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 Кремль "крайне негативно" оценивает новый законопроект США о санкциях против РФ, - Песков

песков

Российские власти отрицательно оценивают новый законопроект США по санкциям против России и Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На вопрос, как в Кремле оценивают этот законопроект, чиновник ответил: "Крайне негативно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о санкциях против РФ: "Ничего не будет сделано, пока не будут решены проблемы Украины и Сирии"

Напомним, ранее на сайте Конгресса США был обнародован согласованный обеими палатами текст законопроекта по санкциям против России и Ирана.
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Эта "крайне негативная оценка" новых санкций ваще непонятна
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Шо ужо опять не укрепляют санкции? Я начал теряться, у них утром укрепляют, вечером ужо нет, а утром снова укрепляют
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"Рюсофобию затевают вот эти вот "(с) ох и затевают
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Кстати Европа тоже... - там сейчас серьезный движ пошел против... Бабло теряют....
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ага.ага -вон сименс выходить с цаповского рынка и немцы теперь поголовно -а нечего их было опять фашистами обзывать - обиделись они)))))
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Чинганчгук - попалась минут 20 назад инфа (ссылку потерял).., что собирают они глав правительств выразить свое неудовольствие...
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в Германии выборы на носу - так шо все набирают очки - вот и весь движняк
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Как негативно! Они же искандеры смешат! И тем более импортозамещение уже фсе заместило! Ужо денех нет и не смешно? Да,мудаки козлорылые?
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Точно больные на голову, очередная польза назревает а они мордами крутят недовольно
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Да дебилы просто. Радости импортозамещения не понимают, хотя сами же эту херню и придумали вроде бы...
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А вы что надумали там себе , что вам простят передел границ в Европе и тысячи убитых и пару млн беженцев, мордва позорная, all over the world?
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видимо недостаточные меры, сильно мало пользы принесут сколенвставающим.
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А чё так, россияне ? Вам же санкции только помогают мозги включать, как ваш Великий Кормчий сказал . . .
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В Малороссию уже попросилась Кубань,так как Кубань никакого отношения не имеет к московской Орде«Мы, представители Кубани, предлагаем на месте региона от России, опираясь на исторические предпосылки, учредить государство Малороссия в составе Украина. В данном случае переименование региона принципиально важно, поскольку Россия, как государство, повинна в военных преступлениях, массовом терроре, геноциде собственного народа», - заявили представители общин Кубани
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Мені кацапи пишуть що Україна попрошайка а рассєя ні. Доповідаю що весь світ скидається на ваші похорони. Радуйтесь бляді.
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А как письков эти санкции различает?
Откуда он знает от которых польза, а от которых вред? 😁😁😁
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Значит мало,Ой мало,Добавлять Надо, Ой как Надо,Саранчу так просто не остановить...
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странно, а ведь совсем недавно все санкции были позитивные и на пользу
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Может письков не в курсе дела что санкции против раши идут на пользу раше и поэтому и начал самовольничать - нести свой бред не согласованый из самым кремлевским вождем-пусть сначало поинтересуется что думает по этому поводу путин а то плохо то что он плел может кончится для него -=возьмут и отключат от кремлевского корыта за самодеятельность.
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Они и дальше продолжают смеятся только не все это замечают.
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Как-так?????
Так санкции же вам на пользу!!!
Так веди искандеры ваши загрустят без санкций!!!
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'Русская история до Петра Великого - одна панихида; а после Петра - одно уголовное дело' ФЕДОР ТЮТЧЕВ
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я его понимаю: Северный поток 2 накрывается медным тазом
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Что то у мозгах кремлевских рашистов помешалось -только недавно путин на совместной прессконфереции с Макроном говорил что эти санкции на рашу не как не действуют -сам лично слышал как он это говорил а письков что мелет не то -видать эта оценка новых санкций личная инициатива его самого -пусть фильтрует свой базар а то путин может его и выключить из списка своей банды.
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На вопрос, как в Кремле оценивают этот законопроект, чиновник ответил: "Крайне негативно и искандерам со скрепами уже не смешно"...
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Это насколько надо быть тупим, чтоб произнести такие слова вслух... Краине негативно... Ну блин - ржу не могу...
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А как жыж там польза и искандеры? Или польза уже такая, что даже неудобно перед людьми?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКремль "крайне негативно" оценивает новый законопроект США о санкциях против РФ, - Песков
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