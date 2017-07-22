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 Политика Украины
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 Демократы США опасаются промедления в принятии новых санкций против России

Представители Демократической партии США выразили опасение, что принятие дополнительных санкций против России может затянуться по причинам технического характера.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", проблема заключается в том, что в законопроект, согласованный представителями республиканцев и демократов в Палате представителей, добавлен раздел о санкциях по КНДР. Это, по мнению демократов, может усложнить процесс утверждения законопроекта в верхней палате Конгресса.

"Мы поддерживаем усиление санкций против Северной Кореи. В палате представителей подобные меры уже одобрили. Но я опасаюсь, что решение добавить эту тему в данный законопроект может привести к затягиванию процесса одобрения в Сенате по причинам формального характера", - заявила лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси.

"Крайне важно, чтобы добавление КНДР в пакет санкций не помешало Конгрессу немедленно одобрить законопроект по России и отправить его на подпись президенту до августовских каникул", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль "крайне негативно" оценивает новый законопроект США о санкциях против РФ, - Песков

В свою очередь, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что Конгрессу следует принять "мощный" закон о санкциях. "Я ожидаю, что Палата представителей и Сенат будут действовать быстро в том, что касается этого законопроекта. Его должны поддерживать обе партии", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Палате представителей завершили согласование законопроекта по дополнительным санкциям против РФ, Ирана и КНДР. Ожидается, что голосование должно пройти во вторник.

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Мир перевернулся. Штатовские демократы стали ястребами, а республиканец Трамп - голубем мира...
Хотя должно было быть всё наоборот.
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))) А кацапи, як держава, при всих ділах уже більше 100 ярдів перевели на рахунок штатів. Цікаво, такі грошові перекази між країнами не вважаються корупцією, спробою підкупа?
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Промедление смерти подобно. Вводите и побыстрее, сплетите кацапам "лапти"
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Куда катятся Штаты! Такими темпами конгрессмены скоро у Вована-питерского будут согласовывать решения. Мир сошел с ума, как при Гитлере. Ох, доиграются!
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Орангутан внимательно изучает вопрос ....может ли он помиловать сам себя в случае если попадет на цугундер. :D

http://www.politico.com/magazine/story/2017/07/21/yes-trump-could-pardon-himself-then-all-hell-would-break-loose-215405
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДемократы США опасаются промедления в принятии новых санкций против России
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