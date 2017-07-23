EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины
  3801  61
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (6692) Донбасс (15511) Агеев (21)

 Мать Агеева о российских военных на Донбассе: "Наверное, есть"

мать агеев

Светлана Агеева, мать задержанного в Луганской области российского военнослужащего Виктора Агеева, не исключает наличия российских военных на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом она заявила после встречи с сыном в СИЗО Старобельска (Луганская область).

Женщина не решается открыто критиковать ложь российской пропаганды. "Недоговаривают", - считает она.

На вопрос, есть ли российские военные на Донбассе, Агеева ответила: "Есть, нет - я не военный политик. Наверное, есть. Самое главное - это найти выход из ситуации нашим политикам, нашим президентам. Я проехала по Украине, ничего плохого не встретила, отношение хорошее".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас в райцентре есть мама, у которой сын погиб на Донбассе, - мать российского контрактника Агеева. ВИДЕО

Напомним, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.

В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У такой дряни не может быть детей. Только выродки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С другой стороны, она не уверена, что он военнослужащий. Т.е. он - террорист.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ей просто кацапы "не договаривают", есть ли у неё сын, поэтому и не уверена
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та погодите ещё . Она по приезду в педерашку начнёт рассказывать " его заставили " , " кругом нацисты " , " кругом распятые снегири пенсионного возраста".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
//- Ясно! - буркнул Бугемот. - Господин полковник, а нам сохранят жизнь?
- Интересно вы рассуждаете, - усмехнулся полковник Егоров. - Вы хотели отравить наш город, а как попались, так сразу жить захотели.
- Жизнь… нам… ну… это… ни к чему, - зло промямлил Мяу. - Мне всё равно, что со мной будет. Но предателем я не буду. От меня лично вы ничего не узнаете.
- Напрасно вы так! - строго сказал полковник Егоров. - Да, по нашим законам вам грозит самое тяжёлое наказание. Но вы можете облегчить свою участь добровольным и полным раскаянием.
- А что бы вы хотели? - заискивающим тоном пропищал Канареечка. - Конкретно?///
Классика, блин
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
этой тп гебешнице уже фуфел прочистили кацы
щас она будет щебетать то что на ухо фсбшники начирикали)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не вопрос спорный,луноликие с Урала(машина)которые махали мне,а я думал вот бы с РГД помахать в ответ-и сколько бабок на Бурятию.Тетя,не наверное,а наверняка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ваш сын сидит в тюряге?
Наверное есть?
Бля, кацапы это удивтельное отродье природы. Там даже логическая цепочка не работает.
Это ваш сын?
Наверное да?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сча она приедет на московию и заявит шо ее сын давно уволился и его незаконно задержали и вообще все сфальсифицировано.

заявить что ее сын кадровик и что армия рф на донбассе есть - смелости не хватит

и Барыга этого клоуна отпустит и еще сумку в дорогу дальнюю спакует
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вибачте, не розумію Вашого порівняння.
Я мала на увазі, що якби ця =матєрь= виходила з потяга чи з авта, то могла б побачити людей з плакатами =путін, руки геть від України=, =роіся, забери свої війська=, =кремль, припини вбивати громадян України= і т.п. (ми, наприклад, ще біля їхнього консульства підписували такі звернення і опускали в їхню ж поштову скриньку; передають-не передають - інша справа, але бачать і знають).
Можна і фото наших загиблих тримати.

Хай би подивилася. А так - для неї =всьо харашо=. Аплодисменти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прекрасно она всё знает. Я уже писала на какой-то ветке - обычная лживая тварь. И перед такой выставлять своё горе напоказ я бы посчитала ниже своего достоинства.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Повністю погоджуюся з =лживой тварью=, але не зовсім з =виставленням горя напоказ=.

