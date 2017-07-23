 Спецпредставитель США Волкер и посол Йованович посетят Краматорск

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, предусмотрены выступления специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера и посла США в Украине Мари Йованович.
Мероприятие состоится на площади Мира, возле Дома культуры.
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