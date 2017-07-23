 Мать Агеева о российских военных на Донбассе: "Наверное, есть"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом она заявила после встречи с сыном в СИЗО Старобельска (Луганская область).
Женщина не решается открыто критиковать ложь российской пропаганды. "Недоговаривают", - считает она.
На вопрос, есть ли российские военные на Донбассе, Агеева ответила: "Есть, нет - я не военный политик. Наверное, есть. Самое главное - это найти выход из ситуации нашим политикам, нашим президентам. Я проехала по Украине, ничего плохого не встретила, отношение хорошее".
Напомним, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.
В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
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- Интересно вы рассуждаете, - усмехнулся полковник Егоров. - Вы хотели отравить наш город, а как попались, так сразу жить захотели.
- Жизнь… нам… ну… это… ни к чему, - зло промямлил Мяу. - Мне всё равно, что со мной будет. Но предателем я не буду. От меня лично вы ничего не узнаете.
- Напрасно вы так! - строго сказал полковник Егоров. - Да, по нашим законам вам грозит самое тяжёлое наказание. Но вы можете облегчить свою участь добровольным и полным раскаянием.
- А что бы вы хотели? - заискивающим тоном пропищал Канареечка. - Конкретно?///
Классика, блин
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щас она будет щебетать то что на ухо фсбшники начирикали)
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Наверное есть?
Бля, кацапы это удивтельное отродье природы. Там даже логическая цепочка не работает.
Это ваш сын?
Наверное да?
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заявить что ее сын кадровик и что армия рф на донбассе есть - смелости не хватит
и Барыга этого клоуна отпустит и еще сумку в дорогу дальнюю спакует
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Що я й писала. Моє ставлення до цієї дебільної постановки СБУ абсолютно негативне. Лиха страшенно.
А тепер хай таварісчь Грицак нам пояснить: він цього добивався ? Щоб ця гадина вернулася і розказала про =харошеє атнашеніє= ?
Суку таємно з порушеннями привезли, щоб громадяни України не знали. Бо інакше (я впевнена) люди вийшли б (у тому ж Харкові, чи де їй ще по Україні променад влаштували) з плакатами і показали б їй =атнашеніє=. Я не кажу, що треба було жбурляти в неї яйцями чи ще чимось, ми вміємо цивілізовано маніфестувати, але показати і озвучити, тим більше на фоні таких втрат останніх днів - маємо право.
Чи я помиляюся, друзі ?
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Я мала на увазі, що якби ця =матєрь= виходила з потяга чи з авта, то могла б побачити людей з плакатами =путін, руки геть від України=, =роіся, забери свої війська=, =кремль, припини вбивати громадян України= і т.п. (ми, наприклад, ще біля їхнього консульства підписували такі звернення і опускали в їхню ж поштову скриньку; передають-не передають - інша справа, але бачать і знають).
Можна і фото наших загиблих тримати.
Хай би подивилася. А так - для неї =всьо харашо=. Аплодисменти.
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Вважаю, що не слід мовчати. Так, вона бреше, як бреше вся рашка, але це не означає, що ми мусимо просто кивати головою. "Всі все знають і розуміють" не проходить. Важливо реагувати на кожен привід і заяву і доносити світу. Їй влаштували розголос і ці її слова розійдуться.
Пашуня написав, що вона боялася агресії, але все добре і їй ідуть на зустріч, бла-бла-бла.
Повторю про Монреаль. До нас ніхто ніколи не вийшов з москальського консульства (вони стежили з вікон). Але була преса, тб (не на всіх акціях, але були), завжди, звичайно, поліція. І це передавалося, про це повідомлялося. Чи в центрі міста: бачили місцеві, бачили туристи.
В цьому конкретному випадку нам нема чого протиставити: =всьо харашо=, у дами розкішна подорож, =хАхли давольни і малчат=.
Посил: нема нічого страшного, ну, піймали, можна без документів приїхати з форсом, пустять, все організують, покажуть і ні слова не скажуть. Ляпота.
