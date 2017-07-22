 Посол РФ в США Кисляк отчитывался руководству о встречах с советником Трампа Сешнсом в 2016 году, - The Washington Post

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в прошлой и нынешней администрации США.
По информации издания, отчеты Кисляка были перехвачены американской разведкой. Сешнс и Кисляк вели беседы об отношениях Трампа с Россией и о перспективах этих отношений в том случае, если Трамп победит на выборах.
Нынешний генеральный прокурор США Джефф Сешнс был советником Трампа во время предвыборной кампании. В марте 2017 года в газете The Washington Post появились публикации о том, что Сешнс дважды встречался с послом РФ Кисляком в 2016 году, но при вступлении в должность Генпрокурора утаил эту информацию. Сешнс неоднократно опровергал эти сведения, в том числе под присягой в Сенате.
Трамп 19 июля выразил сожаление в связи с тем, что назначил Сешнса Генпрокурором.
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Аксиома...
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А что? Не должен был?
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Посол россии в США Сергей Кисляк закончил свою миссию в Вашингтоне
Такое заявление распространило российское посольство.
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