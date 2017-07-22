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Все про:мат (73) Россия (71510) СМИ (3324) Роскомнадзор (11)

 Роскомнадзор разрешил СМИ использовать слова "мудак" и "мудило": Явление действительно встречается в природе. ДОКУМЕНТ

гопники

Федеральная служба РФ по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) не вводила запрет на использование в СМИ слов "мудак", мудило" и их производных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе главы ведомства Александра Жарова на запрос главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова.

Журналист в запросе пишет: "Возможно ли употребление в газетных текстах, несомненно, бранного слова "мудило" ("мудак")? Мнения на этот счет сотрудников нашего издания разошлись: одни утверждают, что вышеприведенного слова нет в запретном списке, другие же уверены, что его использование обернется вынесением предупреждения газете со стороны Роскомнадзора, несмотря, повторюсь, на отсутствие этого слова в перечне запрещенных к публикации. К тому же, уважаемый Александр Александрович, явление это есть. А слова нет?"

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Чиновник ответил: "Сообщаю, что явление, описанное Вами, действительно встречается в природе. Более того, в русском языке существуют и упомянутые Вами слова и их производные, характеризующие данное явление. Должен заявить, что слова, которым посвящен Ваш запрос, относятся к бранным, не являются нецензурными, а значит, не попадают под действие статьи 4 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 "О средствах массовой информации".


Роскомнадзор разрешил СМИ использовать слова мудак и мудило: Явление действительно встречается в природе 01

(Скан-копия "Новой газеты")
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Ну да, полетит. Обязательно. Ведь это часть космической державы с самой низкой зарплатой из нефтяных держав...


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а что под телевизором? Холодильник высотой 30см? О.о
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То принтер который сразу с телевизора речи хуйла распечатывает
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А ще в природі зустрічається така тварь як "ху*ло" обикновєнноє
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Ну и отлично! Мудило, он же Х"йло. Два в одном.
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подготовка ваты к легализации в эфире слова "Хуйло" - типа хорошее же слово
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Та да... Мимо окон Овертона я без шуток не хожу... таки готовят...
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((( не ну я не так воспитан - наших троллей и зрадофилов называть - мудаками и мудилами - как то - хотя ))))))
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Ну вот лексикон обогатился в раисе, кроме х..ло теперь его еще можно и так называть....
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ну, а судя по количеству таких явлений, встречающихся в самих россми, - очень оправданное решение)))
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А зачем расеянам запрещать мат?! Это же основное средство коммуникации мохнорылых! Как без мата пить бояру? Или оценить качество самодвижущихся тазиков!
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Пускай разрешат использование "ху-ло" ибо явление действительно встречается в природе.
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Хуйло подумал Медведев смотря на Путина. Мудила подумал хуйло смотря на Медведева
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Однозначно, оно у них часто встречается с кем попало и бывает на природе.
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Так по определению руссоСМИ - это и есть мудаки!
И новости у них мудацкие
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А як вони спілкуватись будуть? По малороському? Ніззя їм забороняти мати !
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Треба пошукати в ґуґлі значення цих слів.
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Здрахуй рюзьге муділо !!!! Українською це доброго дня пане!!!!!!
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Из "классики" кацапского "МИД"а: дебилы Ьля (с) унылая лошадь)
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Предлагаю пойти дальше и раздавать эти звания официально .
Ну , как народный артист , примеру .
Как будет звучать !
Заслуженный мудак РФ Кобздон !
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Нужно сделать запрос в Роскомнадзор о возможности использования в СМИ имени "хуйло" применительно к президенту РФ Путину. Тем более, что это явление, действительно встречается в природе и полностью отображает суть данного существа.
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Что касается слова Х-ЙЛО это походное от слова Х-Й и переводится на нормальный язык -детородный орган и я не вижу здесь в этом слове что то запретительного раз оно языке золотой орды звучит как Х-Й -это рашисты из него сделали типа матюка и все слова связанные с детородными органами как у женщины так и мужчины взяты взяты из обихода языка золотой орды и почему рашисты это называют матюками не как не пойму -видать из слабого знания своей истории -даже обычный нормальный человек сразу понимает эти слова походят из языка общения золотой орды а не от языков европейских народов.Рашисты ужас ка боятся признать свою настоящую историю и поэтому постоянно лепятся то там то тут-если правильно сказать то получается что они без рода и племени.
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Страна говняных петухов опять отличилась своим полным бескультурьем и невежеством в первую очередь ко своему быдло-народу.
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Ну что же ты сразу бескультурие и невежество но забыл про хамство правда такое говориш -это такой рашовский этнос так себя вести -они же все таки потомки золотой орды но почемуто я не понимаю этим не как не хотят гордится -ведь в поведении рашистов многое что из поведения потомков взято.
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Короче даже рашистам можно смело путина за его действия мудаком называть а может это для рашистов восхлавлительное слово раз его не запрещают.
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А слово йопт...... Тоже разрешили или не запрешали)))))
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Слово "мудило" происходит от старославянского "муде", что сейчас обычно обозначается словом "яйцы". Что имел в виду Роскомнадзор под "не прибегая к вульгарным и бранным эпитетам, и уместных в любом контексте и любом обществе" не понятно.
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Прикольная у них эта служба - Роскомнадзор. Везде успевает: и качество продуктов проверить, и санкционкой занимается, и цензурой в СМИ..., и даже регламентирует кацапский лексикон. Неудивительно, что кацапы мозги не включают. Зачем? Ведь Роскомнадзор даст четкий ответ на любой вопрос
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Счастливый народ! В стране образовалась такая серьезная проблема,рядом с которой все остальное - мелкие неприятности.Дебилы ... (по Лаврову).
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Умом расєю нє понять
Аршином тоже нє ізмєріть
Лавров сказал: «дєбіли бля»
І тут Лаврову можно вєрить ©
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"...характеризующие данное явление."___________
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/// Яукр ///
Ошибка там у Вас...
Они не быдло-народ, а быдло-масса!
Пацаки они все...
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Надеюсь слово иобнутые тоже разрешено роснадзором. оно очень актуальное.
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Им осталось ещё Шнура сделать телеведущим новостей, специалиста по матюкам, вообще кацап и матюки это единое целое.)
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Роскомнадзор разрешил СМИ использовать слова "мудак" и "мудило": Явление действительно встречается в природе. А в Расеи так это вообще основная часть населения. Да и нормальная речь между двумя представителями этого понятия без подобных слов теряет смысл.
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А "хуйло" почему не пропускают? Только потому, что это их през... А весь мир знает, кто это куйло.
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Лжецы! 100500% все равно за фразу "ПУТИН - МУДАК!" - будут банить и сажать.
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Само собой!
Вон вся Дурдума и Верховная рада ними забиты...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоскомнадзор разрешил СМИ использовать слова "мудак" и "мудило": Явление действительно встречается в природе. ДОКУМЕНТ
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