ІМХО.
Все, закінчую. Вже стільки написала сьогодні про цих покидьків.
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Поэтому той дуре на Евровидение запретили въезд.
Оценили репутационные потери от двух вариантов:
1. Не впустить и быть "хунтой"
2. Впустить на 2 дня выступлений, заработать зрадный вой с одной стороны, провокации от проплаченых и полезных идиотов с другой стороны.
P.S. перфоманс с этой ватной мадам не совсем понимаю. Может цену на обмен набивают. Может больше раз вслух "на Донбассе российские войска" хотят воспроизвести. Может хотят, чтоб по приезду домой эту мадам кокнули кгб-шники. Вариантов масса...
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Есть солдат - ведите переговоры. Ихтамнет - ну, так и вопроса значит такого нет.
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Сдохни сука, вместе со своим выродком.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ДА мы НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ и какие были ДО 2014 такие и остались ПОСЛЕ. НО в ВАШИ ГОЛОВЫ такое говно про нас НАПРИДУМЫВАЛИ. и ВЫ у себя в ГОЛОВЕ НАС изменили. А в ЖИЗНИ все остались такими же СВОБОДОЛЮБИВЫМИ ЖИЗНЕЛЮБИВЫМИ, ненавидящими ЛОЖЬ.
ТОЛЬКО после ВАШИХ выходок и влезания в НАШУ СТРАНУ - мы стали злее и остервененнее защищать УКРАИНУ от ВАС - и ваших руководителей БРЕХУНОВ и ПОДЛЕЦОВ
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Хороший ответ для этой мамашы написал один чувак на ютюбе :
Мистер ЦЫЦ!
Передайте этой маме, что её сына "на" Украине нет, не было и нет.
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Чтоб тебя курва тупая - чечены грали во все дыры.
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Какое может быть отношение к этой мрази?
Кстати, у них это на генетическом уровне. Отец этого Агеева поехал в Чечню убивать чеченцев, но там и сдох от рук чеченцев.
Поэтому этого выродка Агеева нужно кончать, иначе он опять займётся своим люымым делом - убийстовом людей.
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А где её выродка изловили ?
Хотя , все она прекрасно понимает..
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А ЕСЛИ БЫ СЫН НЕ ПОПАЛ В ПЛЕН, А СТАЛ АХВИЦЕРОМ С МЕДАЛЬКАМИ
за убийства и пытки пленных вроде моторолы или гиви И ПРИВЁЗ БЫ В ИХНЮЮ ГЛУХОМАНЬ БАБЛА И ПОЧЕСТЕЙ, ТО ОХ КАК БЫ ГОРДО ОНА ПРАЗДНОВАЛА БРАГОЙ С КВАШЕНОЙ КАПУСТОЙ ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ-СЫНА,
В КУПЕ С СВОИМИ СОПЛЕМЕННИКАМИ СВОЕЙ РОССИЙСКОЙ ЗАЧУХАННОЙ ПЛЕБЕЙСКОЙ ГЛУБИНКИ...
ТАК ХЕР ТЕБЕ, А НЕ СЫНА, ЧТО БЫ ТАМ, В ТВОЁМ МУХОСРАНСКЕ, ДОЛГО СЛЫШАЛИ ТВОЙ ВОЙ ПО СЫНУ И ОСТАВШЕЕСЯ ШОБЛО ДЕЛАЛО УМСТВЕННЫЙ ВЫВОД ПРО СВОЁ ХУЙЛО !!!!
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- Вернется... не вернется... я не знаю, я не военный политик, я простой судья по уголовным делам.
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Помилуй Боже и иже с ним Президент Украины, он же мирный, просто так поехал...
ВОТ ЖЕ ТВАРЬ, КОТОРОЙ ПО ПРИРОДЕ БЫЛО ЗАПРЕЩЕНО РОЖАТЬ ВЫРОДКОВ
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