 Роскомнадзор разрешил СМИ использовать слова "мудак" и "мудило": Явление действительно встречается в природе. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе главы ведомства Александра Жарова на запрос главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова.
Журналист в запросе пишет: "Возможно ли употребление в газетных текстах, несомненно, бранного слова "мудило" ("мудак")? Мнения на этот счет сотрудников нашего издания разошлись: одни утверждают, что вышеприведенного слова нет в запретном списке, другие же уверены, что его использование обернется вынесением предупреждения газете со стороны Роскомнадзора, несмотря, повторюсь, на отсутствие этого слова в перечне запрещенных к публикации. К тому же, уважаемый Александр Александрович, явление это есть. А слова нет?"
Чиновник ответил: "Сообщаю, что явление, описанное Вами, действительно встречается в природе. Более того, в русском языке существуют и упомянутые Вами слова и их производные, характеризующие данное явление. Должен заявить, что слова, которым посвящен Ваш запрос, относятся к бранным, не являются нецензурными, а значит, не попадают под действие статьи 4 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 "О средствах массовой информации".
(Скан-копия "Новой газеты")
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И новости у них мудацкие
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бл дебилы
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Ну , как народный артист , примеру .
Как будет звучать !
Заслуженный мудак РФ Кобздон !
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- мудило с Нижнего Тагила......
😂
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Аршином тоже нє ізмєріть
Лавров сказал: «дєбіли бля»
І тут Лаврову можно вєрить ©
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Ошибка там у Вас...
Они не быдло-народ, а быдло-масса!
Пацаки они все...
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Вон вся Дурдума и Верховная рада ними забиты...
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