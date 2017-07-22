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 Политика Украины
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Все про:Россия (71510) США (13012) Трамп (1270)

 Трамп "снова сделает Россию великой", - экс-глава разведки США Клэппер

трамп

Политика президента США Дональда Трампа "снова сделает Россию великой".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом заявил бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер в эфире MSNBC.

Клэппер обыграл предвыборный лозунг Трампа "Сделай Америку снова великой". Он спросил, не приведет ли политика президента США к тому, что "снова великой" станет Россия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол РФ в США Кисляк отчитывался руководству о встречах с нынешним Генпрокурором США Сешнсом в 2016 году, - The Washington Post

В свою очередь, бывший глава ЦРУ Джон Бреннан негативно отозвался о помощниках Трампа и скандале из-за встречи его сына с российским юристом Натальей Весельницкой. Он назвал "позорным" для спецслужб предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США.
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тут понимаешь..вроде и чмо-но не чмо-это точно! а может и чмо...
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Ему человека подрезать, очень, даже, просто!

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как переедет в ростов-так сразу и будет делать..
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та не продержится трамп весь срок.
от только за полгода ему уже сколько раз импичмент светил.
предполагаю, не избежать ему импичмента максимум на 2й год президентства.
ато еще и в первый...
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Я так пониааю,что сегодня экс глава разведки США Клэппер,вместе с
начальником командования спецоперациями США Томас обкурились или трава совсем забористая,что то чуваков не в ту степь несет.
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Может, они такими заявлениями провоцируют куйла на более решительные действия? Чтобы потом покрепче яйца в тиски ему зажать?
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После дебатов Навальный-Гиркин, ересь у Дождя розмножаться начала...
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опять вырванное с контекста - ну зрадофилам хлеб)))
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а в чём "вырванное из контекста"? Там весь отрывок в 12 минут видео песочат Трампа.
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Мир и спокойствие наступит тогда, когда рашка распадётся. Иначе никак.
А пока, что никто не собирается останавливать агрессора пуйла.
И в безопасности не чувствуют себя не только страны-соседи, такие как мы или Грузия. Но даже Польша или страны Прибалтики.
Более того, пуйло расширил зону интересов русской империи зла - "русского мира", не только на ближайшие страны но даже уже на Африку и Азию. Даже в Сирию попёрся пуйло убивать сирийцев.
Остановить пуйла могут только штаты. Но пока не может или не хочет Трамп этого делать.
Ибо легко бы мог опрокинуть империю пуйла. Приер есть в истории. Рейган развалил более мощную империю зла - совок, чем нынешняя рашка.
было бы только желание.
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Ранее The Washington Post сообщила, что американская разведка перехватила донесения посла России и в США Сергея Кисляка, в которых говорилось о содержании его разговоров с генпрокурором США Джеффом Сешнсом. Газета писала, что это были важные для России вопросы, связанные с избирательной кампанией Дональда Трампа
Экс-глава нацразведки США указал Трампу на желание «снова сделать Россию великой»
Клэппер обыграл предвыборный лозунг Трампа, который обещал «сделать Америку снова великой», и спросил, не приведет ли политика президента США к тому, что «снова великой» станет Россия.
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Дождь вирвав фразу з контексту статті Рейтерс, а Цензор в Дождя
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вот полный видос
Такое чувство, что Трамп попал в ад и его со всех сторон вилами штрыкают.
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не ссы,Помпео за него:
Глава ЦРУ заявил о вмешательстве России в выборы при победах Обамы
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Що за смердюче лайно сьогодні кацапи цілий день вкидають?))) вони самі в це вірять? Палата номер 6)))
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Это просто старая и общая традиция - все бывшие чиновники гудят новую власть!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрамп "снова сделает Россию великой", - экс-глава разведки США Клэппер
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