Вважаю, що не слід мовчати. Так, вона бреше, як бреше вся рашка, але це не означає, що ми мусимо просто кивати головою. "Всі все знають і розуміють" не проходить. Важливо реагувати на кожен привід і заяву і доносити світу. Їй влаштували розголос і ці її слова розійдуться.
Пашуня написав, що вона боялася агресії, але все добре і їй ідуть на зустріч, бла-бла-бла.

Повторю про Монреаль. До нас ніхто ніколи не вийшов з москальського консульства (вони стежили з вікон). Але була преса, тб (не на всіх акціях, але були), завжди, звичайно, поліція. І це передавалося, про це повідомлялося. Чи в центрі міста: бачили місцеві, бачили туристи.

В цьому конкретному випадку нам нема чого протиставити: =всьо харашо=, у дами розкішна подорож, =хАхли давольни і малчат=.

Посил: нема нічого страшного, ну, піймали, можна без документів приїхати з форсом, пустять, все організують, покажуть і ні слова не скажуть. Ляпота.

ІМХО.

Все, закінчую. Вже стільки написала сьогодні про цих покидьків.
 показать весь комментарий
Ответить
 
вышли бы, но за деньги.
Поэтому той дуре на Евровидение запретили въезд.
Оценили репутационные потери от двух вариантов:
1. Не впустить и быть "хунтой"
2. Впустить на 2 дня выступлений, заработать зрадный вой с одной стороны, провокации от проплаченых и полезных идиотов с другой стороны.

P.S. перфоманс с этой ватной мадам не совсем понимаю. Может цену на обмен набивают. Может больше раз вслух "на Донбассе российские войска" хотят воспроизвести. Может хотят, чтоб по приезду домой эту мадам кокнули кгб-шники. Вариантов масса...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мне кажется, чтобы по максимуму разговорить его и зафиксировать сам факт, что он-таки не бывший военнослужащий. У нее же есть где-то тот приказ, который он ей присылал и контракт тоже. Пусть даже в электронном виде, сделают принт скрин. Это всё материалы для суда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
в СБУ бажали вижати з її візиту максимальний зиск в плані показати цілому світові те, що й так всім відомо: "вони там є". Саме тому (других виправдань порушенню порядку вїзду в Україну я не бачу) її так швиденько допустили до сина-террориста навіть без закордонного паспорту. Але це все марна справа, тому що по-перше, її вже перед поїздкою фсбшна кацапня проінструктувала що можна, а що у будь-якому випадку не можна казати в Україні, її просто так сюди ніхто не випустив би. А по-друге, світ і так все знає (маю на увазі вищих посадових осіб держав, а не пересічних європейців чи американців). Тому ця оперативна поїздка, організоівана СБУ.... кпд її досить малий. Ніякого "інформаційного вибуху", "відкриття Америки" не відбулося. Тут треба було за іншим принципом діяти, наприклад, поставити їй хоча б вимогу типу "звертайся спочатку до куйла, засуджуй агресію і проси обміняти сина на українських вязнів"... тобто вона спочатку була б вимушена "заробити" цю "пільгову" поїздку в Україну.... а вийшло все навпаки... поспішили, невитримано, непрофессійно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этой сучище главное своего выродка вытащить в РФ. А вот что она расскажет, находясь уже там, будет интересно послушать. Такая дорого не возьмет - сбрешет, что ее отпрыска пытали, что украинская ДРГ захватила его на территории РФ и вывезла в Украину, и проч. В ее словах кто-то слышал слова раскаяния и осуждения путлеровского режима? Т В А Р Ю К А.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Самое главное - это найти выход из ситуации нашим политикам, нашим президентам. Я проехала по Украине, ничего плохого не встретила, отношение хорошее" - проинструктировали мадам. Знакомая мантра: братья пока хорошие, а то всё плохое - политики в Киеве. Как говорят: спасибо за вопрос
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так работает методика. При чём у нас почти те же слова произносят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да хватит давать новости об этой ватной свинье. Пустили к выродку на свиданку, ну и хорош. Мнение этой какцапки ничего не значит и украинцам точно неинтересно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чмошники щеколадные,чего вы добились? Что эти две парашинские твари об вас ноги вытерли. Для кого шоу это устроили,для кацапов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да,это же какая картинка для внутренего парашинского потребителя - особенно слова этой суки про то ,что здесь хорошее отношение к недонации лишнехромосомных - опять будет в киселя с соловьем мантра про "братские народы".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему всякие там прошения о помиловании и т.п. не рассматривают только на бланке минобороны Рашки сраной?
Есть солдат - ведите переговоры. Ихтамнет - ну, так и вопроса значит такого нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Задача этой бляди сейчас одна - отмазывать своего сынка-подонка. Русская мразь, родившая этого паталогического убийцу, даже не пытается извиниться перед украинцами за своего выродка, приехавшего убивать украинцев в Украину.
Сдохни сука, вместе со своим выродком.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что может знать эта тетка и кому станет легче от ее признаний наличия хуйловских войск на Донбассе? случай подарил нам этого агеева - вот и раскручивайте его по-полной! выворачивайте наизнанку! рассказывайте кому только можно в мире о нем и его сослуживцах и командирах и их преступлениях на Донбассе! зачем цепляться к этой неразумной бабе??-ее слова не стоят ничего в отличие от ее сыночка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
БЛИН ВАШУ МАТЬ!!! РАИСЯНЕ!!!
ДА мы НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ и какие были ДО 2014 такие и остались ПОСЛЕ. НО в ВАШИ ГОЛОВЫ такое говно про нас НАПРИДУМЫВАЛИ. и ВЫ у себя в ГОЛОВЕ НАС изменили. А в ЖИЗНИ все остались такими же СВОБОДОЛЮБИВЫМИ ЖИЗНЕЛЮБИВЫМИ, ненавидящими ЛОЖЬ.

