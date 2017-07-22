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 Посол РФ в США Кисляк отчитывался руководству о встречах с советником Трампа Сешнсом в 2016 году, - The Washington Post

Посол России в США Сергей Кисляк отчитывался своему руководству в Москве о том, что общался с бывшим советником Дональда Трампа Джеффом Сешнсом (нынешним Генпрокурором США) по поводу предвыборной кампании в 2016 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в прошлой и нынешней администрации США.

По информации издания, отчеты Кисляка были перехвачены американской разведкой. Сешнс и Кисляк вели беседы об отношениях Трампа с Россией и о перспективах этих отношений в том случае, если Трамп победит на выборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трампа-младшего и Манафорта допросят по делу о российском вмешательстве в президентские выборы в США

Нынешний генеральный прокурор США Джефф Сешнс был советником Трампа во время предвыборной кампании. В марте 2017 года в газете The Washington Post появились публикации о том, что Сешнс дважды встречался с послом РФ Кисляком в 2016 году, но при вступлении в должность Генпрокурора утаил эту информацию. Сешнс неоднократно опровергал эти сведения, в том числе под присягой в Сенате.

Трамп 19 июля выразил сожаление в связи с тем, что назначил Сешнса Генпрокурором.
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Связался с рашей - получил "геморрой"...
Аксиома...
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можно було бы написать литературно - с мудилом.
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Пообщаться с кацабаками так же как подхватить проказу.
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Посол России в США Сергей Кисляк отчитывался своему руководству в Москве о том, что общался с бывшим советником Дональда Трампа Джеффом Сешнсом (нынешним Генпрокурором США) по поводу предвыборной кампании в 2016 году. Источник: https://censor.net.ua/n448806
А что? Не должен был?
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эвакуируют кисляка, с чюркиным свидание готовят....

Посол россии в США Сергей Кисляк закончил свою миссию в Вашингтоне
Такое заявление распространило российское посольство.
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Ну тогда не стоит и сомневаться как все последние выборы раша проводила в Украине.
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Угу,и Сешнс об этом моментально "забыл". У команды Орангутана какая-то странная амнезия,касается исключительно разговоров с хуйловской гэбней.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосол РФ в США Кисляк отчитывался руководству о встречах с советником Трампа Сешнсом в 2016 году, - The Washington Post
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