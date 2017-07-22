 Демократы США опасаются промедления в принятии новых санкций против России

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", проблема заключается в том, что в законопроект, согласованный представителями республиканцев и демократов в Палате представителей, добавлен раздел о санкциях по КНДР. Это, по мнению демократов, может усложнить процесс утверждения законопроекта в верхней палате Конгресса.
"Мы поддерживаем усиление санкций против Северной Кореи. В палате представителей подобные меры уже одобрили. Но я опасаюсь, что решение добавить эту тему в данный законопроект может привести к затягиванию процесса одобрения в Сенате по причинам формального характера", - заявила лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси.
"Крайне важно, чтобы добавление КНДР в пакет санкций не помешало Конгрессу немедленно одобрить законопроект по России и отправить его на подпись президенту до августовских каникул", - добавила она.
В свою очередь, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что Конгрессу следует принять "мощный" закон о санкциях. "Я ожидаю, что Палата представителей и Сенат будут действовать быстро в том, что касается этого законопроекта. Его должны поддерживать обе партии", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в Палате представителей завершили согласование законопроекта по дополнительным санкциям против РФ, Ирана и КНДР. Ожидается, что голосование должно пройти во вторник.
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Хотя должно было быть всё наоборот.
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http://www.politico.com/magazine/story/2017/07/21/yes-trump-could-pardon-himself-then-all-hell-would-break-loose-215405
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