ТОЛЬКО после ВАШИХ выходок и влезания в НАШУ СТРАНУ - мы стали злее и остервененнее защищать УКРАИНУ от ВАС - и ваших руководителей БРЕХУНОВ и ПОДЛЕЦОВ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мать Агеева о российских военных на Донбассе: "Наверное, есть". Т.е она ещё сомневается?
Хороший ответ для этой мамашы написал один чувак на ютюбе :

Мистер ЦЫЦ!

Передайте этой маме, что её сына "на" Украине нет, не было и нет.﻿
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С другой стороны, шаг со свиданкой может помочь следакам легче расколоть ихтамнета. Хотя я слышал его и так до самой сраки раскололи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Причем "хорошее отношение" она будет интерпретировать потом в "мыжебратья и единыйнарот"......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таким образом, она заявила, что ее сын- террорист.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чет вы, Лариса,на фотке не важно выглядите. Пьете много,наверное
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мать Агеева о российских военных на Донбассе: "Наверное, есть"
Чтоб тебя курва тупая - чечены грали во все дыры.
 показать весь комментарий
Ответить
 
так вот! теперь стучи плешивому ...уйлу, своему царьку всея казламордии, и упрашивай его прекратить войну против Украины, и чтобы таким образом твой выпердыш вернулся к тебе домой!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мамаша путинского холуя, который по приказу своего говно-вождя приехал в чужую страну убивать за деньги.
Какое может быть отношение к этой мрази?
Кстати, у них это на генетическом уровне. Отец этого Агеева поехал в Чечню убивать чеченцев, но там и сдох от рук чеченцев.
Поэтому этого выродка Агеева нужно кончать, иначе он опять займётся своим люымым делом - убийстовом людей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Театр шапито..
А где её выродка изловили ?
Хотя , все она прекрасно понимает..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ТЕМ ЧАСОМ ХУЙЛА ЗАСУНУЛИ В МЕШОК И ТАЙНО ПРОДАЛИ В ТУРЦИЮ ОТРАБАТЫВАТЬ ЗАДОМ ДОЛГИ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мамка грустная такая, коллеторы уже звонят, походу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мать Агеева о российских военных на Донбассе: "Наверное, есть"

