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 Спецпредставитель США Волкер и посол Йованович посетят Краматорск

сша

23 июля в 14:45 в Краматорске (Донецкая область) состоится брифинг, посвященный безопасности в районах проведения Антитеррористической операции (АТО) и соблюдению Минских договоренностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, предусмотрены выступления специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера и посла США в Украине Мари Йованович.

Мероприятие состоится на площади Мира, возле Дома культуры.

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