 Трамп "снова сделает Россию великой", - экс-глава разведки США Клэппер

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом заявил бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер в эфире MSNBC.
Клэппер обыграл предвыборный лозунг Трампа "Сделай Америку снова великой". Он спросил, не приведет ли политика президента США к тому, что "снова великой" станет Россия.
В свою очередь, бывший глава ЦРУ Джон Бреннан негативно отозвался о помощниках Трампа и скандале из-за встречи его сына с российским юристом Натальей Весельницкой. Он назвал "позорным" для спецслужб предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США.
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от только за полгода ему уже сколько раз импичмент светил.
предполагаю, не избежать ему импичмента максимум на 2й год президентства.
ато еще и в первый...
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начальником командования спецоперациями США Томас обкурились или трава совсем забористая,что то чуваков не в ту степь несет.
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А пока, что никто не собирается останавливать агрессора пуйла.
И в безопасности не чувствуют себя не только страны-соседи, такие как мы или Грузия. Но даже Польша или страны Прибалтики.
Более того, пуйло расширил зону интересов русской империи зла - "русского мира", не только на ближайшие страны но даже уже на Африку и Азию. Даже в Сирию попёрся пуйло убивать сирийцев.
Остановить пуйла могут только штаты. Но пока не может или не хочет Трамп этого делать.
Ибо легко бы мог опрокинуть империю пуйла. Приер есть в истории. Рейган развалил более мощную империю зла - совок, чем нынешняя рашка.
было бы только желание.
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Экс-глава нацразведки США указал Трампу на желание «снова сделать Россию великой»
Клэппер обыграл предвыборный лозунг Трампа, который обещал «сделать Америку снова великой», и спросил, не приведет ли политика президента США к тому, что «снова великой» станет Россия.
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Дождь вирвав фразу з контексту статті Рейтерс, а Цензор в Дождя
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Такое чувство, что Трамп попал в ад и его со всех сторон вилами штрыкают.
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Глава ЦРУ заявил о вмешательстве России в выборы при победах Обамы
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