А ЕСЛИ БЫ СЫН НЕ ПОПАЛ В ПЛЕН, А СТАЛ АХВИЦЕРОМ С МЕДАЛЬКАМИ
за убийства и пытки пленных вроде моторолы или гиви И ПРИВЁЗ БЫ В ИХНЮЮ ГЛУХОМАНЬ БАБЛА И ПОЧЕСТЕЙ, ТО ОХ КАК БЫ ГОРДО ОНА ПРАЗДНОВАЛА БРАГОЙ С КВАШЕНОЙ КАПУСТОЙ ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ-СЫНА,
В КУПЕ С СВОИМИ СОПЛЕМЕННИКАМИ СВОЕЙ РОССИЙСКОЙ ЗАЧУХАННОЙ ПЛЕБЕЙСКОЙ ГЛУБИНКИ...
ТАК ХЕР ТЕБЕ, А НЕ СЫНА, ЧТО БЫ ТАМ, В ТВОЁМ МУХОСРАНСКЕ, ДОЛГО СЛЫШАЛИ ТВОЙ ВОЙ ПО СЫНУ И ОСТАВШЕЕСЯ ШОБЛО ДЕЛАЛО УМСТВЕННЫЙ ВЫВОД ПРО СВОЁ ХУЙЛО !!!!
Мать Агеева о российских военных на Донбассе: "Наверное, есть" - Цензор.НЕТ 3369


.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ця самка 100% отримала інструкції для своєї личинки, як треба поводитися, що казати. Тут буде розігрувати тупу вівцю: ой, не знала, ну, здається, та невже, мабуть... А сама чітко знає, для чого посилала личинку на війну, просто сподівалася, що хахли зброю не вміють тримати, а замість грошей у цих дикунів сіль. Тепер співатиме тут одне, на параші інше...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
наверное она думает, что ее сын-дегенерат один такой уникальный..
 показать весь комментарий
Ответить
 
- А мой сын домой вернется?
- Вернется... не вернется... я не знаю, я не военный политик, я простой судья по уголовным делам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мать, она есть Мать!!! Ее как-то можно понять. Она была (есть) у всех "великих злодеев мира" (не перечисляю,сами знаете). Кстати, у пукина тоже была (есть). Но, смотрела ли эта Мать в глаза Матерей наших молодых ребят, погибших (искалеченных) из-за вот таких "контрактников" (или ихтамнетов), как ее чадо, "любящее военное дело". Не говорю уже о сиротах, оставшихся без отцов. А ведь СБУ могло организовать такую "встречу" (разумеется под усиленной охраной). Да, кстати, а у второго "ихтамнета" что, Мамы (родственников) нет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мать Агеева о Тихом океане: "Наверное мокрый"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну вот в этом и вся суть русо-морале ... Знала, падло, что сын поехал убивать ЛЮДЕЙ... Убивал бы, получал бы денюжку, мама ремонт в квартире сделала бы... Облом, сыночку скрутили...
Помилуй Боже и иже с ним Президент Украины, он же мирный, просто так поехал...
ВОТ ЖЕ ТВАРЬ, КОТОРОЙ ПО ПРИРОДЕ БЫЛО ЗАПРЕЩЕНО РОЖАТЬ ВЫРОДКОВ
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты ему плюй в глаза, а он:"Божья роса!" Врут сучьи потроши кацаПсины и не крестятся и не каются, мать их за ногу, в прямом и переносном смыслах! И нагло трындят постулаты кремлядской пропагандонщины! Мамаша ублюдка пусть едет на свою кацапсарню, к сцарю, чтоб её оплодотворил для производства новых козьих выпердышей! Пущай ещё нарожает кандидатов груза 200 для "батюшки сцаря"!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМать Агеева о российских военных на Донбассе: "Наверное, есть"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти