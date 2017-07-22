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 Политика Украины
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 Российский военнопленный Агеев о роли армии РФ на Донбассе: "Защита мирных граждан на территории "ЛНР"

агеев

Российская армия на оккупированном Донбассе защищает мирных граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом заявил военнослужащий Вооруженных сил РФ Виктор Агеев, взятый в плен в Луганской области.

На вопрос о миссии российских солдат на Донбассе он ответил: "Защита мирных граждан на территории "ЛНР". А на уточнение, от кого, сказал: "От Вооруженных сил Украины".

При этом пленный утверждает, что Россия войну с Украиной не ведет: "Что войну ведет - с этим я не согласен. Все-таки помогает Луганску и Донецку, просто помогает: гуманитарная помощь там, продукты".

Агеев утверждает, что из РФ он приехал по собственному желанию. "Это было мое желание, мне хотелось там служить. Приехали, нас встретили, отвезли в военкомат Луганска. Там мы прошли повторную медицинскую комиссию, отправились в подразделение. Это же работа: сказали делать - значит, делаешь", - пояснил российский солдат.

Агеев признался, что до сих пор не знал, что Вооруженные силы РФ от него отказались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас в райцентре есть мама, у которой сын погиб на Донбассе, - мать российского контрактника Агеева. ВИДЕО

Напомним, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.

В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.

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У циничных москалей нет ничего святого...
Когда первые советские танки и бронетехника вторгались в Афганистан, то на броне было написано "для дружбы нет границ"
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это не оправдает его от приговора...Но вот за кадром остаются таки вопросы.Почему украинские власти вчистую проиграли пропагандистский фронт на Донбассе?Ведь возможности радио и телевещания технические были и никуда особо не девались.В 21 веке из Киева свободно можно было транслировать украинские передачи в той степени,что русским очень трудно было бы перебивать сигнал.А если сигнал шёл бы из Днепра..?И почему украинские власти позволили пройти сериалу полусепаратистской логики по телеканалу "Украина" совершенно беспрепятственно,а только при возмущении населения был снят без повтора?..Ошибки этой власти или специальные уступки по каким-то скрытым договорённостям?И вот это позволило сделать картинку,что сепаратисты-местные патриоты,а вся украина-заповедник кровавого бандеризма.И с этой картинкой украинские власти не борятся-типа признают..
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Петина идея пиара с военнопленным превращается в какой-то фарс. И Порошенка всех нас заставляет в этом участвовать и выслушивать всякий издевательский бред.. Ну давайте, давайте трибуну убийце, пусть расскажет о своих благих намерениях.
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Неудивлюсь если порох его освободит просто по гуманным соображениям
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у меня такая мысль
что кацапы специально фальсифицируют дела и садят в тюрьму невиновных типа савченки, карпюка и клыха, дабы потом было на кого менять своих ихтамнетов, которых гарячие головы из ВСУ публично берут в плен "без согласования с подхуйловником Порошенком", еще и журналисты наши это все открыто освещают...
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