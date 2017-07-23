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 Террористы "ДНР" с целью провокаций обесточили Донецкую фильтровальную станцию, - украинская сторона СЦКК

сцкк

Боевиками "ДНР" 22 июля около 19:20 была обесточена и в очередной раз прекратила работу Донецкая фильтровальная станция.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Об этом украинской стороне СЦКК сообщили сотрудники ДФС, а через 20 минут НЗФ ОРДО заявили о, якобы, начале обстрела со стороны Вооруженных Сил Украины, в результате которого была повреждена линия электропередач, питающая станцию.
Украинская сторона уверена, что этот фейковый обстрел ни что иное, как инсинуация с целью дискредитации украинской власти и ВСУ.

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Это уже вторая подобная попытка организована российскими наемниками за два последних дня, отмечают в СЦКК. Так, вчера, во время выяснения группой экспертов объема ремонтно-восстановительных работ на поврежденных магистральных водоводах от насосной станции Юго-Донбасского водовода к ДФС вблизи населенного пункта Васильевка, боевики устроили взрыв заранее скрытого боеприпаса с целью имитирования обстрела со стороны ВСУ.

Украинская сторона СЦКК напоминает, что Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой почти 600 тыс. человек уже не первый раз становится объектом спекуляций со стороны НЗФ ОРДО с целью скомпрометировать Вооруженные Силы Украины, создать напряжение в обществе по обе стороны от линии разграничения сторон, сорвать перемирие и обвинить украинскую сторону в невыполнении Минских договоренностей.

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А нам чего волноваться? Я смотрю о сепарах больше беспокоятся нежели о патриотах. Сюр какой-то.
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Будут в лужах мыться, как любимой Срасеи принято
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На болгарском курорте Санта-Марина около города Созополь отдыхающие из России осквернили православную часовню. Об этом «Газете.Ru» сообщили в администрации поселка.
На фасаде небольшой часовни появились непристойные изображения.

Террористы "ДНР" с целью провокаций обесточили Донецкую фильтровальную станцию, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 9105

Обычное дело. Весной русскими надписями разрисовали кладбищенскую церковь в Праге:

Террористы "ДНР" с целью провокаций обесточили Донецкую фильтровальную станцию, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 2324

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да отключить нахер, и пусть им там гавно нечем в унитазе будет смыть.
задрали уже.
раз уже решили Украину ненавидеть, то уже хоть по делу пусть будет.
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