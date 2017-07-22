 Кремль "крайне негативно" оценивает новый законопроект США о санкциях против РФ, - Песков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
На вопрос, как в Кремле оценивают этот законопроект, чиновник ответил: "Крайне негативно".
Напомним, ранее на сайте Конгресса США был обнародован согласованный обеими палатами текст законопроекта по санкциям против России и Ирана.
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https://www.youtube.com/watch?v=dg3h4HaQzOE
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Откуда он знает от которых польза, а от которых вред? 😁😁😁
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Значит мало,Ой мало,Добавлять Надо, Ой как Надо,Саранчу так просто не остановить...
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Так санкции же вам на пользу!!!
Так веди искандеры ваши загрустят без санкций!!!
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