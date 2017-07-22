 Российский военнопленный Агеев о роли армии РФ на Донбассе: "Защита мирных граждан на территории "ЛНР"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом заявил военнослужащий Вооруженных сил РФ Виктор Агеев, взятый в плен в Луганской области.
На вопрос о миссии российских солдат на Донбассе он ответил: "Защита мирных граждан на территории "ЛНР". А на уточнение, от кого, сказал: "От Вооруженных сил Украины".
При этом пленный утверждает, что Россия войну с Украиной не ведет: "Что войну ведет - с этим я не согласен. Все-таки помогает Луганску и Донецку, просто помогает: гуманитарная помощь там, продукты".
Агеев утверждает, что из РФ он приехал по собственному желанию. "Это было мое желание, мне хотелось там служить. Приехали, нас встретили, отвезли в военкомат Луганска. Там мы прошли повторную медицинскую комиссию, отправились в подразделение. Это же работа: сказали делать - значит, делаешь", - пояснил российский солдат.
Агеев признался, что до сих пор не знал, что Вооруженные силы РФ от него отказались.
Напомним, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.
В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
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что кацапы специально фальсифицируют дела и садят в тюрьму невиновных типа савченки, карпюка и клыха, дабы потом было на кого менять своих ихтамнетов, которых гарячие головы из ВСУ публично берут в плен "без согласования с подхуйловником Порошенком", еще и журналисты наши это все открыто освещают...
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