председатель Верховного Совета Украинской ССР.
Сытник - один из основателей Украинской республиканской партии "Собор".
Сын Сытника - журналист, телеведущий Мыкола Вересень.
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